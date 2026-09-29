Lời khuyên tài chính cho tuổi trung niên để không "mất trắng" tất cả như Khoa Pug

Khoa Pug ngậm ngùi thừa nhận mình “mất trắng” vì không làm theo lời khuyên mà chính anh chia sẻ cho người xem.

Khoa Pug tên thật là Nguyễn Anh Khoa, sinh năm 1992, là một Youtuber từng nổi tiếng với những chuyến du lịch xa xỉ. Đầu năm 2026 Khoa Pug tuyên bố phá sản vì đầu tư thua lỗ, tự nhận sai lầm lớn nhất là tự phụ và dồn hết tiền vào một khoản đầu tư - "để trứng vào một giỏ".

Chia sẻ của Khoa Pug về tài chính cá nhân đáng để người trung niên tham khảo. Với người trẻ, thua lỗ, mất trắng khi đầu tư còn có nhiều thời gian làm lại; người ở tuổi 40, 50 mất một khoản lớn thì khó gỡ hơn nhiều.

Khoa Pug thừa nhận bài học sâu sắc về đầu tư tài chính. Ảnh: Kenh14.

Càng lớn tuổi, càng phải giảm dần phần tiền ở chỗ sinh lời cao nhưng nhiều rủi ro

Giới đầu tư có một kinh nghiệm chia sẻ nhau: tỷ lệ phần trăm tài sản để vào cổ phiếu bằng 100 trừ đi số tuổi. Ví dụ, người 60 tuổi thì khoảng 40% vào cổ phiếu, phần còn lại vào tài sản an toàn hơn như trái phiếu.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Tổng giám đốc AFA Capital, trả lời Nhịp Cầu Đầu Tư: khi còn trẻ, nhà đầu tư có khả năng chịu rủi ro và vẫn có khả năng làm lại, nhưng khi đã 40 hay 60 tuổi thì dành nhiều phần trăm tài sản cho cổ phiếu là điều không nên.

Ông Tuấn cũng nói rõ đây chỉ là tỷ lệ tham khảo theo khẩu vị rủi ro của từng người, không phải quy chuẩn cứng.

Bà Esty Dwek của HSBC Private Banking, trả lời Tin nhanh chứng khoán đầu tháng 9/2026, đặt "ưu tiên đa dạng hóa" thành nguyên tắc khi hoạch định đầu tư: phân bổ theo khu vực địa lý, ngành và nhóm tài sản để giảm rủi ro qua nhiều chu kỳ thị trường, đồng thời thường xuyên rà soát và tái cân bằng danh mục.

Nhận diện bẫy "lãi cao, không rủi ro" nhắm vào người có tiền nhàn rỗi

Thực tế ất khó xảy ra chuyện sinh: muốn lợi nhuận cao mà không có rủi ro gì!

Giữa tháng 9/2026, Công an tỉnh Phú Thọ phát cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người nghỉ hưu có tiền nhàn rỗi, tiền tích lũy, đặc biệt ở nông thôn. Kẻ lừa đảo mời gọi gửi tiền, góp vốn, "ủy thác đầu tư" với cam kết lợi nhuận cao, ổn định, gần như không có rủi ro. Ban đầu chúng trả lãi đúng cam kết để tạo lòng tin; khi nạn nhân dồn thêm tiền, thậm chí vận động cả người thân cùng góp, thì chúng trì hoãn, cắt liên lạc rồi biến mất.

Công an tỉnh Phú Thọ chỉ ra dấu hiệu của bẫy: "lãi suất cao", "đầu tư an toàn", "không có rủi ro", "có người đứng ra bảo đảm", "chỉ cần góp vốn, không phải làm gì". Đồng thời đưa ra khuyến cáo: không giao tiền chỉ dựa vào chữ tín; tìm hiểu kỹ người nhận tiền, tổ chức và tính hợp pháp; không ký giấy tờ không rõ ràng.

3 việc người trung niên nên làm trước khi xuống tiền

Thứ nhất, chỉ dùng số tiền nhàn rỗi để đầu tư, tức số tiền mà nếu mất đi, cuộc sống gia đình không bị đảo lộn.

Thứ hai, chia nhỏ ra nhiều giỏ: một phần gửi tiết kiệm, một phần vào tài sản an toàn, chỉ một phần nhỏ vào kênh rủi ro cao, và tỷ trọng này giảm dần theo tuổi.

Thứ ba, với lời mời nào hứa lãi cao mà "chắc chắn không mất", hãy dừng lại và hỏi ý kiến người có chuyên môn.

Khoa Pug mất tiền ở tuổi 30 và còn cả chặng đường phía trước để làm lại. Tuổi trung niên trở đi, rất ít hoặc không có "đặc quyền" của đó. Vì vậy, tính toán rủi ro và quản lý danh mục đầu tư - tiết kiệm hợp lý là cách thực tế nhất để một sai lầm không thành thảm họa.

* Tham khảo từ Kênh 14, Nhịp cầu đầu tư, Tin nhanh chứng khoán