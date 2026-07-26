Nữ diễn viên miền Nam đầu tiên đóng Táo Quân: "Tôi không thể chịu nổi"

"Tôi càng thêm đau lòng" – Lâm Vỹ Dạ nói.

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng, với sự tham gia của diễn viên Lâm Vỹ Dạ (nữ diễn viên miền Nam đầu tiên đóng Táo Quân), á hậu Hương Ly và ca sĩ Minh Vương.



Đáng thương nhất chương trình tuần này là hoàn cảnh em Nguyễn Đại Quang (sinh năm 2014). Em là học sinh lớp 6 Trường THCS Bồng Lĩnh, xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện tại, em sống cùng cha là anh Nguyễn Minh Tâm (sinh năm 1983), bà nội Phạm Thị Nghĩa (sinh năm 1950) và em gái Nguyễn Bảo Ngọc Hải Linh (sinh năm 2017).

Em Đại Quang

Trước đây, anh Tâm là lao động chính của gia đình. Trong cơn bão số 10/2025, anh Tâm bị ngã từ mái nhà khi đang gia cố chống bão, dẫn đến gãy cột sống và liệt nửa người. Kể từ đó, mọi sinh hoạt của anh đều phải nhờ mẹ già và hai con nhỏ chăm sóc.

Chi phí điều trị đến nay đã gần 1 tỷ đồng, phần lớn nhờ sự hỗ trợ, quyên góp của chính quyền, các tổ chức và bà con địa phương. Nhiều lần tuyệt vọng vì trở thành gánh nặng cho gia đình, nhưng mỗi khi nghĩ đến hai con, anh lại có thêm nghị lực để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

Mẹ của Quang bỏ đi khi em gái mới 18 tháng tuổi, để lại ba cha con nương tựa vào bà nội già yếu. Hiện mỗi tháng, riêng tiền thuốc của anh Tâm đã lên tới 10 - 15 triệu đồng. Chú ruột của Quang làm thuê với thu nhập khoảng 250.000 đồng/ngày cũng cố gắng san sẻ gánh nặng.

Gia đình có 5 sào ruộng nhưng không còn sức canh tác, nên phải cho thuê, chỉ đủ lúa ăn qua ngày. Ngoài khoản hỗ trợ hộ nghèo 500.000 đồng mỗi tháng, gia đình gần như không có nguồn thu nhập ổn định.

Sau mỗi buổi học, Quang lại đạp xe chở bà và em gái mang rau ra chợ bán để kiếm thêm thu nhập. Quần áo của hai anh em chủ yếu là đồ cũ được hàng xóm cho lại.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình

Ước mơ lớn nhất của Quang là mẹ sẽ trở về để chăm sóc cha và gia đình được đoàn tụ. Dù còn nhiều thiếu thốn, em vẫn nuôi khát vọng trở thành bác sĩ để chữa bệnh và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như gia đình mình.

Chứng kiến hình ảnh cậu bé Đại Quang mới 12 tuổi, nhưng đã sớm trở thành chỗ dựa của gia đình, Lâm Vỹ Dạ vô cùng xót xa. Cô nói: "Quang còn nhỏ hơn cả con trai tôi nhưng đã phải trưởng thành quá sớm để phụ giúp bà, chăm sóc cha và em gái. Nghĩ đến việc một ngày nào đó khi bà không còn đủ sức gánh vác, mọi trách nhiệm sẽ dồn lên vai em, tôi càng thêm đau lòng. Tôi không thể chịu nổi.

Tôi cũng nghẹn lòng vô cùng khi chứng kiến nhiều em nhỏ trong chương trình vì hoàn cảnh khó khăn nên thiếu thốn dinh dưỡng, vóc dáng nhỏ bé hơn bạn bè đồng trang lứa, nhưng vẫn rất hiểu chuyện và giàu nghị lực".

Á hậu Hương Ly nói: "Tôi vô cùng xúc động trước điều ước giản dị của Đại Quang là mong cha có thể đi lại bình thường. Dù chịu nhiều thiệt thòi, em vẫn luôn sống lương thiện, hiếu thảo, chăm sóc cha, đỡ đần bà và cố gắng học tập để thay đổi tương lai".

Cảm phục nghị lực của hai anh em, Hương Ly quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập cho các em đến hết lớp 12.

Ca sĩ Minh Vương M4U cũng nghẹn lòng trước hình ảnh người bà tuổi đã cao nhưng vẫn phải gồng gánh gia đình, chăm con trai bệnh tật và nuôi các cháu. Anh nói: "Tôi đồng cảm với nỗi bất lực của người cha khi không còn khả năng chăm lo cho con, nhưng cũng vô cùng động trước sự hiếu thảo, hiểu chuyện của hai anh em Đại Quang.

Dù còn nhỏ, các em không mải chơi mà sau mỗi buổi học đều phụ giúp việc nhà, chăm sóc cha và kèm em học".

Nam ca sĩ đã trao tặng Đại Quang 10 triệu đồng cùng nhiều lời động viên, mong em tiếp tục vững tin theo đuổi việc học và thực hiện ước mơ.