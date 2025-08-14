Nữ ca sĩ quê Bến Tre đi cào lúa, giờ đắt show, nhiều nhà tại Mỹ

Mới đây, chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng đã lên sóng với khách mời là ca sĩ Mai Thiên Vân – nữ ca sĩ mà Vân Sơn gọi là đắt show bậc nhất hải ngoại hiện nay.



Mai Thiên Vân

Trước lời nói ưu ái của Vân Sơn, Mai Thiên Vân cho biết: "Tôi không dám nhận mình là người nổi tiếng, cái này để khán giả đánh giá. Chẳng qua trong mắt anh Vân Sơn tôi được điểm cao hơn một chút".

Vân Sơn khẳng định: "Nếu không phải người nổi tiếng tôi sẽ không mời lên đây đâu. Mai Thiên Vân chắc chắn là người nổi tiếng vì nếu không nổi tiếng thì bây giờ tần suất đi show của Mai Thiên Vân đã không được như vậy.

Mai Thiên Vân đi show cực kỳ nhiều. Hiện nay, Mai Thiên Vân là tiếng hát Bolero cực kỳ nổi tiếng, ngọt ngào lắm, như kẹo dừa Bến Tre".

Tiếp đó, Mai Thiên Vân giới thiệu về bản thân: "Tôi sinh ra và lớn lên ở Bến Tre. Nhiều người thường không muốn nói mình ở quê lên nhưng tôi lại rất tự hào về quê tôi. Đó là nơi thiên nhiên trù phú, nhiều sản vật, đồ ăn rất ngon và đều đánh bắt tự nhiên.

Vì thế, tôi để ý người lớn tuổi ở quê tôi sống rất thọ, do họ ăn uống sạch, khí hậu trong lành. Miền quê của tôi an bình dù chỉ đủ ăn, không giàu. Tôi may mắn vì lớn lên ở quê. Mọi người ở thành thị làm sao biết những cánh đồng lúa, đi gặt lúa, đi xuồng trên sông.

Tôi còn đi phơi lúa, cào lúa, nhìn ánh trăng đêm và sau này những bài tôi hát đều có hình ảnh đó. Có thể do ăn uống tốt nên tôi có sức khỏe mới hát tốt được, làn hơi dài hơn.

Ở quê, tôi tập hát, tập hò bằng cách, tôi tự chui đầu vào lu nước, rồi tôi hò lên để nghe echo. Thời gian đó, tôi đi hát cho ca đoàn trong nhà thờ nên được các sơ đàn cho hát. Nói là ca đoàn nhưng ở miền quê nên chỉ có vài người thôi.

Từ năm 6 tuổi tôi đã thể hiện mình biết hát được nhưng tới 14 tuổi mới thực sự yêu thích ca hát, đi thi các cuộc thi ngoài huyện. Tôi thi chung với người lớn và đoạt giải cao.

Tôi nghe chị Cẩm Ly, cô Bảo Yến rồi học theo cách hát nhạc quê hương. Chị tôi là người dạy tôi hát từ nhỏ, nhưng đến năm 1990 thì chị mất. Sau khi chị mất, tôi lục lại những tập nhạc của chị ghi chép".

Mai Thiên Vân được biết tới là nữ ca sĩ đắt show và nhiều nhà bậc nhất hải ngoại nhờ kinh doanh du lịch thêm. Trong một clip Vlog, Quang Lê định hé lộ về số nhà của Mai Thiên Vân nhưng bị nữ ca sĩ ngăn cản.