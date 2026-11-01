Dù làm việc trong lĩnh vực an ninh mạng, Jen Eaves vẫn chứng kiến mẹ mình mất khoảng 3.000 USD vì những chiêu trò lừa đảo trực tuyến. Trải nghiệm này khiến cô thay đổi cách chăm sóc, giúp mẹ sử dụng Internet an toàn mà vẫn giữ được sự độc lập.

Jen Eaves, chuyên gia an ninh mạng tại Aura (Mỹ), cho biết công việc chuyển từ vai trò được cha mẹ Chăm sóc sang chăm sóc chính những người từng nuôi dưỡng mình là một sự thay đổi không dễ dàng.

Mẹ của Eaves năm nay 79 tuổi, sống cùng con trai, người đảm nhận công việc chăm sóc bà trong sinh hoạt hằng ngày. Thư giãn Eaves phụ trách những công việc hành chính như đặt lịch khám bệnh và hỗ trợ mẹ bảo vệ thân thể khi sử dụng Internet.

Khoảng 6 năm trước, mẹ Eaves bị câm. Dù phục hồi khá tốt nhưng khả năng nhận thức của bà không còn như trước. Cũng từ thời điểm đó, Eaves bắt đầu nhận thấy mẹ thường xuyên trở thành mục tiêu của những chiêu lừa đảo trên mạng.

Đã lần, mẹ cô đặt mua một sản phẩm được quảng cáo là thuốc chữa bệnh tiểu đường, căn bệnh bà đang mắc phải. Quảng cáo sử dụng hình ảnh một bác sĩ truyền hình nổi tiếng để giới thiệu sản phẩm. Tuy nhiên, khi xem video, Eaves nhận ra những dấu hiệu bất ngờ: hình ảnh có vẻ được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), khẩu hình của nhân vật không khớp với lời nói.

Jen Eaves đang làm việc trong lĩnh vực an ninh mạng, vậy mà mẹ cô vẫn mất hàng hoa đô la vì những vụ lừa đảo - Ảnh: BI

Ngoài công việc này, mẹ cô còn gặp phải những rủi ro khác, từ đặt hàng trực tuyến nhưng không nhận được sản phẩm đến pháp luật mở thẻ tín dụng mà không thực sự hiểu mình đang thực hiện giao dịch gì.

Tổng cộng, bà đã mất khoảng 3.000 USD (gần 78 triệu đồng) vì những công việc liên quan đến lừa đảo. Eaves sau đó liên hệ với ngân hàng và lấy lại số tiền lớn.

Trải nghiệm này khiến phụ nữ chuyên gia nhận ra rằng việc bảo vệ cơ thể người lớn tuổi trên môi trường là số cần thiết chủ động, không chỉ dừng lại ở việc cảnh báo mỗi khi sự cố xảy ra. Cô áp dụng ba cách để giúp mẹ an toàn hơn khi sử dụng công nghệ.

Sau khi gia đình quyết định không để mẹ tiếp tục lái xe, điện thoại trở thành phương tiện tiện ích giúp bà kết nối với thế giới bên ngoài. Eaves muốn tôn trọng điều đó, thay vì giới hạn chế độ sử dụng điện thoại như một số gia đình có thể lựa chọn.

Với cô, điều quan trọng là mẹ vẫn được giữ sản phẩm có giá trị và độc lập ở mức cao nhất có thể. Eaves cũng nhận thấy việc trở thành nạn nhân của kẻ lừa đảo không chỉ gây tổn hại về tài chính mà còn ảnh hưởng đến tâm lý. Mỗi khi xảy ra sự cố, mẹ cô thường cảm thấy thất vọng và bối rối.

Vì vậy, Eaves không muốn mẹ cảm thấy mình đang được con cái kiểm soát hay đối xử như một đứa trẻ. Thay vào đó, cô giải quyết những dấu hiệu bất ngờ mình nhận được và cho mẹ biết rằng cô luôn sẵn lòng giúp đỡ nếu cô chấp nhận để cô tham gia.

Theo Eaves, quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về mẹ. Công việc hỗ trợ sẽ khó khăn hơn nhiều nếu người được chăm sóc không sẵn sàng, vui lòng nhận sự trợ giúp.

Ngay trước khi bị đột quỵ, mẹ Eaves cũng không hiểu công nghệ. Vì vậy, cô thường xuyên giải thích để bà biết những dấu hiệu phổ biến của các vụ lừa đảo trực tuyến.

Khi mẹ chia sẻ video quảng cáo có hình ảnh bác sĩ nổi tiếng, Eaves chỉ ra những chi tiết tạo cô nghi ngờ nội dung được tạo bằng AI. Cô cũng nhắc mẹ cảnh giác với những lời quảng cáo có vẻ hấp dẫn đến độ khó tin và các yêu cầu phải hành động ngay lập tức.

Một lần khác, mẹ Eaves đã nhận được cuộc gọi từ một người tự động được Apple hỗ trợ. Người này yêu cầu bà cung cấp Apple ID và mật khẩu. Nếu làm theo, bà có thể tạo ra một số tài khoản và thông tin cá nhân tiếp theo trên mạng.

Cảm ơn những cuộc trò chuyện trước đó, mẹ Eaves đã tỏ ra nghi ngờ. Bà kết nối con gái vào cuộc gọi và yêu cầu người gọi giải quyết sự việc thích hợp với cô. Eaves cho biết rất cô tự hào khi mẹ nhận ra dấu hiệu bất thường và biết tìm người thân để giúp đỡ.

Bên bờ hướng dẫn mẹ nhận biết các trò lừa đảo, Eaves còn chủ động theo dõi những cảnh báo liên quan đến tài khoản của bà.

Trong quá trình làm việc tại Aura, công ty cung cấp số lượng sản phẩm hỗ trợ bảo vệ người dùng trên môi trường, Eaves nhận ra người cao tuổi cũng là một nhóm dễ bị tổn thương trước rủi ro trực tuyến.

Cô tham gia phát triển Trusted Family Access, tính năng cho phép thành viên trong gia đình xem cảnh báo liên quan đến tài khoản của người thân khi được họ đồng ý. Nhờ đó, Eaves có thể nhanh chóng phát hiện vấn đề bất thường và đáp ứng thời gian hỗ trợ của mẹ.

Tính năng này còn giúp cô thuận tiện hơn trong các công việc chăm sóc khác, nghĩ ra hạn như sắp xếp lịch khám bệnh, nhờ khả năng tiếp cận thông tin của mẹ tại cùng một nơi.

Eaves cho biết từng lần mẹ bị lừa, cô có cảm giác chính mình cũng là nạn nhân. Cô từng dành thời gian gọi điện cho ngân hàng và các thẻ tín dụng phát hiện đơn vị để tìm cách lấy lại tiền cho bà.

Theo nữ chuyên gia, nếu mẹ mất toàn bộ tiền tiết kiệm, hậu quả sẽ không chỉ ảnh hưởng đến riêng bà mà còn tác động đến cả gia đình. Vì vậy, cô trân trọng giải pháp mà hai mẹ con đã tìm được, giúp họ làm chủ động hơn trong công việc bảo vệ tài chính chính, đồng thời duy trì sự độc lập của mẹ.

Theo Business Insider