Nữ diễn viên 37 tuổi lâm tình trạng nguy hiểm khi mang thai, phải tiêm thuốc 3 lần/ngày

Mới đây, chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa đã lên sóng kênh HTV với khách mời là diễn viên My Trần. Cô từng đóng nhiều phim, tham gia sân khấu kịch nhưng giờ đang kinh doanh tại Đà Lạt.

My Trần

Tại đây, nữ diễn viên chia sẻ về hành trình mang thai, sinh nở của mình. Cô nói: “Con tôi cũng vừa sinh đầu năm, tới giờ mới được vài tháng tuổi. Tôi sinh con trong tình trạng cấp cứu.

Trong quá trình mang thai, tôi bị tiểu đường thai kỳ rất nặng và ngày càng nặng hơn cho tới lúc gần sinh. Con ngày càng lớn thì tôi lại càng suy nhược. Tới ngày bác sĩ chỉ định cấp cứu để sinh mổ luôn là tôi không đi nổi nữa, chỉ còn da bọc xương.

Thực ra bệnh tiểu đường thai kỳ này do cơ địa của từng người, không liên quan đến ăn uống trước đó. Tôi thuộc số ít ca bị tiểu đường thai kỳ nặng, tới mức phải tiêm thuốc vào người trước mỗi bữa ăn.

Ngày ăn 3 bữa thì tôi phải tiêm 3 lần, tiêm nhiều tới mức hai đùi tôi tím ngắt lại, đi không nổi. Chồng tôi phải ngồi xoa cho đỡ tím. Tôi nhớ có lần tôi đi ăn cưới, trước lúc mọi người ăn tiệc thì tôi phải cầm kim tiêm ra để tự tiêm vào đùi mình rồi mới được ăn. Ai nhìn tôi lúc đó cũng hết hồn.

Nhưng càng về cuối thai kỳ thuốc càng không còn tác dụng, tôi tiêm nhưng đường huyết vẫn lên. Bác sĩ bảo không thể để lâu hơn được nữa vì quá nguy hiểm rồi, mới quyết định mổ cấp cứu cho tôi luôn.

Lúc đó, con tôi được 38 tuần tuổi, đủ mức an toàn để sinh rồi. Rõ ràng tôi khám các chỉ số đều tốt hết, vậy mà tự nhiên bác sĩ bảo tôi phải mổ cấp cứu gấp, sức khỏe tôi không cho phép nữa, để thêm ngày nào nguy hiểm ngày đó. Tôi cũng bị xếp vào hàng sản phụ lớn tuổi vì khi đó tôi đã 37 tuổi.

Tôi còn bảo bác sĩ thôi đợi tôi ăn nốt con vịt rồi tôi vào mổ vì tôi đang thèm vịt quá. Thế là tôi sinh đúng ngày đầu năm mới luôn, đúng ngày Tết tây”.

My Trần từng gây chú ý khi đóng phim Tối nay 8 giờ của đạo diễn Lê Hoàng. Từ bộ phim đầu tay này, My Trần được Lê Hoàng mời đóng phim Cát nóng. Sau hai phim điện ảnh với những thành công nhất định, My Trần bất ngờ ngưng tham gia đóng phim để lo công việc gia đình cùng những dự án của riêng mình. Sau đó, My Trần trở lại trong các seri phim truyền hình đình đám như Đại ca U70, Hạnh phúc của người khác, Phận đàn bà…