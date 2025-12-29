Nữ NSƯT 93 tuổi nói chồng quá cố: "Ông này cũng ghê lắm"

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu 93 tuổi đã chia sẻ về hôn nhân của mình với ông xã là nhạc sĩ Phan Nhân.

Bà nói: "Chúng tôi biết nhau từ khi còn ở trong miền Nam nhưng mất liên lạc hai năm do tôi bị thực dân Pháp bắt đi tù. Lúc đó tôi còn tưởng sẽ bị thủ tiêu, không liên lạc được với ai. Năm 1954 thì tôi và ông ấy gặp lại nhau khi tập kết ngoài Bắc.

Gặp nhau cái là ông ấy làm quen, tiếp cận rồi hỏi cưới tôi luôn, không cần mai mối gì hết. Ông này cũng ghê lắm, chủ động. Lúc đó, chúng tôi đều là bộ đội.

Chủ nhật đó, ông ấy dẫn tôi tới gặp ba tôi rồi bảo "ba ơi, con yêu Phi Điểu và tụi con cũng tìm hiểu nhau mấy năm trong đoàn, ba thấy sao? Ba cho con ngày rảnh rồi con mời ba dự đám cưới".

Thế rồi ông ấy nói với bên Văn công Tổng Cục Chính trị tổ chức đám cưới cho chúng tôi. Đám cưới cũng không có gì, chỉ có thùng nước vối, hạt dưa và kẹo, còn không có gà hay xôi gì cả, có gì hay đó.

Tất nhiên ông ấy là người cảm nắng tôi trước và chủ động làm quen chứ tôi nhát lắm. Tới lúc hỏi ba tôi thì ba tôi cũng đồng ý luôn.

Tính ông này hay lắm, thẳng thắn và tếu táo, hài hước. Tôi thì thích cái tính tếu tếu của ông ấy.

Chúng tôi sống với nhau cả đời được cũng là cái hên, không gì bằng hên. Đầu tiên là chúng tôi gặp nhau thấy hợp nhau rồi chung sống cũng hợp nhau, không có vấn đề gì xảy ra.

Chúng tôi từng sống ngoài Hà Nội hai mấy năm trời nhưng thời gian đó thì ít ở với nhau lắm vì ông ấy theo đoàn ca nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam còn tôi đi bên cải lương.

Cả hai đều đi diễn suốt theo đoàn, ít khi ở nhà, có khi cả tháng không gặp nhau vì mạnh ai nấy đi, mạnh ai nấy về. Vậy mà chúng tôi cũng đẻ được hai đứa con.

Tôi còn nhớ hồi đó có một người trong đoàn bảo chồng tôi "Phan Nhân, mày cứ đi như vậy vợ mày nó không đẻ cho đâu, rồi mất giống". Nhưng ông ấy đáp luôn, chuyện đó tính sau, cứ yêu rồi cưới đã.

Hiện tại, con trai đầu của tôi đang là họa sĩ còn con gái thì làm hải quan. Con gái tôi không theo nghệ thuật nhưng hát hay lắm, hát karaoke dữ dội lắm".

Vợ chồng cố Nhạc sĩ Phan Nhân và Nghệ sĩ Ưu tú Phi Điểu từ lâu đã trở thành biểu tượng đẹp về sự gắn kết và lòng tận tụy với nghệ thuật nước nhà. Bén duyên từ những ngày cùng công tác tại Đoàn văn công Giải phóng, tình yêu của họ nảy nở giữa khói lửa chiến tranh và bền bỉ suốt hơn sáu thập kỷ.

Nếu nhạc sĩ Phan Nhân để lại kho tàng âm nhạc đồ sộ với những ca khúc đi cùng năm tháng như Hà Nội niềm tin và hy vọng, thì nghệ sĩ Phi Điểu lại ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua những vai người mẹ, người bà hiền hậu trên màn ảnh. Dù nổi tiếng và thành công, họ vẫn chọn lối sống giản dị, khiêm nhường trong căn nhà nhỏ tại TP.HCM. Suốt những năm tháng tuổi già, người ta vẫn thường thấy họ chăm sóc nhau ân cần, cùng chia sẻ niềm đam mê với nghề cho đến hơi thở cuối cùng của người chồng.