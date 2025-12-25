Con nuôi NSƯT Vũ Linh đến tận nhà cố nghệ sĩ Thương Tín, YouTuber không được vào quay chụp

Mới đây, con gái nuôi cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là Hồng Loan đã tới nhà cố nghệ sĩ Thương Tín ở Phan Rang để thắp hương cho ông khiến nhiều khán giả và cộng đồng mạng quan tâm, chú ý.

Hồng Loan vào nhà Thương Tín

Được biết, khi nghệ sĩ Thương Tín qua đời bất ngờ tại quê nhà Phan Rang vào ngày 8/12 vừa qua nên ít nghệ sĩ có thể tới thăm viếng. Điều này đã làm cộng đồng mạng dậy sóng với nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Vì vậy, khi Hồng Loan tới tận nhà thắp hương cho nghệ sĩ Thương Tín, cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Đa số mọi người nhận định đây là một hành động đẹp của Hồng Loan với nghệ sĩ Thương Tín và gia đình ông.

Cụ thể, Hồng Loan có chuyến đi diễn tại miền Trung nên tranh thủ ghé qua nhà thăm hỏi và thắp hương cho ông, mang theo cả hoa và quà. Tuy nhiên, các Youtuber đi theo Hồng Loan chỉ quay cảnh bên ngoài khi cô đi bộ vào nhà Thương Tín, không được vào hẳn trong nhà để quay.

Kể từ sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, Hồng Loan bất ngờ được mời đi hát dù không phải ca sĩ và cô đang khá đắt show. Nhờ đó, Hồng Loan có thêm một nguồn thu nhập ổn định ngoài công việc buôn bán online.

Hồng Loan hiện tại đang ở độ tuổi U40, khác với vẻ hào nhoáng thường thấy của con cái các nghệ sĩ lớn, cô chọn cho mình lối sống giản dị, khiêm nhường và chân thành.

Dù phải đối mặt với không ít sóng gió, biến cố gia đình sau khi "ông hoàng cải lương" qua đời, cô vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh và kiên cường. Sự bộc trực và lòng hiếu thảo của cô đã chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả, khiến nhiều người tự nguyện đứng ra bảo vệ và ủng hộ cô.

Hiện tại, cô tập trung vào việc kinh doanh online và chăm sóc gia đình nhỏ để ổn định cuộc sống. Hình ảnh Hồng Loan tần tảo, vượt qua nghịch cảnh để gìn giữ tiếng thơm cho người cha quá cố là một câu chuyện đẹp về nghị lực và tình thân. Công chúng luôn hy vọng cô sẽ sớm có được cuộc sống bình yên sau những ngày tháng thăng trầm.