Nữ NSƯT nổi danh miền Nam tiễn chồng về Mỹ, xin lỗi chồng tại sân bay

Sau một thời gian về Việt Nam thăm gia đình, bạn bè, sang Ấn Độ tu học Phật pháp và tới Hong Kong kỷ niệm 23 năm ngày cưới, mới đây, ông xã nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền là Đông Nguyễn đã bay về Mỹ cùng mẹ vợ. Trong khi đó Ngọc Huyền vẫn ở lại Việt Nam tới Tết để thực hiện một số công việc, dự án, quản lý kinh doanh và tham gia giải thưởng Ngôi Sao Xanh.

Ngọc Huyền và mẹ

Ngọc Huyền bịn rịn tiễn chồng và mẹ ra tận sân bay. Cô xúc động ôm mẹ nói: "Hôm nay tôi tiễn mẹ và ông xã về lại Mỹ còn tôi vẫn phải ở lại Việt Nam để làm việc với chương trình Ngôi sao miệt vườn. Mẹ và ông xã tôi về ăn Giáng sinh và New Year với hai con và bố tôi, chỉ mình tôi ở lại nên hơi bịn rịn một chút.

Mùa này ở ngoài sân bay rất đông, bận rộn vì là mùa mọi người đi chơi, học sinh bên nước ngoài được nghỉ đông, chưa kể lại là mùa lễ Giáng sinh.

Ông xã tôi sướng quá, được về ôm hôn hai đứa nhỏ, tôi thì ở đây nhớ các con quá. Lát tôi về cũng phải đi tập tuồng luôn mà đang buồn ngủ quá, không biết sao tập nổi đây. Cứ giờ này là tôi buồn ngủ.

Mẹ tôi nhìn chỉ như mới 60 nhưng tuổi đã ngoài 75 rồi, nên mẹ nhớ phải giữ gìn sức khỏe, phải cẩn thận, không được xách nặng, làm việc nặng, không ăn đồ cứng, đồ lên men, không ăn xôi… để giữ bao tử. Phải cuối tháng 1 năm sau tôi mới về được vì tôi phải làm xong Ngôi sao miệt vườn mùa 4 cho Khương Dừa".

Ngọc Huyền và chồng

Ngọc Huyền tình cảm ôm hôn ông xã và nói: "Em tính bay về cùng ông xã nhưng đuối quá, về mấy ngày xong lại bay về Việt Nam. Nhờ ông xã về hôn mấy đứa nhỏ giúp em. Hẹn gặp nhau Tết âm lịch còn Tết dương lịch thì em bận rồi vì nhiều việc quá. Xin lỗi ông xã".

Trong lúc ra sân bay, Ngọc Huyền còn được một nhóm đông khán giả nhận ra và xin chụp hình chung, cho thấy cô vẫn còn sức hút và danh tiếng lâu bền dù đi nước ngoài đã lâu và gần đây mới về nước hoạt động".

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền là một trong những "ngôi sao sáng" nhất của sân khấu cải lương miền Nam những năm 1990. Với gương mặt khả ái, đôi má lúm đồng tiền duyên dáng và chất giọng ngọt ngào, cô đã chiếm trọn trái tim của hàng triệu khán giả. Ngọc Huyền không chỉ giỏi về ca diễn mà còn có khả năng hóa thân đa dạng, từ các vai đào thương hiền lành đến những vai nữ kiệt mạnh mẽ. Tên tuổi của cô gắn liền với những vở tuồng kinh điển và sự kết hợp ăn ý cùng "Hoàng tử cải lương" Kim Tử Long, tạo nên cặp đôi vàng lừng lẫy một thời.

Đỉnh cao sự nghiệp của cô là danh hiệu "Nữ hoàng chi bảo" và nhiều giải thưởng danh giá như Huy chương Vàng Trần Hữu Trang. Dù định cư tại nước ngoài nhiều năm, tình yêu nghề của cô vẫn luôn rực cháy qua từng buổi biểu diễn phục vụ kiều bào. Ngọc Huyền luôn được đồng nghiệp quý mến bởi thái độ làm việc nghiêm túc và sự khiêm tốn, chân thành. Cô chính là biểu tượng cho sức sống bền bỉ và vẻ đẹp của bộ môn nghệ thuật cải lương Nam Bộ. Cho đến nay, nhắc đến Ngọc Huyền, khán giả vẫn nhớ về một thời hoàng kim rực rỡ của sân khấu truyền thống.