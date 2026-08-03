Nữ diễn viên phim giờ vàng không gượng dậy nổi sau khi chồng đại gia bị bắt tội lừa đảo

Nửa kia của người đẹp này đã lừa đảo hàng trăm người để chiếm đoạt tài sản.

Từng là 1 trong những những "nữ thần màn ảnh" được yêu thích nhất Cbiz, sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng sự nghiệp đáng mơ ước với hàng loạt vai diễn đình đám trong Mỹ Nhân Tâm Kế hay Tây Du: Hàng Ma Thiên ..., nhưng giờ đây Vương Lệ Khôn lại trở thành "con ghẻ" trong giới, hình ảnh sụp đổ hoàn toàn vì cưới nhầm chồng. Doanh nhân Chiêm Hạo Lễ - chồng cũ Vương Lệ Khôn - nhận án tù chung thân vì lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của hơn 200 người. Vụ việc khiến gây ra hệ lụy lớn cho Vương Lệ Khôn dù cô đã tích cực phối hợp điều tra, nhiều lần làm rõ bản thân không liên quan đến vụ án và thậm chí chấm dứt hôn nhân với Chiêm Hạo Lễ.

Theo tờ Sohu, Vương Lệ Khôn hiện bị giới giải trí Trung Quốc ghẻ lạnh, gạt ra ngoài lề hoàn toàn. Cô không có cơ hội diễn xuất hay tham gia bất kỳ chương trình giải trí chính thống nào ở Cbiz. Thân phận vợ của tội phạm kinh tế khiến Vương Lệ Khôn vào danh sách hạn chế của cơ quan quản lý văn hóa. Do đã có lệnh cấm ngầm nên các nhà sản xuất không ai dám mời Vương Lệ Khôn đóng phim, quay quảng cáo hay show giải trí. Sự hắt hủi này khiến Vương Lệ Khôn không thể gượng dậy nổi. Để kiếm tiền, cô phải chuyển sang đóng phim ngắn chiếu mạng, với mức cát-xê bèo bọt đã bị giảm xuống mức cực thấp chỉ còn 1/20 so với trước.

Vương Lệ Khôn bít cửa trở lại ngành giải trí chính thông. Hiện tại, cô phải đi đóng phim ngắn để kiếm tiền. Ảnh: Sina.

Các nguồn tin trong showbiz cho biết Vương Lệ Khôn đã sụt đến 10 kg, nhan sắc tàn tạ héo úa kể từ sau biến cố đời tư. Dù sự nghiệp và cuộc sống sa sút thấy rõ, thất nghiệp trong showbiz chính thống, cô vẫn cố giữ thể diện bằng cách nói rằng bản thân đi đóng phim ngắn kinh phí thấp chiếu mạng vì tò mò, muốn trải nghiệm lĩnh vực này vì người thân rất thích xem. Thực tế, quá trình quay phim ngắn rất vất vả, Vương Lệ Khôn không chỉ nhận được cát-xê ít ỏi mà còn phải làm việc hơn 12 tiếng/ngày. Dù vậy, cô vẫn phải cắn răng chấp nhận nếu không sẽ phải ngồi chơi xơi nước cả năm.

Vương Lệ Khôn gầy gò, tiều tụy sau khi gặp biến cố hôn nhân, sự nghiệp và danh tiếng sụp đổ. Ảnh: Sina.

Vụ lừa đảo 27.000 tỷ rúng động của chồng Vương Lệ Khôn

Vương Lệ Khôn sinh năm 1985, được mệnh danh là "nữ thần mặt mộc" của showbiz Trung Quốc. Cô được biết đến với các bộ phim kinh điển giờ vàng trên màn ảnh Hoa ngữ như Mỹ Nhân Tâm Kế, Vũ Động Càn Khôn, Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn... Vương Lệ Khôn và Chiêm Hạo Lễ bí mật đăng ký kết hôn vào năm 2019. Trong thời gian hôn nhân, nữ diễn viên chưa bao giờ chia sẻ hình ảnh ông xã, ngoại trừ những món quà xa xỉ được tặng, thể hiện cuộc sống giàu sang và sung túc.

Vào tháng 2/2023, Chiêm Hạo Lễ bị cơ quan chức năng bắt giữ để điều tra hành vi lừa đảo. Theo cáo buộc, Chiêm Hạo Lễ đã lợi dụng nhu cầu mua nhà gần các trường học danh tiếng của nhiều bậc phụ huynh để thực hiện kế hoạch chiếm đoạt tài sản. Hơn 200 người được xác định là nạn nhân, với tổng số tiền bị lừa lên tới khoảng 800 triệu NDT (hơn 2.700 tỷ đồng).

Chồng "nữ thần mặt mộc Cbiz" đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 200 người. Ảnh: Sina.

