Những du khách đặc biệt này vẫn không ngừng theo đuổi ước mơ khám phá thế giới.

Bằng tinh thần dám thử thách bản thân và khát khao trải nghiệm, những cụ ông, cụ bà tiếp tục chinh phục vùng đất mới, viết nên hành trình đáng ngưỡng mộ khi đã ở ngưỡng tuổi gần 100.

Bị các công ty du lịch từ chối vì tuổi cao, ông Tan, sống tại thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), quyết định tự thực hiện chuyến đi đến Tây Tạng ở tuổi 94, tương đương 96 tuổi mụ theo cách tính địa phương. Theo CGTN, ngày 10/10/2026, ông lên tàu từ Vô Tích, trải qua hành trình khoảng 43 giờ để đến Lhasa và tham quan những địa danh nổi tiếng như cung điện Potala, chùa Jokhang.

Ông Tan, 96 tuổi, quyết định tự thực hiện chuyến đi đến Tây Tạng - Ảnh: Sohu

Ít ai biết rằng ông từng tốt nghiệp Đại học Giao thông Thượng Hải năm 1959, làm việc trong ngành chế tạo phương tiện đường sắt trước khi nghỉ hưu năm 1988. Đam mê xê dịch đã đưa ông đến 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh của Trung Quốc, trong đó Tây Tạng là điểm đến cuối cùng trong danh sách ông mong muốn khám phá.

Đáng chú ý, ông thành thạo điện thoại thông minh, tự mua vé tàu, đặt khách sạn, gọi xe và thậm chí tham khảo AI về khả năng đến Lhasa ở độ tuổi của mình. "Với những câu hỏi AI không thể trả lời, tôi sẽ tự mình đến vùng đất ấy để tìm lời giải", ông Tan cho biết.

Ở tuổi 96, bà Joy Ryan, người Mỹ, hoàn thành hành trình đặt chân tới cả 7 châu lục trong năm 2026, với người đồng hành là cháu trai Brad. Theo Travel Market Report, điều đặc biệt là bà chỉ có hộ chiếu đầu tiên khi đã 91 tuổi, thời điểm nhiều người cùng thế hệ không còn nghĩ đến những chuyến đi xa. Từ dấu mốc ấy, hai bà cháu cùng nhau thực hiện những hành trình khám phá thế giới, đưa bà đến các vùng đất nằm trên nhiều châu lục.

Bà Joy Ryan, 96 tuổi, đến cả 7 châu lục vào năm 2026 cùng cháu trai Brad - Ảnh: travelgumbo

Mỗi chuyến đi không chỉ mở rộng trải nghiệm của bà Joy mà còn trở thành kỷ niệm chung giữa hai thế hệ trong gia đình. Khác với những người cao tuổi lựa chọn du lịch một mình, bà luôn có cháu trai đồng hành trong các chuyến đi được báo chí ghi nhận. Việc hoàn thành hành trình 7 châu lục ở tuổi 96 khiến câu chuyện của bà trở thành một dấu mốc đặc biệt về du lịch tuổi già. Từ lần đầu làm hộ chiếu ở tuổi 91 đến chuyến đi cuối cùng trong mục tiêu khám phá 7 châu lục, bà Joy cho thấy những trải nghiệm mới vẫn có thể bắt đầu ở tuổi ngoài 90.

Ở tuổi 91, bà Cándida García, người Tây Ban Nha, được biết đến với biệt danh "bà ngoại du lịch bụi" nhờ niềm đam mê khám phá thế giới. Theo báo SUR in English, sau khi nghỉ hưu ở tuổi 66, bà bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho những chuyến đi xa. Đến năm 2026, người phụ nữ này đã đặt chân tới 86 quốc gia, một hành trình kéo dài suốt 25 năm.

