Bạn thân bay từ Hà Nội vào thăm Tấn Beo bệnh nặng: "Tôi buồn, tôi tức"

Mới đây, nghệ sĩ Tấn Hoàng đã tới thăm bạn thân là nghệ sĩ Tấn Beo hiện đang điều trị bệnh suy thận và tai biến tại nhà. Hai nghệ sĩ cùng ngồi ăn cơm với nhau.



Nghệ sĩ Tấn Hoàng chia sẻ: "Hôm nay là ngày 20/12, tôi từ Hà Nội bay về Sài Gòn để thăm Tấn Beo và chuẩn bị cho ngày cưới con trai Tấn Beo. Như vậy Tấn Beo sẽ có thêm một đứa con dâu nữa.

Tấn Hoàng và Tấn Beo

Tôi rất vui khi tôi đem hai phần thịt bò tới thì Tấn Beo đều ăn được hết. Tôi đem hai phần mà Tấn Beo ăn hết cả hai, chừa lại cho tôi khoai tây không. Tấn Beo phải ăn như vậy mới có sức.

Tấn Beo là người mà bà con khán giả vô cùng yêu mến, là ông bạn già của tôi. Tôi tới đây ăn uống và bàn chuyện đám cưới con trai Tấn Beo. Bà con hãy chúc mừng Tấn Beo sắp có thêm con dâu, mạnh khỏe!".

Nghệ sĩ Tấn Beo dù chậm chạp và yếu đi nhiều sau di chứng tai biến và suy thận nhưng vẫn cười lớn và cố gắng nói "Chúc sức khỏe bà con". Không những vậy, anh còn cất giọng hát theo được Tấn Hoàng.

Tấn Hoàng chia sẻ thêm: "Tôi thường gọi điện nhắc Tấn Beo không được uống rượu hút thuốc. Tấn Beo còn nhắc lại tôi nữa. Hai chúng tôi đều phải kiêng uống rượu hút thuốc.

Tôi đang đợi nao Tấn Beo khỏe lại thì cùng đi nhậu một bữa. Mong Tấn Beo khỏe mạnh lại để đi diễn, đem tiếng cười cho khán giả.

Tôi là người biết rõ nhất về sức khỏe Tấn Beo mà lướt mạng đọc thông tin mà tôi buồn, tôi tức vì nhiều cái người ta nói quá đáng. Nhưng thôi, người ta có lo cho Tấn Beo thì họ mới quan tâm nói lố như vậy nên Tấn Beo đừng buồn".

Nghệ sĩ Tấn Beo hiện đang phải đối mặt với những thử thách lớn về sức khỏe sau biến cố đột quỵ não vào giữa năm 2023. Cơn bạo bệnh này đã để lại nhiều di chứng nặng nề, khiến nam nghệ sĩ gặp khó khăn trong việc vận động và phải dành hơn một năm để điều trị tại cơ sở vật lý trị liệu.

Không dừng lại ở đó, vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025, gia đình và đồng nghiệp vô cùng lo lắng khi nam danh hài tiếp tục được chẩn đoán mắc suy thận giai đoạn cuối. Theo chia sẻ, đây là hệ quả của thói quen ăn uống mặn và chủ quan với các dấu hiệu bệnh từ trước.

Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực điều trị nội khoa và điều chỉnh chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt, tình trạng của anh đã có những chuyển biến tích cực, tạm thời thoát khỏi nguy cơ phải lọc máu định kỳ suốt đời. Hình ảnh Tấn Beo gầy đi rõ rệt nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan, nỗ lực tập luyện phục hồi chức năng khiến nhiều người không khỏi xót xa và cảm phục.