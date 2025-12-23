Nam ca sĩ 44 tuổi nói thẳng việc nghệ sĩ làm từ thiện bị mạng xã hội chỉ trích

Mới đây, chương trình 24h nói thật đã lên sóng với sự tham gia của nhạc sĩ Hamlet Trương và ca sĩ Quách Tuấn Du.

Tại chương trình tuần này, hai nghệ sĩ cùng nhau bàn về chủ đề "Lợi dụng việc từ thiện để trục lợi", vốn đang được dư luận quan tâm.

Quách Tuấn Du

Quách Tuấn Du nói thẳng về việc nghệ sĩ kêu gọi từ thiện: "Với sức ảnh hưởng nhất định, nhiều nghệ sĩ thường được khán giả tin tưởng gửi gắm quà cáp, nhờ chuyển đến những hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, cách mỗi người tiếp cận và xử lý việc này lại phụ thuộc rất nhiều vào tính cách và quan điểm cá nhân.

Ngay từ trước khi bước chân vào con đường nghệ thuật, tôi đã âm thầm đóng góp bằng chính công sức của mình. Khi có danh tiếng, mong muốn lớn nhất của tôi là xây dựng một quỹ từ thiện riêng, nơi toàn bộ nguồn lực được quản lý và chi trả minh bạch.

Tuy nhiên điều này không dễ dàng. Khó ở chỗ tôi không phải là người làm kế toán hay kiểm toán, nên cần một người thật sự giỏi để kiểm soát dòng tiền thay mình.

Vì chưa tìm được người phù hợp và bản thân không đủ chuyên môn nên tôi chưa từng lập quỹ hay kêu gọi ủng hộ tài chính trên mạng xã hội. Tôi rất băn khoăn khi thấy việc kêu gọi từ thiện hiện nay diễn ra quá dễ dàng, nhanh chóng và nhận được niềm tin lớn từ công chúng".

Hamlet Trương cũng chia sẻ câu chuyện cá nhân từng vướng phải ồn ào không đáng có liên quan đến từ thiện. Anh kể: "Có một lần tôi kêu gọi giúp cho một cô bạn diễn viên bị suy thận giai đoạn 3. Tôi không nghĩ bài đăng trên trang cá nhân lại nhạy cảm và gây ra nhiều luồng dư luận.

Chính trải nghiệm đó khiến tôi quyết định theo học một lớp Công tác xã hội để hiểu rõ hơn về bản chất và quy trình của các hoạt động thiện nguyện".

Nói về quan điểm làm từ thiện "đúng hướng", Quách Tuấn Du thừa nhận: "Bản thân tôi không dám đưa ra lời khuyên hay chia sẻ sâu, bởi tôi chưa có nhiều kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực này.

Trước nay tôi chỉ làm từ thiện với tư cách cá nhân, chưa từng thông qua tổ chức hay nắm rõ các khâu tiếp nhận, phân bổ, chi trả.

Nếu tôi có tiền dư, tôi sẽ đi giúp người khác. Gọi là từ thiện thì có phần to tát, thực chất chỉ là giúp đỡ một phần nhỏ để lòng mình thấy hạnh phúc vì đã cho đi.

Với tôi, sống tử tế và làm việc tốt cũng là cách để bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước những điều không may trong cuộc sống.

Tôi có một kỷ niệm không thể nào quên trong lần đi Sóc Trăng với cái nắng gay gắt. Đã có hàng ngàn người dân tập trung đông như một đại nhạc hội để chờ quà từ thiện. Trong lòng tôi cảm thấy nặng trĩu vì còn quá nhiều hoàn cảnh nghèo.

Trước những nhạy cảm và chỉ trích của mạng xã hội dành cho nghệ sĩ khi làm từ thiện, Quách Tuấn Du nói thẳng: "Vàng thật thì không sợ lửa. Khi mình làm điều tốt, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy.

Tuy nhiên, tôi cũng thừa nhận không thể kiểm soát cảm xúc hay thiện cảm của tất cả mọi người. Có người chưa tiếp xúc, chỉ nhìn qua màn ảnh đã không thích mình, thì mình không thể thay đổi được điều đó. Mình cứ sống ngay thẳng, đúng với bản chất con người mình, ai tin thì sẽ tin. Còn nếu đã không bằng lòng, dù mình có chứng minh thế nào, họ cũng khó chấp nhận".