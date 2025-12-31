Bố ruột Vân Quang Long nói một điều trước mộ con trai

Mới đây, ca sĩ Quách Tuấn Du đã về tận quê nhà Sa Đéc của bạn thân mình là cố ca sĩ Vân Quang Long để phát quà từ thiện. Từ sáng sớm, Quách Tuấn Du đã tới nhà ba mẹ Vân Quang Long để thăm hỏi và thắp hương trước ban thờ cố ca sĩ.

Sau đó, Quách Tuấn Du còn ra tận mộ Vân Quang Long để thăm mộ. Anh cũng chọn nơi đây làm địa điểm phát quà.

Quách Tuấn Du và gia đình Vân Quang Long

Đông đảo bạn bè đồng nghiệp và cha mẹ Vân Quang Long cũng có mặt ở mộ để tưởng nhớ con trai quá cố. Mọi người còn rót bia uống tại mộ, hòa giọng hát ca khúc Nối vòng tay lớn.

Quách Tuấn Du chắp tay trước mộ Vân Quang Long nhắn nhủ: "Hôm nay mọi người tề tựu đông đủ tại đây. Có Phạm Thanh Thảo mới bay từ Mỹ về cũng vội tới Sa Đéc. Tôi cũng vừa từ Mỹ về được nửa tháng. Chúng tôi đều quây quần tại phần mộ của Vân Quang Long.

Mong bạn ở nơi chín suối luôn phù hộ cho ba mẹ khỏe mạnh vì ba mẹ bây giờ không có ai chăm. Bạn ra đi rồi thì bạn cứ yên lòng vì bên cạnh ba mẹ vẫn còn có chúng tôi. Ba mẹ cần cái gì là chúng tôi sẽ đều có mặt".

Ba của Vân Quang Long cũng xúc động cầm ly bia nói với con trai: "Con nghe Quách Tuấn Du nói rồi đấy. Ở đây ba mẹ vẫn còn Quách Tuấn Du, Phạm Thanh Thảo cùng nhiều bạn bè của con. Con đừng lo gì hết, chỉ cần phù hộ cho mọi người thôi.

Hôm nay mọi người đều có mặt đông đủ để thăm mộ con. Mọi người sẽ luôn nhớ mãi về con, không ai quên con. Ly bia này ba sẽ uống chung với các bạn con để nhớ lại ngày đầu tiên ba cùng con lên Sài Gòn, vui lắm".

Ca sĩ Phạm Thanh Thảo cũng nói: "Có anh em đông đủ về đây là rất vui rồi. Từ lúc anh Long đi không có ai nhậu cùng cũng hơi buồn. Anh chị em mình lúc nào cũng bên nhau, có chuyện gì là lại xúm vào, đâu buông nhau ra được, dù ở xa nhau nhưng luôn nhớ về nhau".

Nói rồi, mọi người đều nâng ly uống cùng nhau trong vui vẻ.

Vân Quang Long là một trong những giọng ca nam tiêu biểu của nhạc trẻ Việt Nam những năm 2000. Anh được khán giả biết đến rộng rãi lần đầu với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nam huyền đám 1088.

Sở hữu gương mặt điển trai, nụ cười răng khểnh hiền hậu và chất giọng trầm ấm, anh nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ. Sau khi nhóm tan rã, Vân Quang Long gặt hái được nhiều thành công rực rỡ trong sự nghiệp solo.

Anh để lại dấu ấn sâu đậm qua những bản hit như "Bởi tin lời thề", "Thư cuối" hay những bản song ca cùng Cẩm Ly như "Nợ duyên". Không chỉ bó hẹp ở nhạc trẻ, anh còn thử sức và thành công ở dòng nhạc trữ tình, dân ca nhờ sự ngọt ngào trong cách xử lý.

Sự ra đi đột ngột của anh tại Mỹ vào cuối năm 2020 đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng nghiệp và công chúng. Dẫu nghệ sĩ đã đi xa, nhưng hình ảnh chân thành và những giai điệu gắn liền với thanh xuân của anh vẫn sẽ còn mãi.