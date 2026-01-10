Nữ ca sĩ đầu tiên mua xe hơi, 15 năm sống như đi tu ở Mỹ

Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh ca Trang Thanh Lan (người đầu tiên mua xe hơi trong giới nghệ sĩ) đã chia sẻ về cuộc sống của mình ở tuổi U70.

Trang Thanh Lan

Bà nói: "Tinh thần tôi dạo này rất ổn, cuộc sống cũng ok lắm. Tôi lớn tuổi rồi, hàng ngày chỉ biết chơi với cháu, đi ăn uống, đi chơi cùng con cháu, tối đến thì đọc kinh.

Khoảng 15 năm nay tôi sống như đi tu, cứ tối đến là đóng cửa đọc kinh, không đi đâu, không ra ngoài chơi bời tiệc tùng. Tinh thần của tôi khá tốt.

Thời gian này tôi cũng hạn chế nhận show đi xa vì tôi lớn tuổi rồi, nhận show phải đi máy bay rồi sợ bị delay, hủy chuyến rồi lại phải chờ đợi ngoài sân bay. Sức khỏe tôi không như lúc trẻ, không chịu được nữa.

Hồi xưa tôi còn trẻ khỏe thì đi tàu thuyền, ghe xuồng, vạ vật ở đâu cũng được, ngủ đâu cũng xong nhưng giờ lớn tuổi rồi không thể như thế được. Bây giờ đi show xa phải ra sân bay xong đùng cái bị delay thì mệt lắm, không chạy ở sân bay để đi tìm cửa bay khác được".

Trang Thanh Lan và Quang Bình

Trang Thanh Lan còn được biết đến là vợ cũ ca sĩ Quang Bình nhưng ly hôn đã lâu. Trong khi Quang Bình hiện sống neo đơn, bệnh tật, không nhà cửa thì Trang Thanh Lan lại được hưởng đời sống viên mãn tuổi già.

Bà từng chia sẻ tại chương trình Nhà có khách: "Trong thời gian đó, chồng cũ tôi không đi làm gì. Tôi phải làm hết mọi việc từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Qua Mỹ gần hai năm, tôi và chồng cũ Quang Bình bắt đầu diễn cho trung tâm Thúy Nga rồi đi hát liên tục, đi show suốt.

Việc vợ chồng tôi ly hôn là do hết duyên nợ thì tự nhiên đổ vỡ thôi chứ chính tôi không biết rõ lý do là gì. Lúc ly hôn thì tôi đã nhảy qua hài kịch nên không đi hát chung cũng không sao. Khi nào có người gọi thì tôi đi hát show một mình.

Sau này, tôi cũng có bạn trai để cùng đi chơi, ăn uống, nhưng khoảng 15 năm trở lại đây tôi không quen ai hết, đóng cửa trái tim, tự đưa mình vào lãnh cung. Tôi không cho ai cơ hội theo đuổi, tán tỉnh.

Bây giờ, tôi chỉ ở nhà, vui với con cháu. Tôi có cháu nội, cháu ngoại, vui lắm. Đời sống của tôi bây giờ giống như tu tại gia. Sáng có bạn bè rủ đi ăn, đi chơi thì tôi đi. Chiều về tôi ăn cơm với gia đình con trai rồi tối vào phòng coi phim, mạng xã hội".