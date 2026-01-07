Em gái Thanh Tuyền U70 vẫn xinh đẹp, chạy 4 show 1 tuần, vừa về Việt Nam

Mới đây, ca sĩ Cam Thơ (vợ nhạc sĩ Lê Quang) đã chia sẻ những khoảnh khắc hậu trường đi show cùng em gái danh ca Thanh Tuyền là ca sĩ Sơn Tuyền, người từng nổi đình đám một thời.

Dù đã ở tuổi U70 nhưng Sơn Tuyền vẫn khá trẻ trung, xinh đẹp và giữ được vóc dáng thon gọn.

Sơn Tuyền và Cam Thơ

Cam Thơ phải thốt lên: "Mấy lần trước đi show tôi cũng hay ở chung phòng với chị Sơn Tuyền nhưng lâu rồi. Mọi người thấy chị Sơn Tuyền đẹp chưa! Chị Sơn Tuyền đẹp quá, hèn chi show nhiều, dày đặc show.

Hồi nãy tôi nghe chị Thanh Tuyền tiết lộ rằng đây là lần đầu tiên trong đời chị ấy đi tới 4 show một tuần. Một tuần mà đi tới 4 show là quá nhiều, đi từ 30, 31 tới mùng 1, mùng 2. Chị ấy đi hát show rồi đi hát cả ở chùa, đi liên tục không nghỉ.

Tôi nghe đồn tối nay chị Sơn Tuyền hát xong là xách vali ra sân bay đi luôn, không ở lại với tôi, để tôi ngủ một mình. Ca sĩ là phải chạy show như thế mới vui.

Nhưng phải công nhận chị Sơn Tuyền khỏe thật, ở tuổi này rồi mà vân khỏe như thế, chạy show liên tục.

Tôi còn nghe chị Sơn Tuyền kể rằng bây giờ chị ấy toàn hát nhạc quậy rồi mới hát nhạc quê hương, bolero".

Danh ca Sơn Tuyền giải thích: "Tôi phải bay luôn đêm nay để mai còn hát. Mai tôi hát luôn buổi trưa nên phải bay đêm mới kịp. Thực ra tôi cũng mệt nhưng mà vui. Quan trọng là được gặp khán giả thì tôi vui lắm. Tôi cũng vừa về Việt Nam làm giám khảo chấm thi xong, bay liên tục".

Sơn Tuyền là một nữ ca sĩ hải ngoại nổi tiếng, được biết đến là em gái ruột của danh ca Thanh Tuyền. Cô bắt đầu sự nghiệp ca hát từ khá sớm và nhanh chóng khẳng định được vị thế riêng nhờ phong cách trình diễn đa dạng, từ những bản bolero trữ tình đến các ca khúc nhạc trẻ sôi động.

Dù sống trong hào quang của người chị nổi tiếng, cô chưa bao giờ bị lu mờ, mà trái lại sự khác biệt trong tư duy âm nhạc đã giúp cô tạo dựng một thương hiệu cá nhân vững chắc.

Cho đến nay, Sơn Tuyền vẫn nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ khán giả bởi sự trẻ trung, phong thái tự tin và lòng nhiệt huyết cháy bỏng với nghề mỗi khi đứng trên sân khấu.