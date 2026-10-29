Lần đầu tiên đến nơi này, Hoa hậu Giáng My đã có những trải nghiệm khó quên.

"Những thửa ruộng bậc thang vào độ chín, vàng như mật, mềm mại men theo triền núi. Nắng trôi qua thung lũng, mây chạm những đỉnh cao, những nếp nhà nhỏ nép mình giữa mênh mang đất trời. Và trong bức tranh ấy là những con người miền sơn cước hiền lành, chân chất, khiến lòng người phương xa cũng dịu lại" - Hoa hậu Đền Hùng Giáng My chia sẻ.

Những thửa ruộng bậc thang vào độ chín, vàng như mật - Ảnh: FBNV

Trong những bài đăng trên trang Facebook cá nhân đầu tháng 10, người đẹp chia sẻ hình ảnh chuyến đi đầu tiên đến Mù Cang Chải.

Nắng trôi qua thung lũng, mây chạm những đỉnh cao - Ảnh: FBNV

Người đẹp tâm sự: "Mù Cang Chải lần đầu đón My bằng những cung đường dài, những con dốc nối nhau và những khúc cua miên man ôm lấy sườn núi. Đường xa thật. Nhưng khi mùa vàng bất chợt mở ra sau một khúc quanh, mọi nhọc nhằn dường như tự biết cách ở lại phía sau".

Trước chuyến đi, cô được dự báo cả ba ngày đều có mưa. Thực tế, thời tiết tương đối thuận lợi với ba ngày nắng đẹp - "vừa đủ để My thu vào tầm mắt gần như trọn vẹn vẻ đẹp của Mù Cang Chải mùa lúa chín".

Người dân miền sơn cước hiền lành, chân chất, khiến lòng người phương xa cũng dịu lại - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, Giáng My cho biết đã thức dậy từ 5 giờ sáng để lên Đồi Mâm Xôi đón những tia nắng đầu tiên chạm vào mùa vàng. "Giữa sương thu bảng lảng, Tây Bắc đẹp như một giấc mơ vừa thức", người đẹp chia sẻ.

Cuối tháng 10, nơi nào vẫn còn lúa chín?

Nếu chưa kịp trải nghiệm mùa vàng Tây Bắc ở Tú Lệ, Mù Cang Chải..., du khách có thể cân nhắc lựa chọn xã Lục Hồn, Quảng Ninh, nơi những thửa ruộng bậc thang vẫn rực rỡ sắc vàng trong những ngày cuối tháng 10.

Theo VnExpress ngày 27/10, các sườn đồi ở Lục Hồn đang phủ màu vàng của lúa chín. Trong đó, ruộng bậc thang tại thôn Cao Thắng, nằm trên sườn phía tây núi Cao Xiêm, là một trong những địa điểm nổi bật. Những thửa ruộng nối tiếp nhau theo triền núi, xen giữa là những nếp nhà và cảnh sinh hoạt của đồng bào vùng cao.

Lúa chín vàng rực ở vùng biên Lục Hồn - Ảnh: Trường Mầm non Lục Hồn



Không chỉ Cao Thắng, các khu ruộng bậc thang tại Ngàn Vàng, Ngàn Mèo, Khe Ô và Ngàn Pạt cũng thuộc quần thể danh lam thắng cảnh được tỉnh Quảng Ninh xếp hạng từ năm 2020.

Đặc biệt, thời điểm này cũng trùng với "Hội Mùa vàng Lục Hồn 2026". Bên cạnh việc ngắm ruộng bậc thang, du khách có thể kết hợp khám phá văn hóa bản địa và tham gia các hoạt động trải nghiệm mùa gặt, ngay cả khi một số khu ruộng đã bắt đầu thu hoạch.

Lục Hồn là xã vùng cao biên giới của Quảng Ninh, nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc, chủ yếu là Tày, Dao và Sán Chỉ. Bên cạnh cảnh quan ruộng bậc thang, những nét văn hóa địa phương cũng tạo nên sức hấp dẫn riêng cho hành trình mùa thu.

Thêu tay thổ cẩm là truyền thống của người Dao Thanh Phán, Dao Thanh Y ở Lục Hồn - Ảnh: VOV

Đến đây, du khách có thể tìm hiểu cách giã bánh dày của người Sán Chỉ, xem phụ nữ Dao thêu trang phục truyền thống, thưởng thức hát Then, đàn tính, hát Soóng Cọ và các tiết mục dân ca, dân vũ. Những hoạt động gắn với mùa gặt cũng được tổ chức tại các khu ruộng bậc thang như Cao Thắng, Ngàn Vàng và Ngàn Mèo.

Về ẩm thực, du khách có thể tìm hiểu các món ăn truyền thống gắn với mùa lúa mới của người Tày. Trong khuôn khổ lễ hội, địa phương tổ chức Lễ mừng cơm mới, giới thiệu phong tục tạ ơn sau vụ mùa và những món ăn chế biến từ gạo mới.

Với những người yêu thích khám phá thiên nhiên, núi Cao Xiêm và đình Lục Nà cũng là những địa điểm có thể kết hợp tham quan. Nếu dự định đến Lục Hồn vào cuối tuần 31/10-1/11, du khách nên liên hệ cơ sở lưu trú, người dân địa phương hoặc đơn vị tổ chức hoạt động du lịch để hỏi trước khu vực nào còn lúa chín chưa gặt. Việc kiểm tra dự báo thời tiết và lịch trải nghiệm cũng giúp chuyến đi thuận lợi hơn.