Câu chuyện nghỉ hưu của MC Lại Văn Sâm là một ví dụ cho tuổi hưu thong dong.

Ngày 28/9 một bài viết trên CafeF, chia sẻ câu chuyện MC Lại Văn Sâm nghỉ hưu năm 2017 sau khoảng 30 năm làm việc tại VTV, nhưng nghỉ hưu không đồng nghĩa dừng công việc. Ông tiếp tục xuất hiện trong nhiều chương trình với vai trò MC, host hoặc khách mời.

Ông từng chia sẻ sự thay đổi lớn nhất sau nghỉ hưu là "show nhiều hơn, thu nhập tăng hơn", và điểm khác biệt là ông được chủ động lựa chọn chương trình mình muốn tham gia, thay vì gắn với công việc cố định như trước.

Như vậy, ở tuổi nghỉ hưu, Lại Văn Sâm vẫn làm đúng nghề mình giỏi, nhưng theo lịch của mình, với nhịp của mình. Người bình thường không dẫn chương trình truyền hình cũng vậy: chọn việc vừa sức, giữ lịch vừa phải.

MC Lại Văn Sâm thong dong ở tuổi hưu. Ảnh: VOV.

Pháp luật bảo vệ sức khỏe người cao tuổi

Điều 148 và 149 Bộ luật Lao động 2019 quy định khá rõ cho người lao động cao tuổi. Người lao động cao tuổi có quyền thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc rút ngắn thời giờ làm việc hằng ngày hoặc làm không trọn thời gian. Nhà nước khuyến khích sử dụng người lao động cao tuổi làm việc phù hợp với sức khỏe.

Luật cũng cấm dùng người lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, trừ trường hợp bảo đảm điều kiện làm việc an toàn. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khỏe của người lao động cao tuổi tại nơi làm việc.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong đề xuất "Thập kỷ hành động vì già hóa khỏe mạnh" cho biết, người cao tuổi mang lại lợi ích kinh tế và xã hội đáng kể, nhất là khi họ khỏe mạnh và năng động, chẳng hạn thông qua việc trực tiếp tham gia lực lượng lao động chính thức và phi chính thức, hay làm tình nguyện.

Nghỉ hưu không phải là "không làm gì cả"

Nhưng tham gia không có nghĩa là gánh quá sức. Một bài viết trên Eva dẫn lời một người đàn ông ở tuổi 70 nhìn lại: nghỉ hưu không phải thời điểm để buông xuôi, mà là lúc cần sống có kế hoạch hơn. Ăn uống điều độ, vận động phù hợp, ngủ đủ giấc, duy trì kiểm tra sức khỏe định kỳ, những việc tưởng nhỏ nhưng có ý nghĩa lâu dài. Ông đặc biệt nhắc tới việc đi bộ: không cần bài tập quá sức, chỉ cần vận động đều đặn phù hợp với thể trạng cũng tốt hơn nhiều so với ngồi một chỗ cả ngày.

Từ những điều trên, người nghỉ hưu muốn tiếp tục làm việc có thể giữ ba nguyên tắc.

Thứ nhất, chọn việc dùng kinh nghiệm nhiều hơn dùng sức: dạy kèm, tư vấn, trông coi cửa hàng, việc thủ công nhẹ.

Thứ hai, giữ lịch linh hoạt: làm bán thời gian, nhận việc theo buổi, giữ nguyên giờ ngủ và giờ nghỉ trưa.

Thứ ba, khám sức khỏe định kỳ để biết giới hạn của mình, việc nào thấy quá sức thì dừng, đừng cố.

Lại Văn Sâm ở tuổi ngoài 60 vẫn làm việc vì ông được chọn cách làm của riêng mình. MC Khánh Vy cho biết Lại Văn Sâm đã chia sẻ cho thế hệ MC trẻ tuổi nhiều kinh nghiệm quý báu, nhưng có một điều quan trọng nhất chính là làm theo "cách riêng của mình".

MC Khánh Vy trong buổi phỏng vấn MC Lại Văn Sâm về kinh nghiệm cho giới trẻ. Ảnh: 24H

"Có rất nhiều điều bác Sâm dặn, nhưng quan trọng nhất là: Không được đánh mất chính mình, biết mình là ai và luôn khiêm nhường", Khánh Vy kể trên 24H.

Cũng như thế, người không trong ngành truyền hình không cần làm MC, nhưng hoàn toàn có thể làm giống Lại Văn Sâm là một công việc vừa sức, một lịch làm vừa phải, và một cơ thể được lắng nghe.

* Tham khảo từ: CafeF, Thư viện Pháp luật, WHO, Eva, 24H