Sau khi Chiêm Hạo Lễ bị bắt, Vương Lệ Khôn cũng bị cơ quan chức năng triệu tập để phục vụ công tác điều tra, đồng thời một phần tài sản của cô bị áp dụng biện pháp phong tỏa. Thời điểm đó, nữ diễn viên vướng nghi vấn đã hưởng lợi từ nguồn tiền bất hợp pháp mà chồng bị cáo buộc chiếm đoạt. Theo thông tin được công bố, Chiêm Hạo Lễ bị cho là đã dùng tiền lừa đảo để mua nhiều món quà giá trị dành cho Vương Lệ Khôn, từ túi xách, trang sức hàng hiệu đến bất động sản và siêu xe. Trong số đó có căn biệt thự trị giá khoảng 47 triệu NDT (tương đương 116 tỷ đồng) và một chiếc Rolls-Royce Phantom trị giá khoảng 1,4 triệu USD (gần 34 tỷ đồng).

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Vương Lệ Khôn phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến hoạt động lừa đảo của chồng. Cô khẳng định bản thân hoàn toàn không biết nguồn gốc bất minh của số tiền Chiêm Hạo Lễ kiếm được, càng không có chuyện tiếp tay, bao che hay cố ý hưởng lợi từ hành vi phạm pháp của chồng.

Để chứng minh mình không liên quan đến vụ án, nữ diễn viên đã chủ động nộp bản kê khai tài sản cá nhân. Theo hồ sơ này, tài sản đứng tên Vương Lệ Khôn chỉ gồm một căn hộ tại Bắc Kinh được mua từ năm 2011 và một chiếc xe đa dụng (MPV) phục vụ việc đi lại. Cô cũng nhấn mạnh rằng toàn bộ tài sản có giá trị đều được sở hữu trước khi kết hôn với Chiêm Hạo Lễ, không hình thành trong thời gian chung sống cùng doanh nhân này.

Vương Lệ Khôn lao đao vì chồng vướng vòng lao lý. Ảnh: Sohu.

Đến tháng 8/2024, Chiêm Hạo Lễ chính thức bị đưa ra xét xử. Trước tòa, đại gia này gây sốc khi thừa nhận rằng anh đã dùng 1 phần tiền lừa đảo được để mua dâm, giao dịch tình ái và bao nuôi lâu dài nhiều người đẹp trong showbiz. Chiêm Hạo Lễ cho biết anh trả từ 10.000 NDT đến 100.000 NDT (từ 35 triệu đến 350 triệu đồng) cho các giao dịch mua dâm.

Tính đến thời điểm bị bắt vào năm 2023, tổng số tiền Chiêm Hạo Lễ chi vào các hoạt động mại dâm trái phép đã lên đến hàng triệu tệ (tương đương hàng chục tỷ đồng). Tuy nhiên, đây là con số chưa tính những lần Chiêm Hạo Lễ mua sắm quà tặng xa xỉ, chuyển tình phí hàng tháng cho dàn nhân tình đại gia này bao nuôi trong showbiz. Nếu tính tổng cộng, con số doanh nhân này chi ra phải lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Phía cảnh sát cũng trình lên tòa cuốn sổ đen ghi lại chi tiết các giao dịch mua dâm của Chiêm Hạo Lễ, được phát hiện trong quá trình khám nhà và văn phòng làm việc. Theo nội dung ghi chú trong sổ, nữ diễn viên Giả Thanh và Triệu Anh Tử được tiết lộ chính là 2 người tình nhận bao nuôi lâu dài của Chiêm Hạo Lễ trong showbiz. Sau khi Chiêm Hạo Lễ lừa đảo thành công, doanh nhân này đều chuyển cho 2 nữ diễn viên nói trên mỗi người 1,2 triệu NDT (hơn 4,2 tỷ đồng).

Đến ngày 26/12/2025, tòa đã chính thức tuyên án chung thân với Chiêm Hạo Lễ cho tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Số tiền cần phải khắc phục trong vụ án lên đến 1,2 tỷ NDT (hơn 4.400 tỷ đồng). Tuy nhiên, đến nay, chỉ có 109 tỷ đồng được thu hồi sau khi cơ quan chức năng tiến hành bán đấu giá toàn bộ tài sản đã tịch thu của Chiêm Hạo Lễ. Đời tư bê tha và trụy lạc của chồng khiến Vương Lệ Khôn nhục nhã, sốc nặng và dứt khoát đệ đơn xin ly hôn với Chiêm Hạo Lễ.

Chồng Vương Lệ Khôn khai nhận đã dùng tiền lừa đảo để mua dâm, chu cấp cho các cô bồ mỹ nhân trong showbiz như Triệu Anh Tử (ảnh trái) hay Giả Thanh. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu