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Nữ ca sĩ lấy chồng Thụy Điển: "Tôi chưa bao giờ ép con gái"

Tùng Ninh
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"Không có ê-kíp truyền thông, không có stylist hay chuyên gia trang điểm đi cùng, các nghệ sĩ chúng tôi phải tự chuẩn bị mọi thứ" – Đoan Trang nói.

Vừa qua, chương trình Hãy nghe tôi hát đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Đoan Trang. Tại chương trình tuần này, nữ ca sĩ chia sẻ quan điểm nghề nghiệp của mình.

Cô nói: "Tôi luôn nhấn mạnh việc hiểu rõ giá trị của bản thân. Chỉ khi biết mình là ai và điều gì tạo nên sự khác biệt, người nghệ sĩ mới không bị cuốn theo những xu hướng nhất thời.

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Đoan Trang và con gái

Khi mình hiểu được giá trị cốt lõi của mình thì sẽ không bao giờ đánh mất chính mình. Những gì mình có hôm nay là kết quả của cả một quá trình rất dài nỗ lực và rèn luyện.

Quan điểm ấy này được tôi áp dụng trong chính hành trình của mình. Bén duyên với âm nhạc từ khi còn rất nhỏ, tôi may mắn có được sự đồng hành của gia đình. Dù bận rộn, ba mẹ vẫn luôn dành thời gian đưa đón, tạo điều kiện để tôi tham gia các hoạt động văn nghệ và nuôi dưỡng đam mê từ thuở nhỏ.

Nhìn lại chặng đường hơn 20 năm qua của mình, tôi thấy rất khó để chọn ra một dấu mốc duy nhất bởi mỗi giai đoạn đều mang một ý nghĩa riêng.

Nhưng tới giờ, tôi vẫn xúc động khi nhớ về thời điểm nghệ sĩ Việt đi biểu diễn ở nước ngoài với điều kiện còn nhiều hạn chế. Không có ê-kíp truyền thông, không có stylist hay chuyên gia trang điểm đi cùng, các nghệ sĩ chúng tôi phải tự chuẩn bị mọi thứ cho mình. Dẫu vậy, những chuyến đi ấy lại trở thành ký ức quý giá mà nữ tôi luôn trân trọng.

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Bước sang một giai đoạn mới của cuộc sống khi lập gia đình và làm mẹ, tôi không xem đó là điểm dừng của sự nghiệp mà là sự chuyển hóa trong vai trò. Từ ca sĩ biểu diễn, tôi trở thành giám khảo, huấn luyện viên, nhà sản xuất và tiếp tục truyền cảm hứng nghệ thuật cho con gái Sol.

Thực ra, tôi chưa bao giờ ép con gái phải theo nghệ thuật. Những sản phẩm âm nhạc hay lần xuất hiện cùng mẹ đều diễn ra rất tự nhiên như những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Nếu sau này Sol tiếp tục theo đuổi nghệ thuật, tôi sẽ luôn đồng hành. Còn nếu con lựa chọn một con đường khác, tôi vẫn sẽ tuyệt đối tôn trọng.

Với tôi, ngọn lửa đam mê chưa bao giờ tắt. Chỉ có vai trò của người nghệ sĩ thay đổi theo từng giai đoạn của cuộc sống. Dù đứng trên sân khấu, ngồi ghế giám khảo hay phía sau hậu trường, tôi vẫn chọn cống hiến bằng tất cả nhiệt huyết và trách nhiệm".

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