Bên trong nhà nữ ca sĩ 40 tuổi xinh đẹp, độc thân tại Mỹ: Trang sức như kho báu

Mới đây, danh hài Thúy Nga cùng ca sĩ Leon Vũ đã tới nhà ca sĩ Như Ý để dự tiệc Giáng sinh.



Như Ý là một ca sĩ nổi tiếng từng hoạt động trong nước nhưng sau đó qua Mỹ định cư và phát triển sự nghiệp. Cô hiện đã ở tuổi 40 nhưng vẫn sống độc thân.

Thúy Nga

Khác với nhiều đồng nghiệp ở Mỹ, Như Ý không ở nhà đất mà sống trong một căn chung cư cao cấp.

Căn hộ của Như Ý diện tích không quá rộng, nhưng đầy đủ mọi thứ và rất sang trọng, được cô bài trí, décor theo phong cách riêng của mình, đậm chất nghệ sĩ. Cách đây không lâu, Như Ý cũng từng mời ca sĩ Quang Lê tới nhà chơi nhưng chỉ là ngày thường.

Lần này, Như Ý mở tiệc Giáng sinh tại nhà để đãi bạn bè, đồng nghiệp, nên ê hề đồ ăn thức uống, được bài trí trang trọng như khách sạn 5 sao. Thúy Nga lần đầu tới nhà Như Ý, vừa tới sảnh đã thốt lên: "Tôi tưởng Như Ý ở đâu hóa ra ở khu cao cấp này, ok lắm. Nhà Như Ý cũng kỳ bí lắm, như ở trong phim vậy".

Bước vào bên trong, Thúy Nga lại tiếp tục trầm trồ: "Trời ơi đây là nhà hay quán bar, nhà hàng mà nhìn đẹp quá, như bước vào nhà hàng vậy. Gu của Như Ý lạ quá".

Như Ý

Khác với những căn hộ chung cư thông thường, Như Ý lại chọn tông màu tối cho căn hộ của mình, từ màu tường tới đồ trang trí. Cô không theo phong cách cố định nào mà mỗi chỗ để một đồ trang trí khác nhau, đều là những món đồ rất lạ, độc đáo.

Thúy Nga khá táo bạo, còn vào tận trong phòng ngủ của Như Ý để quay và nói: "Trời ơi, Như Ý décor phòng ngủ lạ quá, đúng như lời Quang Lê đồn. Cái nhà này thâm cung, bí hiểm, nhìn lạ lắm. Tôi bước vào nhà Như Ý mà như bước vào trong truyện".

Từ phòng ngủ, Thúy Nga chạy sang phòng thay đồ của Như Ý. Nữ ca sĩ dành hẳn một phòng riêng trong nhà để phục trang, quần áo, trang sức, đồ diễn. Trong đó là cả một tủ lớn để trang sức đắt tiền, khiến ai cũng phải choáng ngợp. Thúy Nga nói: "Chỗ trang sức của Như Ý nhìn y chang kho báu trong truyện cổ tích. Tôi như Alibaba vào kho báu của 40 tên cướp vậy".

Kho trang sức của Như Ý

Ca sĩ Như Ý (sinh năm 1985) là một giọng ca đầy nội lực, định cư tại Mỹ từ năm 2013 và hiện là gương mặt nổi bật của sân khấu hải ngoại. Tại xứ sở cờ hoa, cô nhanh chóng khẳng định vị thế nhờ chất giọng trầm ấm đặc trưng, chuyên trị các dòng nhạc Ballad và Bolero trữ tình. Sau hơn 10 năm lập nghiệp, Như Ý có cuộc sống khá ổn định và tự lập về tài chính, hoàn toàn sống được bằng nghề diễn mà không cần làm thêm việc tay trái.

Cô thường xuyên góp mặt trong các chương trình của trung tâm Thúy Nga và lưu diễn khắp các bang để phục vụ kiều bào.

Về đời tư, nữ ca sĩ chia sẻ mình từng trải qua những thăng trầm trong tình cảm và hiện chọn cuộc sống độc thân, kín tiếng. Ở tuổi 40, Như Ý vẫn giữ được sắc vóc quyến rũ, trẻ trung và thường xuyên làm mới hình ảnh qua các MV đầu tư chỉn chu. Dù định cư ở Mỹ, cô vẫn luôn hướng về quê nhà, thỉnh thoảng trở về Việt Nam để ra mắt sản phẩm âm nhạc và tổ chức đêm nhạc riêng. Với sự kiên trì và đam mê, Như Ý được xem là một trong số ít nghệ sĩ giữ vững được phong độ và sức hút sau nhiều năm xa xứ.