Nữ NSND 80 tuổi: "Ai có tiền nhiều thì cho lại người ít tiền. Phải có tiền mới vui được.

Mới đây, nghệ sĩ cải lương Phượng Liên đã từ Mỹ về nước thăm gia đình, bạn bè. Phượng Liên hiện đang định cư tại Mỹ và đã rất lâu rồi bà mới về Việt Nam do tình hình sức khỏe, tuổi tác.



Lệ Thủy - Ngọc Giàu - Phượng Liên

Vừa về nước, Phượng Liên đã được NSND Lệ Thủy cùng con trai Dương Đình Trí tổ chức một buổi gặp gỡ, giao lưu cùng khán giả, đồng nghiệp.

Vì đã rất lâu mới về nước nên buổi tiệc giao lưu của nghệ sĩ Phượng Liên quy tụ đông đảo bạn bè đồng nghiệp và khán giả ái mộ từ nhiều năm qua, trong đó có cả NSND Ngọc Giàu và nghệ sĩ Diệu Hiền, NSND Thanh Tuấn, nghệ sĩ Kiều Mai Lý. Ai cũng hân hoan, chào mừng sự trở lại của nghệ sĩ Phượng Liên vì bà là một trong số ít nghệ sĩ cải lương tài danh, nổi tiếng hàng đầu.

NSND Ngọc Giàu ôm Phượng Liên chia sẻ: "Hôm nay, phải lâu lắm rồi tôi mới được gặp lại Phượng Liên. Lệ Thủy thì ở Việt Nam nhưng cũng ít gặp lắm. Trường hợp mà gặp là phải có vấn đề chơi bời gì đó.

Cuộc gặp này không phải xúc động mà phải vui vẻ. Tất cả các anh chị, em út được gặp mặt nhau như thế này là vui lắm rồi. Cuộc sống mà, ai rồi cũng một lần qua đời, nên cứ kệ nó đi, sống sao cho vui vẻ.

Giờ chúng ta đều lớn tuổi hết rồi, cố gắng sống sao cho tử tế, hòa nhã, dễ thương, thủy chung, đạo đức. Nhất là người nghệ sĩ, sống phải có đạo đức, tử tế. Nghệ sĩ mà không sống dễ thương thì ai thương?

Cái này tôi nói thật, nghệ sĩ già rồi thì hết duyên. Hồi trẻ thì có duyên lắm nhưng giờ tôi hết duyên rồi. Hồi trước bà Hồng Nga có lại rủ tôi làm mấy clip hài hài. Nhưng tôi bảo bà ấy: "Thôi tôi xin bà, giờ không còn duyên nữa đâu, ra mà nhảy thì không có được".

Bây giờ bà Hồng Nga cũng bệnh rồi, đâu còn biết gì nữa đâu. Chắc Phượng Liên cũng tới thăm Hồng Nga rồi.

Nói thật với các em các cháu, giờ được gặp nhau là vui rồi, ai có tiền nhiều thì cho lại người ít tiền. Phải có tiền mới vui được.

Nói gì thì nói, tôi rất thương Phượng Liên, thương Lệ Thủy, thương hết các bạn bè đồng nghiệp. Năm nay tôi cũng 80 tuổi rồi, già rồi nhưng vẫn còn ngon lắm, chưa gì hết, còn sống tới trăm mấy tuổi được.

Tôi chỉ chúc các chị em sống tử tế, nghĩa tình, thủy chung, vui vẻ. Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài".