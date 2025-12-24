Trấn Thành nói thẳng 1 nữ đồng nghiệp: "Tôi bỏ tiền mua vé chứ tới dự làm gì"

Vừa qua, chương trình AI là ai đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Hương Tràm, LyLy, Vương Anh Tú, Bảo Anh và Mai Tiến Dũng.

Tại chương trình tuần này, Hương Tràm phải đối diện với phiên bản song trùng từ AI của mình do một nữ đồng nghiệp đứng sau. Nữ đồng nghiệp giấu mặt này tỏ ra khá hoạt ngôn và lanh lợi, nên không ai biết là ai.

Võ Hạ Trâm và Hương Tràm

Mai Tiến Dũng đoán: "Tôi nghĩ đây không phải con gái mà là Anh Tú The Voice vì Anh Tú nó hay đanh đá, trả treo với tôi lắm, giọng điệu đanh đá này y chang Anh Tú The Voice".

Bảo Anh thì đoán: "Nếu như bản AI này bảo ở nước ngoài thì tôi chỉ biết một người là chị Hồng Ngọc".

Trong khi đó, Trấn Thành lại nhận định: "Có thể đây là Thùy Chi. Rất ít ai biết, Thùy Chi nhìn vô hại thế thôi nhưng rất vui tính, thông minh, lanh lợi, hoạt ngôn".

Sau một hồi để các đồng nghiệp đoán già đoán non, Võ Hạ Trâm đã bước ra khiến ai cũng bất ngờ. Nữ ca sĩ còn tự tin cầm mic hòa giọng cùng Hương Tràm trong ca khúc Ngày chưa giông bão, lên cao vút, khoe giọng nội lực, đầy kỹ thuật.

Võ Hạ Trâm nói: "Xin lỗi, nãy giờ tôi xéo xắc với anh em quá, thật có lỗi. Nãy giờ tôi thấy mình có lỗi với anh Trấn Thành.

Tôi nhận lời tham gia chương trình này vì rất quý mến Hương Tràm. Tôi đã theo dõi Hương Tràm từ hành trình thi The Voice tới lúc trưởng thành, trải qua nhiều biến cố để trở thành một phiên bản tốt nhất hiện tại, một phiên bản rất an nhiên, hạnh phúc".

Hương Tràm xúc động bày tỏ: "Đây là cơ hội để tôi được thổ lộ tình cảm với người chị của mình. Tôi và chị Trâm biết nhau đã lâu, nhưng từ lúc về Việt Nam tôi mới có cơ hội đi show và được gần chị Trâm nhiều hơn, khiến tôi cảm thấy vô cùng may mắn".

Trấn Thành nhận định thêm: "Tôi cũng biết, ở trên đời này, nếu có ai đủ khả năng nhái được giọng Hương Tràm và đối đáp lanh lợi như vậy thì chỉ có thể là Võ Hạ Trâm.

Trâm là một trong những ca sĩ tài giỏi, những gì Trâm làm cho âm nhạc mọi người đều thấy. Hai chị em có bản song ca hòa quyện. Đây là hai vocalist giỏi của Việt Nam, tôi rất xúc động khi thấy người giỏi có cơ hội làm việc chung với nhau".

Võ Hạ Trâm nghe vậy liền bày tỏ: "Trong tương lai, tôi rất muốn hai chị em tôi có một show chung với nhau".

Hương Tràm hỏi luôn: "Nếu có show đó thì anh Trấn Thành có tới dự không?".

Trấn Thành nói thẳng: "Tôi bỏ tiền mua vé chứ tới dự làm gì, không ai lại đi lấy vé mời cả, mua hẳn vé VIP luôn".

Hương Tràm và Võ Hạ Trâm nghe vậy đều trầm trồ được sự hào phóng của đàn anh.