"Bà ngoại du lịch bụi" Cándida García, 91 tuổi - Ảnh: ppllstatics

Hình ảnh cụ bà ngoài 90 tuổi gắn bó với chiếc ba lô khiến câu chuyện của bà thu hút sự chú ý của truyền thông Tây Ban Nha. Điểm đặc biệt không nằm ở một chuyến đi đơn lẻ, mà ở việc bà duy trì sở thích xê dịch qua nhiều thập kỷ. Với bà García, nghỉ hưu không phải dấu chấm hết cho những trải nghiệm mới, mà là cơ hội để dành thời gian cho niềm đam mê du lịch.

Tuổi cao không đồng nghĩa phải ngừng đi du lịch

Những chuyến đi ở tuổi ngoài 90 vẫn cần được cân nhắc kỹ về sức khỏe. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), năm 2023 có khoảng 842.000 người tử vong do té ngã trên toàn cầu, trong đó 71% từ 60 tuổi trở lên. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng cảnh báo việc ngồi lâu trên máy bay, tàu hỏa hoặc ô tô trong hành trình trên 4 giờ có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, đặc biệt ở người có bệnh lý nền.

Riêng với Tây Tạng, thành phố Lhasa nằm ở độ cao khoảng 3.700m, nơi du khách có thể gặp tình trạng say độ cao ngay cả khi có thể lực tốt. Vì vậy, người cao tuổi nên tham khảo ý kiến bác sĩ, đánh giá khả năng vận động, bệnh lý đang mắc và điều kiện y tế tại điểm đến trước khi lên đường. Những hành trình đáng ngưỡng mộ của các cụ U100 là nguồn cảm hứng, nhưng không phải thước đo sức khỏe chung cho tất cả người cùng tuổi.

Người cao tuổi, đặc biệt những người có bệnh tim mạch, hô hấp hoặc bệnh mạn tính, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đi xa. Cần chuẩn bị đủ thuốc, thông tin bệnh lý, số liên hệ khẩn cấp và kiểm tra bảo hiểm du lịch nếu ra nước ngoài.

2. Chọn lịch trình nhẹ nhàng, có thời gian nghỉ

Ưu tiên phương tiện thuận tiện, khách sạn có thang máy và điểm tham quan ít phải leo bậc. Tránh di chuyển quá nhiều trong ngày, mang hành lý gọn nhẹ và đăng ký hỗ trợ tại sân bay, ga tàu nếu cần.

Theo CDC, ngồi bất động trên phương tiện hơn 4 giờ có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Người cao tuổi nên co duỗi chân, đi lại khi an toàn và uống nước theo tình trạng sức khỏe. Người có nguy cơ huyết khối cao cần hỏi bác sĩ về biện pháp phòng ngừa.

4. Thích nghi dần khi đến vùng núi cao

Không nên tăng độ cao quá nhanh, đặc biệt tại những điểm đến như Tây Tạng. CDC khuyến cáo dành thời gian thích nghi, hạn chế vận động mạnh trong 48 giờ đầu. Nếu xuất hiện triệu chứng say độ cao, không tiếp tục lên cao; trường hợp nặng cần được hỗ trợ y tế kịp thời.

5. Luôn có phương án liên lạc khẩn cấp

Trước chuyến đi, cần chia sẻ lịch trình, địa chỉ lưu trú và thông tin di chuyển với người thân, đồng thời thống nhất thời điểm liên lạc hằng ngày. Điện thoại nên có pin dự phòng, bản đồ ngoại tuyến và số điện thoại cấp cứu tại địa phương.

Công nghệ như AI có thể hỗ trợ tìm đường, dịch ngôn ngữ hay lập lịch trình, nhưng không thay thế được tư vấn y tế hoặc thông tin chính thức về lịch trình di chuyển và tình hình tại điểm đến. Với người cao tuổi, điều quan trọng không phải đi được bao xa, mà là lựa chọn hành trình phù hợp với sức khỏe để tận hưởng chuyến đi một cách trọn vẹn và an toàn.