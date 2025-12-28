Nguyễn Văn Chung mua nhà mới: Mua vì gần trường con học

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã phản ứng trước tin đồn mua được hẳn một căn nhà trong năm vừa qua.

Anh nói: "Tin đồn gỉ tầm bậy vậy. Không có đâu! Làm gì có! Tôi chỉ có bộ sưu tập đồng hồ giá rẻ thôi".

Nhà mới của Nguyễn Văn Chung

MC Nguyên Khang tiết lộ: "Ai chứ Nguyễn Văn Chung thì tôi biết hết. Có thể Nguyễn Văn Chung không mua được biệt thự thôi chứ một căn hộ chung cư, một căn nhà nhỏ là hoàn toàn trong tầm tay".

Lúc này, Nguyễn Văn Chung thừa nhận: "Tôi cũng mua được một căn hộ nhỏ nhỏ thôi. Tôi mua căn hộ đó vì nó rất gần trường con tôi học. Con tôi học ở trường đó xuyên suốt từ lớp 1 tới lớp 12.

Tôi quan niệm, một đứa trẻ đi học thì quan trọng nhất là phải có nhà gần trường để đi lại, đưa đón cho dễ dàng, tiện lợi. Tôi cắn răng mua nhà đó".

MC Nguyên Khang nhận định: "Tôi nghĩ không phải ai cũng có được động lực phấn đấu, nỗ lực và cố gắng như Nguyễn Văn Chung. Rõ ràng, chỉ vì muốn con được ở gần trường học đi lại cho tiện mà Chung phấn đấu mua hẳn một căn nhà. Đó là điều vô cùng tuyệt vời. Đâu phải ai phấn đấu cũng được.

Chưa kể năm vừa qua lại là một năm quá thành công của Nguyễn Văn Chung. Tôi nhớ Nguyễn Văn Chung nổi tiếng từ lâu lắm rồi. Từ lúc tôi chưa nổi tiếng, chưa dấn thân vào con đường làm MC thì bạn đã nổi tiếng, tính từ 2005".

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc rực rỡ trong sự nghiệp của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung với những thành tựu toàn diện từ sáng tác đến giáo dục. Tác phẩm "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" đã trở thành hiện tượng văn hóa với gần 7 tỷ lượt xem, mang về cho anh loạt giải thưởng danh giá như "Bài hát đặc biệt của năm" tại Vietnam iContent và "Nhạc sĩ của năm" tại Harper's Bazaar Star Awards.

Bên cạnh đó, anh còn khẳng định uy tín khi trở thành Đại sứ truyền cảm hứng của Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn và đảm nhận vai trò giám khảo cho cuộc thi Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam.

Đặc biệt, ở tuổi 42, nam nhạc sĩ gây ấn tượng mạnh mẽ khi trúng tuyển hệ chính quy khoa Sư phạm Âm nhạc tại Nhạc viện TP.HCM để hệ thống hóa kiến thức chuyên môn. Anh cũng tích cực đóng góp cho cộng đồng bằng việc trao tặng kho tàng 300 ca khúc thiếu nhi cho Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Những dự án âm nhạc kỷ niệm các ngày lễ lớn như A50 và A80 của anh đã phủ sóng rộng khắp, cho thấy sự chuyển mình sâu sắc từ những bản tình ca sang dòng nhạc quê hương, đất nước. Với một năm hoạt động bền bỉ, Nguyễn Văn Chung không chỉ gặt hái thành công về thương mại mà còn củng cố vị thế là một nghệ sĩ có trách nhiệm và giàu tâm huyết với giáo dục âm nhạc.