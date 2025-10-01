Nữ ca sĩ nói thẳng: "Làm nghề này phải giữ đạo đức, sống tử tế"

Mới đây, chương trình Đấu trường ngôi sao đã lên sóng với khách mời là ca sĩ Đông Đào - một trong những giọng ca được yêu mến của dòng nhạc quê hương - trữ tình.

Đông Đào

Tại chương trình, Đông Đào khẳng định hình ảnh một người nghệ sĩ tận tâm, luôn sẵn sàng chia sẻ và nâng đỡ thế hệ trẻ bằng kinh nghiệm, sự chân thành và cả lòng yêu nghề sâu sắc.

Cô nói: "Tôi thừa nhận cảm thấy nhẹ nhàng hơn, cũng như có thể toàn tâm theo dõi và chia sẻ kinh nghiệm cho các thí sinh.

Các bạn trẻ bây giờ có nhiều cơ hội để tỏa sáng. Ngày trước, không có sân chơi hay truyền thông, nhiều tài năng bị lãng quên. Còn bây giờ, với những chương trình như thế này, các bạn được học hỏi, được rèn luyện, được truyền thông miễn phí. Đó là một món quà rất lớn cho hành trình làm nghề của các bạn.

Theo tôi việc đứng trên sân khấu biểu diễn là một quá trình tích lũy bền bỉ của một người nghệ sĩ, từ kỹ năng, sự tự tin, cho đến tinh thần làm nghề nghiêm túc.

Và chính ở những chương trình như thế này, các bạn trẻ có cơ hội được uốn nắn, sửa sai và trưởng thành từ chính những nhận xét thật tâm từ ban giám khảo.

Điều khiến tôi tự hào nhất trong hành trình sự nghiệp là những trải nghiệm, những lần đứng trên sân khấu, được học hỏi từ người đi trước và truyền lại cho thế hệ sau. Tự hào nhất là mình được tin tưởng, được mời ngồi vào ghế giám khảo suốt hơn mười năm qua, đó là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

Hơn 20 năm theo đuổi nghệ thuật, tôi luôn giữ vững sự chuyên nghiệp mỗi lần xuất hiện, dù là trên sân khấu lớn hay ở những chương trình thiện nguyện vùng sâu, vùng xa.

Tôi không bao giờ dám lơ là. Bởi càng được yêu thương, tôi lại càng sợ phụ lòng khán giả. Làm nghề này không chỉ là giữ giọng hát mà còn phải giữ đạo đức, giữ cái tâm, sống tử tế.

Tôi luôn tâm niệm phải giữ gìn giọng hát, duy trì hình ảnh chỉn chu, không ngừng học hỏi để nâng cao kỹ năng, quan trọng nhất là phải sống tử tế với đồng nghiệp, với khán giả, với chính bản thân mình.

Đó là những điều đã giúp tôi giữ được phong độ lẫn tình cảm của công chúng suốt nhiều năm qua, dù thị trường âm nhạc có nhiều đổi thay.

Nghệ sĩ là người của công chúng, nhưng vẫn cần những góc riêng tư cho bản thân. Khi bước lên sân khấu là lúc họ sống với nghề. Còn khi bước xuống, họ cũng như bao người bình thường khác cần sự thấu hiểu và tôn trọng.

Theo tôi, đời sống cá nhân không quyết định toàn bộ giá trị của một người nghệ sĩ. Tuy nhiên, cách sống, cách cư xử và sự chân thành lại chính là điều giúp nghệ sĩ được khán giả yêu thương lâu dài không chỉ một thời, mà suốt cả hành trình làm nghề".