Nữ đại gia là vợ cũ Quách Ngọc Ngoan tuyên bố chọn người yêu SN 7X

"Nếu tới đây có người yêu sẽ chọn 7X cho nó trẻ ngang nhau và ý chí tương tự nhé các ông!", nữ đại gia là vợ cũ Quách Ngọc Ngoan chia sẻ.

Phượng Chanel hiện tại.

Mới đây, nữ đại gia Phượng Chanel - vợ cũ hơn 9 tuổi của diễn viên Quách Ngọc Ngoan - gây chú ý khi chia sẻ mong muốn tìm bạn trai thuộc thế hệ 7X.

Trên trang cá nhân, Phượng Chanel hài hước viết: "Nếu tới đây có người yêu sẽ chọn 7X cho nó trẻ ngang nhau và ý chí tương tự nhé các ông!".

Dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận hóm hỉnh, khuyên nữ doanh nhân nên chọn bạn trai 8X hoặc 9X. Một số ý kiến viết: "7X già rồi em ơi, chọn 8X đi em ơi", "8X cũng ổn mà", "Em chọn 9X thì mới trẻ bằng nhau"... Đáng chú ý, khi một người bạn trêu: "Ối ối… 7X là U60 và U70 rồi đấy bạn tôi ơi", Phượng Chanel chỉ đáp ngắn gọn: "Hợp mà".

Ở một bài đăng khác, nữ đại gia chia sẻ hình ảnh đi biển kèm dòng trạng thái hài hước: "Xách dép đi tìm chồng".

Quách Ngọc Ngoan - Phượng Chanel

Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel công khai hẹn hò vào năm 2015, dù chênh lệch 9 tuổi và từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Trong thời gian yêu nhau, nam diễn viên từng xăm chân dung bạn gái lên ngực trái để thể hiện tình cảm.

Đến năm 2020, Quách Ngọc Ngoan chia sẻ với báo Thanh Niên rằng anh và Phượng Chanel đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn, đồng thời chào đón con gái chung.

Tuy nhiên, sau hơn 6 năm gắn bó, Phượng Chanel xác nhận cả hai chia tay vào tháng 4/2021. Sau khi đường ai nấy đi, Quách Ngọc Ngoan chưa từng công khai mối quan hệ tình cảm mới. Trong khi đó, Phượng Chanel nhiều lần chia sẻ bản thân vẫn độc thân và mong muốn tìm được một người đàn ông phù hợp để đồng hành.