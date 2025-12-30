Tình cảnh xót xa của mỹ nhân hải ngoại hóa điên, đàn em: "Tôi hết hồn hết vía"

Mới đây, danh hài Thúy Nga đang đi ngoài đường thì bất ngờ gặp ca sĩ Kim Ngân đang ngồi lủi thủi một mình ở góc vỉa hè.

Kim Ngân

Diện mạo hiện tại của Kim Ngân khá đi xuống, tóc tai rối bời, bù xù, quần áo lôi thôi, không còn như trước, khiến ai cũng xót xa.

Thúy Nga vừa gặp Kim Ngân cũng phải thốt lên: "Tôi đang đi ăn với một người bạn thì gặp chị Kim Ngân. Vừa bước ra cửa thấy Kim Ngân mà tôi hết hồn hết vía. Nhìn Kim Ngân mà tôi thương quá, tóc tai bù xù. Chắc Kim Ngân đang đói lắm. Để tôi mời Kim Ngân một bữa".

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại đã 3 năm kể từ khi Thúy Nga ngừng giúp đỡ Kim Ngân sau khi xảy ra nhiều tranh cãi, lùm xùm. Kể từ đó, Kim Ngân lại đi lang thang ngoài đường phố.

Thi thoảng, nữ ca sĩ cũng được một số khán giả cho tiền tiêu xài hoặc đưa vào tiệm gội đầu, cắt tóc. Có khán giả còn mời Kim Ngân về nhà chơi, cho ăn uống, hát hò. Tuy nhiên, vẫn không ai theo sát Kim Ngân để giúp đỡ cô trong thời gian dài như Thúy Nga.

Vì thế, Kim Ngân vẫn sống cuộc đời một người vô gia cư, không nhà cửa, không gia đình, đi lang thang và ngủ ngoài đường. Đã một vài lần Thúy Nga gặp lại Kim Ngân và dẫn cô đi xem nhà để thuê một căn nhà cho Kim Ngân ở nhưng nữ ca sĩ cũng không chịu.

Vào trong nhà hàng, Thúy Nga vẫn xót xa trước tình cảnh của đàn chị: "Trời ơi, hôm nay nhìn Kim Ngân tàn tạ quá, dơ quá, đầu tóc bù xù. Kim Ngân muốn đi gội đầu, cắt móng tay không?

Hôm nay nhìn Kim Ngân chán lắm luôn. Mọi hôm chỉ thấy Kim Ngân xách một túi rác, giờ xách hẳn hai túi luôn. Kim Ngân có lạnh không? Giáng sinh này chị có muốn quà gì không em mua cho chị một món quà?

Nhưng thực ra có mua cho chị Kim Ngân cũng chỉ được hôm trước hôm sau là chị ấy lại vất đi đâu thôi. Chị ấy cứ ngủ vạ vật rồi lại quăng hết đi. Kim Ngân có cần tiền không?".

Mặc cho Thúy Nga hỏi han, Kim Ngân vẫn từ chối không nhận quà. Thúy Nga còn tuyên bố: "Chán Kim Ngân quá, giờ có ai dắt Kim Ngân đi tắm gội, thay hết quần áo mới được là tôi tặng tiền luôn cho họ".

Kim Ngân từng là "đệ nhất mỹ nhân" nóng bỏng, khuấy đảo sân khấu hải ngoại thập niên 80 với nhan sắc rực rỡ và phong cách trình diễn lôi cuốn. Tuy nhiên, những biến cố nghiệt ngã từ việc ly hôn, mất quyền nuôi con đến cú sốc tâm lý khi chứng kiến một vụ nổ súng đẫm máu đã khiến bà suy sụp hoàn toàn.

Tinh thần không ổn định, Kim Ngân rời bỏ ánh hào quang để sống đời vô gia cư, lang thang khắp các con phố ở Mỹ với dáng vẻ gầy gò, khắc khổ. Hình ảnh nữ ca sĩ lừng lẫy một thời giờ đây lúc tỉnh lúc mê, từ chối mọi sự giúp đỡ từ gia đình và đồng nghiệp khiến công chúng không khỏi xót xa. Dẫu vậy, trong những khoảnh khắc hiếm hoi tỉnh táo, bà vẫn khiến người ta bồi hồi khi khe khẽ hát lại những giai điệu vang bóng một thời.