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NSND Bùi Bài Bình nghỉ hưu 10 năm, lương 6 triệu đồng/tháng: Cách gia đình 3 thế hệ giữ quỹ riêng

Giáng Tiên
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Vợ chồng ông giữ tiền riêng song có quỹ chung cho sinh hoạt và những việc lớn trong gia đình.

NSND Bùi Bài Bình sinh năm 1956, là gương mặt quen thuộc của điện ảnh và truyền hình Việt Nam qua những bộ phim đình đám như Kén rể, Mùa ổi, Ma làng, Gió làng Kình, Hương vị tình thân, Gia đình mình vui bất thình lình... Năm 2016, khi tròn 60 tuổi, ông nghỉ hưu theo chế độ tại Hãng phim truyện Việt Nam.

10 năm sau khi nghỉ hưu, vẫn nhận phim vì "không muốn ngồi chơi"

Nghỉ hưu không đồng nghĩa với dừng lại. Ở tuổi 70, NSND Bùi Bài Bình vẫn đều đặn tham gia các dự án điện ảnh và truyền hình. Với ông, công việc không còn là áp lực sinh kế mà là giải pháp rèn luyện sức khỏe, giữ cho tinh thần minh mẫn, bởi nếu "chỉ ngồi chơi sẽ thấy mình già đi nhanh hơn".

NSND Bùi Bài Bình nghỉ hưu 10 năm, từng nhận hơn 6 triệu đồng/tháng: Cách gia đình 3 thế hệ giữ quỹ riêng - Ảnh 1.

NSND Bùi Bài Bình trong phim điện ảnh Phí phông. Ảnh: FBNV

Chia sẻ trên Dân trí, ông cho biết: "Hằng tháng tôi nhận lương hưu ở hãng phim khoảng 6 triệu đồng, còn thu nhập từ phim ảnh thì bấp bênh, có năm nhiều, có năm không, nên tôi coi đó là khoản 'phù phiếm' thôi". Mỗi năm ông chỉ nhận vài phim, ưu tiên những vai diễn thú vị để có không gian sáng tạo và linh hoạt điều chỉnh nhịp sống theo sức khỏe.

Lựa chọn này cũng là hướng đi phù hợp cho nhiều người sau tuổi nghỉ hưu. Bộ luật Lao động cho phép người lao động cao tuổi tiếp tục làm việc theo thỏa thuận. Khi ký hợp đồng lao động mới, người hưởng lương hưu vừa giữ nguyên khoản lương hưu hàng tháng, vừa nhận thêm tiền lương cùng các quyền lợi hợp pháp từ công việc mới, giúp tăng thu nhập và duy trì sự chủ động trong cuộc sống.

NSND Bùi Bài Bình nghỉ hưu 10 năm, từng nhận hơn 6 triệu đồng/tháng: Cách gia đình 3 thế hệ giữ quỹ riêng - Ảnh 2.

Ở nhà không có việc gì, chỉ ngồi chơi thấy mình già đi nhanh hơn - Ảnh: FBNV

Quỹ riêng để tự chủ, quỹ chung cho việc gia đình

Gia đình NSND Bùi Bài Bình hiện có ba thế hệ cùng sống chung. Vợ chồng nam nghệ sĩ áp dụng nguyên tắc quản lý tài chính khá rõ ràng: "lương của ai người đó tiêu". Thu nhập từ công việc riêng do mỗi người tự quản lý, đồng thời cả nhà vẫn duy trì một quỹ chung dành cho sinh hoạt và những việc lớn.

Cách phân chia này tương đồng với mô hình "tiền của tôi, tiền của bạn và tiền của chúng ta" do MoneyHelper, dịch vụ hướng dẫn tài chính do Chính phủ Anh hậu thuẫn, giới thiệu. Mô hình yêu cầu hai bên thống nhất quỹ chung chi cho việc gì, mỗi người đóng góp bao nhiêu và chuẩn bị khoản dự phòng cho chi phí bất ngờ.

NSND Bùi Bài Bình nghỉ hưu 10 năm, từng nhận hơn 6 triệu đồng/tháng: Cách gia đình 3 thế hệ giữ quỹ riêng - Ảnh 3.

NSND Bùi Bài Bình trong ngày đón sinh nhật tuổi 71 - Ảnh: FBNV

Với người đã nghỉ hưu, giải pháp này rất đáng tham khảo bởi thu nhập khó tăng nhanh trong khi chi phí y tế, sức khỏe lại dễ phát sinh. Quỹ riêng tạo sự tự chủ cho nhu cầu cá nhân, còn quỹ chung đảm bảo các khoản sinh hoạt hay việc lớn trong nhà luôn sẵn sàng mà không phải thương lượng lại mỗi lần chi tiêu.

Sau 10 năm nghỉ hưu, câu chuyện của NSND Bùi Bài Bình không nằm ở việc lương hưu 6 triệu đồng là nhiều hay ít, mà là cách ông đặt nguồn thu cố định, việc làm thêm và nguồn lực gia đình vào đúng vai trò. Bài toán hưu trí ở tuổi 60 vì thế cũng bắt đầu từ câu hỏi đơn giản: cần bao nhiêu để sống ổn định và muốn tiếp tục làm gì khi không còn phải đi làm mỗi ngày.

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