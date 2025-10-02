Nữ diễn viên miền Nam đầu tiên diễn Táo Quân bật khóc nức nở

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, diễn viên Bảo Hân và diễn viên Lâm Vỹ Dạ - nữ diễn viên miền Nam đầu tiên tham gia Táo Quân.



Em Chi Yên và bố

Gây xúc động tại chương trình tuần này là hoàn cảnh của em Lương Thị Chi Yên (2011), hiện đang học lớp 8, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Châu Lộc, xã Châu Lộc, tỉnh Nghệ An.

Gia cảnh của Chi Yên vô cùng khó khăn. Dù sức khỏe yếu, em vẫn lanh lợi và hiểu chuyện. Ở tuổi 13, Chi Yên chỉ cao 1m11 và nặng 15kg. Theo chẩn đoán của bác sĩ, em mắc chứng suy tuyến yên khiến em thường xuyên đau đầu, tức ngực và đau bụng.

Anh Lương Văn Năm – cha của Chi Yên phát hiện mắc viêm tủy sống từ năm 2018. Căn bệnh khiến anh đau nhức, tay chân yếu, đi lại khó khăn, từng phải ngồi xe lăn một thời gian dài. Hiện sức khỏe có tiến triển sau điều trị nhưng anh vẫn phải uống thuốc hằng ngày và tái khám định kỳ 3–6 tháng một lần. Mỗi đợt khám tốn khoảng 30 triệu đồng, vì nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm.

Từ tháng 8 năm 2024, Yên Chi được hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi tháng. Nguồn thu nhập chính của gia đình em chỉ dựa vào tiệm tạp hóa nhỏ cùng gánh xôi chè mà mẹ em bán mỗi sáng, tổng cộng chỉ mang lại khoảng 100 nghìn đồng mỗi ngày.

Chị cả của Chi Yên mới đi làm tại công ty điện tử ở Bắc Ninh, công việc còn bấp bênh, mỗi tháng gửi về 1 triệu phụ giúp gia đình. Vì để chạy chữa bệnh cho cha, gia đình em vẫn đang nợ ngân hàng nhiều năm chưa trả được.

Bản thân Chi Yên là cô bé hiểu chuyện, em luôn chăm chỉ học tập với khát khao thay đổi cuộc sống. Chi Yên học tốt môn tiếng Anh và nuôi ước mơ trở thành giáo viên tiếng Anh để sau này có thể dạy học cho các em nhỏ ở quê.

Diễn viên Bảo Hân xúc động, ôm chầm Chi Yên vào lòng và nói: "Tôi khá bất ngờ khi Chi Yên đã học lớp 8, vóc dáng nhỏ bé vì bệnh nhưng em vẫn luôn cố gắng học tập. Tôi thực sự cảm phục trước sự hiểu chuyện của cô bé sớm chịu nhiều thiệt thòi".

Lâm Vỹ Dạ bật khóc

Lâm Vỹ Dạ bật khóc nức nở vì thương cho cô bé sớm chịu nhiều thiếu thốn vì sức khỏe không tốt. Cô nói: "Tôi biết là khi đến với Mái ấm gia đình Việt thì mình không thể không khóc, vì các hoàn cảnh quá khó khăn, rất khó để kiềm được cảm xúc khi chứng kiến.

Tôi đã cố kìm nén nhưng khi nghe Chi Yên nói 'cha mẹ là vàng, là bạc của con' thì tôi rất trân quý. Nhưng thường câu nói đó là cha mẹ nói với các con, còn đây là Chi Yên xem cha mẹ như là cả gia tài, khiến tôi rất xúc động".

Đinh Mạnh Ninh bày tỏ sự nể phục trước ý chí của chị Vi Thị Hồng – mẹ của Chi Yên, người phụ nữ tần tảo một mình gồng gánh lo cho chồng, cho con. Nam ca sĩ dành nhiều lời khích lệ, động viên Chi Yên đừng tự ti vì căn bệnh nữa, anh tin rằng sự cố gắng của Chi Yên sẽ giúp em có cuộc sống tốt hơn trong tương lai.