Trường Giang nói thẳng: "Tôi gian dối thì nhà hàng của tôi đâu tồn tại tới ngày hôm nay"

Mới đây, chương trình 2 ngày 1 đêm đã lên sóng, với sự tham gia của dàn nghệ sĩ nổi tiếng là Trường Giang, Cris Phan, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI, Lâm Hùng, RHYDER, Lê Dương Bảo Lâm.



Trường Giang

Tại chương trình tuần này, các nghệ sĩ được chia thành hai đội thi đấu cùng nhau. Mở đầu chương trình là phần thi bán hàng. Đội Trường Giang gây bất ngờ khi chọn bán một món hàng khá lạ là gạch.

Khi được đối thủ hỏi vì sao lại bán gạch, Trường Giang nói: "Vì giá nó cao nhất. Đội tôi đang thua đội đối thủ nên tôi phải chọn bán món nhiều tiền nhất còn đánh đổi".

Nhiều đối thủ không tin Trường Giang nói thật, liền hỏi người lớn tuổi nhất là ca sĩ Lâm Hùng. Lâm Hùng nhận định: "Theo tôi thì đúng là viên gạch. Tôi nhìn ánh mắt của Trường Giang là biết Trường Giang nói thật".

Trường Giang nghe vậy liền nói thẳng đàn anh: "Tôi gian dối thì nhà hàng tôi đâu tồn tại tới ngày hôm nay. Thương hiệu nhà hàng của tôi đã 10 năm nay rồi. Chỉ những người buôn bán thật thà mới tồn tại được".

Mặc cho Trường Giang thanh minh, các đàn em đều khẳng định Trường Giang gian dối. Cuối cùng thì Trường Giang bán gạch thật.

Lâm Hùng

Sau màn thi đấu bán hàng, đội giành được suất ngủ "chăn ấm nệm êm" là đội Ba Lá gồm các thành viên Ngô Kiến Huy, Dương Lâm, Cris Phan và khách mời Lâm Hùng. Điều này đồng nghĩa với việc 4 thành viên đội Kèo Nèo chính là Trường Giang, HIEUTHUHAI, Kiều Minh Tuấn và RHYDER sẽ phải là những người ngủ khổ đầu tiên của chương trình.

Đi kèm với combo "ngủ khổ", các thành viên đội thu còn phải thực hiện thêm một thử thách khác vào buổi sáng đó chính là dọn chuồng và cho heo rừng ăn sáng. Ban đầu tuy có chút uể oải do thiếu ngủ, các thành viên vẫn rất hăng hái tiến đến khu vực thử thách. Thế nhưng ngay khi bắt đầu, cả đội đã không tránh khỏi những biểu cảm có một không hai bởi "mùi hương" của khu vực dọn chuồng heo. Kiều Minh Tuấn là một trong những người khơi mào, vừa tím cả mặt vừa muốn "ọe". Cộng với đó là màn "ọe" mồi của Trường Giang, dù đã rất cố gắng nhưng anh cả cũng không thể kiềm chế được trước độ "tấn công" mùi hương này.

Có vẻ như dàn em út lại ổn định hơn với cách "chịu chơi" của riêng mình. HIEUTHUHAI tìm cách vừa nín thở vừa làm, sau đó lại thở mạnh ra một hơi để tránh "mùi hương" của chuồng heo. RHYDER cũng cố gắng hoàn thành thử thách quét sân, dọn chuồng. Sau khi đã thu dọn xong, RHYDER cũng rất thuần thục đẩy xe rùa những vật liệu cần được di chuyển đi. Phong thái của nam rapper vừa dễ thương, vừa rất chuẩn dáng của một anh nông dân chất phát.