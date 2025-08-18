Nữ đại gia showbiz sở hữu biệt thự triệu đô tại Đức: Ngoài 50 vẫn xinh đẹp

Mới đây, chương trình Biến hóa bất ngờ đã lên sóng, với sự tham gia của ca sĩ Mỹ Lệ trong vai trò giám khảo.

Tại đây, Mỹ Lệ chỉ ra yếu tố để một ca sĩ trẻ có thể trụ vững trong lòng khán giả. Cô nói:

Mỹ Lệ

"Theo tôi, ngoài việc biến hóa giọng hát trên sân khấu, các ca sĩ trẻ cần sớm định hình phong cách riêng, tạo ra dấu ấn độc đáo không bị lẫn vào bất kỳ ai.

Để làm được điều đó, trước hết cần trau dồi giọng hát lẫn phong cách và ngoại hình. Một điều quan trọng không kém chính là lựa chọn dòng nhạc phù hợp với thị hiếu khán giả. Khi đã có bản sắc riêng, ca sĩ vẫn cần liên tục làm mới mình để mang lại cảm giác tươi mới cho người nghe".

Nhìn lại hành trình nghệ thuật hơn hai thập kỷ, ca sĩ Mỹ Lệ nói: "Tôi tự hào nhất ở sự đa dạng trong phong cách âm nhạc.

Tôi có thể hát tốt nhiều thể loại từ rock, pop, ballad, bolero, dân ca truyền thống, cho đến dân gian đương đại. Đây cũng chính là dấu ấn riêng làm nên tên tuổi của tôi".

Ở tuổi ngoài 50, Mỹ Lệ không chỉ được nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi sự nghiệp âm nhạc vững chắc mà còn có gia đình viên mãn cùng nhan sắc bị thời gian bỏ quên.

Chia sẻ về niềm vui và động lực sống ở thời điểm hiện tại, Mỹ Lệ cho biết: "Tôi không còn đặt nặng việc phải liên tục ra mắt sản phẩm mới để chạy đua với thị trường. Thay vào đó, tôi chọn thực hiện những sản phẩm tâm đắc nhất, mang nhiều cảm xúc nhất để gửi đến khán giả.

Bên cạnh đó, niềm vui của tôi còn đến từ cuộc sống gia đình, đặc biệt là niềm tự hào khi chứng kiến sự trưởng thành, tiến bộ của các con mỗi ngày.

Mỗi giai đoạn, chúng ta sẽ có một niềm vui và sự quan tâm khác nhau. Bây giờ, tôi không còn quan tâm việc ra sản phẩm mới liên tục mà tôi duy trì cảm xúc bằng những sản phẩm tâm đắc nhất để gửi tặng khán giả.

Về cuộc sống gia đình, nhìn thấy sự trưởng thành của con mỗi ngày chính là niềm vui của tôi. Vì cuộc sống muôn màu muôn sắc nên ai có thể làm những điều bản thân mong muốn thì đó là những người hạnh phúc".

Mỹ Lệ còn được biết đến là một đại gia ngầm giàu có trong showbiz. Năm 2005, Mỹ Lệ kết hôn với một doanh nhân Việt kiều Đức tên Bình. Sau khi kết hôn, Mỹ Lệ hầu như không ra sản phẩm và ít xuất hiện hơn. Cô lui khỏi showbiz để chăm sóc gia đình. Đầu năm 2019, Mỹ Lệ khiến công chúng bất ngờ khi khoe căn biệt thự triệu đô rộng cả ngàn mét vuông của gia đình mình tại Đức.

Gia đình Mỹ Lệ thường xuyên đi du lịch khắp thế giới, từ Anh, Pháp, Thụy Điển, Phần Lan tới châu Á. Cô cũng chịu khó đầu tư tiền bạc mua sắm nhạc cụ đắt tiền cho mình và chồng con.