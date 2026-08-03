Nữ diễn viên duy nhất đóng 2 phim đầu tay đã cán mốc 10.000 tỷ, diễn xuất thần sầu tạo nên cơn sốt khắp Việt Nam

Nữ diễn viên nào mà lại có duyên phòng vé tốt đến như vậy?

Nhờ sức hút khủng khiếp của Thư Tình Gửi Bà Ngoại, các diễn viên tham gia bộ phim cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Một trong những cái tên được nhắc đến nhiều là Usha Seamkhum, người đảm nhận vai Tạ Nam Chi khi về già (vai trẻ do Lý Tư Đồng thể hiện).

Điều đáng chú ý là Thư Tình Gửi Bà Ngoại mới chỉ là bộ phim thứ 2 nữ diễn viên người Thái gốc Hoa Triều Châu được tham gia. Trước đó, bà từng gây tiếng vang với vai diễn đầu tay ở tuổi 78 trong phim Gia Tài Của Ngoại, tác phẩm được chọn làm đại diện của điện ảnh Thái Lan tranh giải Oscar 2025. Bộ phim tạo hiệu ứng mạnh mẽ ở nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam. Tại phòng vé Việt, Gia Tài Của Ngoại từng lập kỷ lục trở thành phim Thái Lan có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử với khoảng 16 tỷ đồng.

Usha Seamkhum từng gây sốt phòng vé Việt với phim Gia Tài Của Ngoại.

Chỉ với 2 vai diễn trên màn ảnh rộng, Usha Seamkhum đã trở thành một nữ diễn viên có tổng doanh thu gần 10 nghìn tỷ đồng đáng ngưỡng mộ. Trong đó, Gia Tài Của Ngoại thu về khoảng 1700 tỷ đồng, còn Thư Tình Gửi Ngoại hiện đã cán mốc khoảng 8100 tỷ đồng và vẫn đang tiếp tục tăng khi sức hút của bộ phim vẫn còn rất nóng.

Thành công của mọi bộ phim đều là thành quả của cả tập thể, từ đạo diễn, biên kịch đến toàn bộ dàn diễn viên. Và dĩ nhiên, không thể phủ nhận Usha Seamkhum đã để lại dấu ấn rất lớn bằng lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, góp phần tạo nên thành công cho các tác phẩm bà đóng. Điều càng khiến nhiều người bất ngờ hơn là trước khi nổi tiếng, bà gần như không phải một diễn viên chuyên nghiệp. Usha Seamkhum chủ yếu chỉ xuất hiện trong các MV ca nhạc hoặc quảng cáo với những vai quần chúng, vai nhỏ, trước khi có cơ hội tỏa sáng trên màn ảnh rộng.

Sau 2 năm, bà trở lại phòng vé Việt với bộ phim Thư Tình Gửi Bà Ngoại.

Bản thân Thư Tình Gửi Bà Ngoại cũng là một hiện tượng hiếm có của điện ảnh châu Á. Ban đầu, đây chỉ là một dự án kinh phí thấp, không sở hữu dàn diễn viên ngôi sao và cũng không được đặt nhiều kỳ vọng. Thậm chí, rất nhiều khán giả còn không biết đến sự tồn tại của bộ phim này. Thế nhưng sau khi ra rạp, chất lượng tác phẩm đã tạo nên hiệu ứng truyền miệng cực kỳ mạnh mẽ. Đến nay, bộ phim đã bán được khoảng 50 triệu vé, trở thành hiện tượng phòng vé nổi bật nhất năm 2026.

Chỉ với 2 vai, Usha Seamkhum đã trở thành nữ diễn viên điện ảnh có doanh thu 10 nghìn tỷ đồng.

Thư Tình Gửi Bà Ngoại theo chân hành trình kéo dài qua nhiều thập kỷ của một gia đình người Hoa, bắt đầu từ chuyện tình giữa Diệp Thục Như và Trịnh Mộc Sinh. Bất chấp sự ngăn cản của gia đình, Thục Như quyết định từ bỏ cuộc sống đủ đầy để nên duyên với chàng trai nghèo mình yêu. Thế nhưng, biến cố thời cuộc đã đẩy hai vợ chồng vào cảnh chia ly khi Mộc Sinh phải sang Thái Lan mưu sinh, còn Thục Như ở lại Trung Quốc một mình nuôi các con khôn lớn.

Dù cách xa về địa lý, Mộc Sinh vẫn đều đặn gửi tiền và những lá thư chứa đựng yêu thương về cho vợ. Mọi chuyện tưởng chừng sụp đổ khi Thục Như nhận được bức ảnh chồng sống bên một người phụ nữ khác cùng những đứa trẻ, kèm theo tin báo ông đã qua đời. Người cháu của bà quyết định sang Thái Lan tìm kiếm người thân của ông nội. Hành trình ấy dần hé lộ những sự thật bị thời gian vùi lấp, đồng thời mở ra một câu chuyện đầy ấm áp về tình yêu, tình thân và những tâm tư lặng lẽ được gìn giữ suốt nhiều thập kỷ.

Thư Tình Gửi Bà Ngoại sẽ chính thức ra mắt khán giải tại Việt Nam vào ngày 7/8/2026.

nguồn: Sina