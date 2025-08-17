Nữ ca sĩ Việt tại Mỹ: "Tôi không bao giờ lấy tiền của khách mà không trả"

Mai Thiên Vân được biết đến là một trong những ca sĩ đắt show bậc nhất tại hải ngoại hiện nay. Cô cũng kinh doanh thành công và có cuộc sống khá giả, sở hữu nhiều bất động sản trong và ngoài nước.



Mai Thiên Vân

Hiện tại, ngoài đi hát, Mai Thiên Vân còn kinh doanh tour du lịch. Cô có công ty riêng, tự đứng ra tổ chức các tour du lịch khắp thế giới cho khán giả, cạnh tranh cùng ca sĩ Quang Lê.

Về việc kinh doanh tour du lịch của mình, Mai Thiên Vân chia sẻ tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng: "Tôi có một công ty chuyên tổ chức các tour du lịch đi châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Hiện nay, tôi đang làm một tour đi Dubai. Sang năm sau, tôi làm tour đi Hàn Quốc, Nhật Bản và làm cả tour du thuyền. Tôi làm tour đi cả Pháp, Ý, Tây Ban Nha. Tôi còn làm tour hành hương về Đức Mẹ ở Ý, tour đi Bắc Âu, Đông Âu, tour đi Alaska…

Thực ra, có rất nhiều người làm tour du lịch nhưng khách vẫn đến với tôi đông đảo. Điều này làm tôi cảm động và thương khán giả vô cùng. Đa số khách đặt tour của tôi đều nói rằng họ từng đi nhiều tour của công ty khác nhưng vì yêu quý tôi nên chọn đi với tôi, muốn có trải nghiệm chung với tôi.

Thêm nữa, khán giả tin tưởng tôi vì biết tôi là ai. Khi đặt tour, họ không sợ bị tôi lừa gạt, xù tiền. Tôi không bao giờ lấy tiền của khách mà không trả. Đó là uy tín tôi có được để khách tin tưởng, khiến tôi vô cùng cảm động.

Khi đặt tour, nhiều khách đưa hết thông tin của họ cho tôi, khiến tôi vô cùng cảm động. Đâu phải ai cũng dễ dàng đưa thông tin cá nhân cho người khác.

Công ty của tôi cũng mới thành lập 2 năm nay thôi nên sẽ có cái tôi chưa biết, sai sót, không phải lúc nào cũng chỉn chu. Tôi vẫn trong quá trình học hỏi và những thiếu sót nào xảy ra tôi đều rút kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn.

Ví dụ, nếu lần này chỗ ở chưa tốt, lần sau tôi không bao giờ chọn lại chỗ đó. Tôi phải chọn những khách sạn tốt nhất.

Tôi không biết sao nhưng tôi rất thích làm du lịch. Tôi là người ở quê miền Tây nên hiếu khách, nhiệt tình, làm gì cũng hết trách nhiệm".