HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ đại gia là vợ cũ Quách Ngọc Ngoan tuyên bố chọn người yêu SN 7X

Li La
|

"Nếu tới đây có người yêu sẽ chọn 7X cho nó trẻ ngang nhau và ý chí tương tự nhé các ông!", nữ đại gia là vợ cũ Quách Ngọc Ngoan chia sẻ.

Nữ đại gia là vợ cũ Quách Ngọc Ngoan tuyên bố chọn người yêu SN 7X - Ảnh 1.

Phượng Chanel hiện tại.

Mới đây, nữ đại gia Phượng Chanel - vợ cũ hơn 9 tuổi của diễn viên Quách Ngọc Ngoan - gây chú ý khi chia sẻ mong muốn tìm bạn trai thuộc thế hệ 7X.

Trên trang cá nhân, Phượng Chanel hài hước viết: "Nếu tới đây có người yêu sẽ chọn 7X cho nó trẻ ngang nhau và ý chí tương tự nhé các ông!".

Dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận hóm hỉnh, khuyên nữ doanh nhân nên chọn bạn trai 8X hoặc 9X. Một số ý kiến viết: "7X già rồi em ơi, chọn 8X đi em ơi", "8X cũng ổn mà", "Em chọn 9X thì mới trẻ bằng nhau"... Đáng chú ý, khi một người bạn trêu: "Ối ối… 7X là U60 và U70 rồi đấy bạn tôi ơi", Phượng Chanel chỉ đáp ngắn gọn: "Hợp mà".

Ở một bài đăng khác, nữ đại gia chia sẻ hình ảnh đi biển kèm dòng trạng thái hài hước: "Xách dép đi tìm chồng".

Nữ đại gia là vợ cũ Quách Ngọc Ngoan tuyên bố chọn người yêu SN 7X - Ảnh 2.

Quách Ngọc Ngoan - Phượng Chanel

Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel công khai hẹn hò vào năm 2015, dù chênh lệch 9 tuổi và từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Trong thời gian yêu nhau, nam diễn viên từng xăm chân dung bạn gái lên ngực trái để thể hiện tình cảm.

Đến năm 2020, Quách Ngọc Ngoan chia sẻ với báo Thanh Niên rằng anh và Phượng Chanel đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn, đồng thời chào đón con gái chung.

Tuy nhiên, sau hơn 6 năm gắn bó, Phượng Chanel xác nhận cả hai chia tay vào tháng 4/2021. Sau khi đường ai nấy đi, Quách Ngọc Ngoan chưa từng công khai mối quan hệ tình cảm mới. Trong khi đó, Phượng Chanel nhiều lần chia sẻ bản thân vẫn độc thân và mong muốn tìm được một người đàn ông phù hợp để đồng hành.

Nam ca sĩ U60 lên tiếng về thông tin Đàm Vĩnh Hưng từ chối chụp ảnh chung trên thảm đỏ
Tags

sao Việt

Quách Ngọc Ngoan

nữ đại gia

SN 7X

hậu trường

phượng chanel

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

01:49
Hyundai ra mắt MPV điện 7 chỗ mới: Sạc nhanh, chạy tới 490 km mỗi lần sạc

Hyundai ra mắt MPV điện 7 chỗ mới: Sạc nhanh, chạy tới 490 km mỗi lần sạc

01:20
Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

01:13
Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

01:56
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

01:34
Toyota Innova Cross 2027 lộ diện: Thiết kế mới, nội thất nâng cấp, ADAS hứa hẹn cải tiến

Toyota Innova Cross 2027 lộ diện: Thiết kế mới, nội thất nâng cấp, ADAS hứa hẹn cải tiến

01:50
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại