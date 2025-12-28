Nữ ca sĩ xinh đẹp 3 đời chồng: Từ Mỹ về Việt Nam theo con thì con lại đi Mỹ

Mới đây, danh hài Thúy Nga đi show tại Mỹ thì bất ngờ gặp ca sĩ Hồ Lệ Thu từ Việt Nam bay qua để diễn show chung.



Hồ Lệ Thu vốn dĩ là ca sĩ hải ngoại, hoạt động ở Mỹ nhiều năm, nhưng thời gian gần đây lại chủ yếu sinh sống, làm việc tại Việt Nam, chỉ bay qua Mỹ để đi show.

Hồ Lệ Thu

Vừa thấy Hồ Lệ Thu, Thúy Nga thốt lên: "Cứ như bà Thu là sướng này, có đứa con gái giờ cũng về Việt Nam với mẹ luôn. Tôi cứ bảo sao bà Thu này sướng quá, nuôi con lớn ở Mỹ nhưng nó lại chịu theo bà ấy về Việt Nam sống, rồi được làm đúng công việc của mình.

Tôi cũng ước, tự bảo giá mà mai mốt Nguyệt Cát (con gái Thúy Nga) lớn cũng chịu theo tôi về Việt Nam sống thì tốt. Nhưng con gái tôi không chịu, giờ lại bảo muốn sống ở Mỹ, nên tôi phải theo con. Nó toàn ăn đồ Mỹ, có chịu ăn đồ Việt tôi nấu đâu.

Nuôi con là vậy, cứ hồi hộp đợi nó lớn lên xem nó sẽ ra sao".

Hồ Lệ Thu nghe vậy liền chia sẻ lí do về nước sinh sống và tiết lộ đôi điều về con gái. Cô nói: "Con gái tôi lớn rồi. Mấy năm trước nó về Việt Nam nên tôi chạy theo con về Việt Nam sống cùng. Giờ tôi ở Việt Nam nhiều thì nói lại về Mỹ.

Tôi hỏi con gái: "Sao kỳ vậy, lúc trước con về Việt Nam nên mẹ mới theo con. Giờ mẹ ở Việt Nam thì con lại đi Mỹ". Con gái tôi đáp: "Chúng ta không thuộc về nhau".

Con gái tôi năm nay cũng 30 tuổi rồi, tôi cứ đi theo nó hoài rồi đến giờ nó không cần mình nữa. Nó có người yêu ở Việt Nam, nên muốn sang Mỹ làm việc để bảo lãnh người yêu nó qua. Tôi cứ phải chạy theo con gái hoài".

Ở tuổi 52, sau khi đi qua ba cuộc hôn nhân đầy thăng trầm và sóng gió, ca sĩ Hồ Lệ Thu hiện đang khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống độc thân đầy kiêu hãnh, tự tại và tràn đầy năng lượng tích cực.

Thay vì chọn sự bi lụy hay cô đơn, nữ ca sĩ xem trạng thái lẻ bóng hiện tại là một món quà để cô được sống trọn vẹn cho chính mình, tự do theo đuổi đam mê nghệ thuật, đi du lịch và chăm sóc nhan sắc mà không bị ràng buộc bởi bất cứ gánh nặng tình cảm nào.

Với thần thái rạng rỡ và tư duy hiện đại, Hồ Lệ Thu chứng minh rằng hạnh phúc của người phụ nữ không nhất thiết phải nằm ở một tấm chồng, mà cốt lõi là sự độc lập về tài chính, sự phong phú trong tâm hồn và khả năng tự tạo ra niềm vui cho bản thân, biến mỗi ngày ở tuổi ngũ tuần trở thành những khoảnh khắc rực rỡ và ý nghĩa nhất.