Nữ diễn viên 63 tuổi chứng kiến một cảnh rùng mình: "Tôi sợ nguy hiểm"

Mới đây, chương trình Chị em gỡ rối đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên Phương Dung trong vai trò cố vấn cho các nhân vật.



Phương Dung

Nhân vật đầu tiên chia sẻ rằng, chị gái thường xuyên bị chồng bạo hành mỗi khi ông ta say rượu. Người chồng trong lúc xỉn hay kiếm chuyện, đập phá, chửi bới và thậm chí đánh vợ, nhưng khi tỉnh lại lại coi như không có gì, biện minh rằng vì say nên không nhớ. Gia đình đã nhiều lần khuyên chị gái nên dứt khoát rời bỏ để bảo vệ bản thân nhưng chị vẫn không chịu, khiến mọi người bất lực và đau lòng. Thậm chí có người còn buông lời ác ý rằng "chắc bị đánh thành quen", càng khiến em gái thêm phẫn uất và xót xa.

Trước hoàn cảnh này, Phương Dung chia sẻ: "Tôi từng chứng kiến đàn ông đánh vợ, tôi rùng mình nhưng chưa dám can thiệp trực diện vì tôi sợ nguy hiểm. Tôi cho rằng, một người đã đủ tàn nhẫn để bạo hành vợ thì việc họ gây hấn với người ngoài cũng là điều dễ xảy ra.

Xã hội ngày nay đã tiến bộ hơn, đời sống cũng văn minh hơn nhưng bạo lực gia đình vẫn còn tồn tại, đặc biệt khi liên quan đến rượu.

Nhiều người vẫn viện cớ say xỉn để biện minh cho hành vi mất kiểm soát, trong khi thực chất đây là hành vi cố ý gây tổn thương.

Đây là vòng lặp không thể tự biến mất. Người chồng cứ say xỉn là đánh vợ, sau đó lại trở nên hiền lành, xin lỗi. Nếu người vợ tiếp tục cam chịu, hậu quả lớn là điều khó tránh khỏi. Sự chịu đựng kéo dài không chỉ bào mòn thể xác mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến tinh thần của cả gia đình, đặc biệt là con cái.

Phụ nữ thường nặng tình và muốn giữ hạnh phúc gia đình. Họ sợ ly hôn sẽ khiến con cái mất cha, sợ lời dị nghị của xã hội. Tuy nhiên, sự nhẫn nhịn này không mang lại bình yên mà chỉ gieo thêm tổn thương. Nếu tiếp tục, nguy cơ xảy ra chấn thương nghiêm trọng là rất cao.

Ngoài sự lệ thuộc về kinh tế, nhiều phụ nữ còn bị lệ thuộc về cảm xúc. Trường hợp nhân vật được chia sẻ cho thấy, người chồng mỗi tuần chỉ say xỉn vài lần và sau những trận bạo hành, anh ta lại quỳ gối, khóc lóc, năn nỉ khiến vợ mềm lòng. Câu chuyện kéo dài suốt ba năm.

Nếu phụ nữ độc lập kinh tế, đôi khi việc phản kháng lại càng khiến mâu thuẫn trở nên dữ dội hơn. Trong trường hợp nhân vật này nên tìm cách nói chuyện rõ ràng với chồng khi anh tỉnh táo, hoặc nhờ gia đình hai bên hỗ trợ. Một giải pháp mạnh hơn là ghi lại bằng chứng bạo lực để buộc chồng đối diện với hành vi sai trái của mình. Nếu tình trạng vẫn không thay đổi, cần mạnh dạn chọn ly thân để xem anh có thực sự hối lỗi và cuối cùng là kiên quyết chấm dứt để bảo vệ bản thân".