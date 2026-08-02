Nam ca sĩ U60 lên tiếng về thông tin Đàm Vĩnh Hưng từ chối chụp ảnh chung trên thảm đỏ

"Xin thưa với các bác! Em được mời đi coi show (chứ không phải em đi ké) mà các bác ghi là Đàm Vĩnh Hưng dẫn đi xem show hoa hậu?", nam ca sĩ U60 chia sẻ.

Khoảnh khắc khiến Vũ Hà - Đàm Vĩnh Hưng bị hiểu lầm không muốn chụp ảnh cùng nhau.

Ca sĩ Vũ Hà vừa đăng tải bài viết bày tỏ sự bức xúc sau khi một số trang mạng xã hội đưa tin cho rằng anh "đi ké" Đàm Vĩnh Hưng đến xem một sự kiện hoa hậu, đồng thời dẫn dắt câu chuyện theo hướng Đàm Vĩnh Hưng không muốn sánh bước cùng đồng nghiệp trên thảm đỏ.

Trên trang cá nhân, Vũ Hà khẳng định anh được ban tổ chức mời tham dự chương trình, không phải được Đàm Vĩnh Hưng dẫn đi như một số bài viết phản ánh.

Nam ca sĩ chia sẻ: "Xin thưa với các bác! Em được mời đi coi show (chứ không phải em đi ké) mà các bác ghi là Đàm Vĩnh Hưng dẫn đi xem show hoa hậu?".

Vũ Hà cũng giải thích lý do anh và Đàm Vĩnh Hưng không chụp ảnh chung trên thảm đỏ. Theo nam ca sĩ, chính anh là người chủ động đề nghị cả hai đi riêng vì trang phục của hai người không phù hợp khi đứng cạnh nhau.

Anh kể: "Em là người nói: 'Hưng ơi, tao mặc đồ không hợp với mày nên mày đi trước, tao đi sau'. Khúc nói em có lấy tay che miệng. Lúc đó Hưng mới nói với ban tổ chức hai đứa sẽ đi riêng".

Vũ Hà và Đàm Vĩnh Hưng là bạn thân nhiều năm.

Vũ Hà cho rằng việc một số trang mạng xã hội dẫn dắt theo hướng Đàm Vĩnh Hưng không muốn đi chung thảm đỏ là không đúng sự thật và có thể khiến công chúng hiểu lầm về người bạn thân của anh.

Nam ca sĩ bày tỏ: "Các bác đừng nói (dẫn dắt) ông hoàng không muốn chung. Điều này tội cho bạn em".

Bài đăng của Vũ Hà nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Không ít ý kiến cho rằng việc cắt ghép hoặc diễn giải thiếu đầy đủ bối cảnh dễ khiến thông tin bị hiểu sai, ảnh hưởng đến hình ảnh của những người trong cuộc.



