Nữ ca sĩ xinh đẹp phải nghỉ hát 10 năm: Đau đớn, run rẩy, đi lại khó khăn

Mới đây, ca sĩ Bảo Hân đã tới nhà danh hài Thúy Nga tại Mỹ để nhận quà tặng của một khán giả giấu mặt. Thúy Nga nói: "Hôm nay có một điều vô cùng xúc động. Thực sự tôi cũng rất bất ngờ khi có một người khán giả ở tận Canada muốn gửi quà cho chị Bảo Hân.

Bảo Hân và Thúy Nga

Lát cho tôi sẽ cho chị Bảo Hân số điện thoại của cô khán giả này để chị ấy gọi trò chuyện. Cô khán giả này ở Toronto Canada. Cô ấy bảo rằng nếu tôi hay chị Bảo Hân có qua Canada chơi thì cứ gọi điện, cô ấy sẽ dẫn đi chơi và mua đồ cho cầm về. Thương lắm.

Cô khán giả đó còn nhờ tôi đi đặt một chậu hoa để tặng chị Bảo Hân, kèm theo hai hộp tổ yến, một thùng nhãn Hawaii và táo đỏ Tân Cương, yến đông trùng hạ thảo. Chị Bảo Hân có thể về uống luôn".

Bảo Hân ở ngoài đời khác hẳn trên sân khấu, ăn mặc vô cùng giản dị và không hề trang điểm. Nữ ca sĩ đi lại khá khó khăn, chân tay run, cơ mặt hơi co giật và nói cũng khó do di chứng của căn bệnh Parkinson cô mắc phải từ nhiều năm qua, khiến khán giả vô cùng xót xa, thương cảm.

Nhìn thấy món quà, Bảo Hân vô cùng hạnh phúc vì dù nghỉ hát đã hơn 10 năm nhưng vẫn có khán giả nhớ đến mình. Cô xúc động nói: "Tôi cảm động lắm. Tự nhiên hôm nay Thúy Nga gọi tôi nói rằng có một khán giả muốn tặng tôi món quà, khiến tôi không biết nói sao. Tôi xúc động vô cùng.

Tôi không nghĩ rằng khán giả có thể thương tôi tới mức muốn làm gì đó cho tôi như thế này. Tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn khán giả này và sẽ nói chuyện riêng với chị ấy sau.

Tôi nhìn chỗ quà này mà xúc động quá, muốn gửi ngay cho bố tôi. Bố tôi không ở Mỹ mà sống bên Áo nhưng mất 2 năm rồi. Tôi có gì cũng muốn gửi cho bố mẹ. Mấy thứ này bên châu Âu không có. Bên đó ít người Việt lắm".

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Bảo Hân bất ngờ biến mất khỏi ánh đèn sân khấu. Phải đến sau này, cô mới tiết lộ lý do khiến mình phải đưa ra quyết định đau lòng đó, là do căn bệnh Parkinson. Đây là một căn bệnh rối loạn thần kinh thoái hóa mãn tính, ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát vận động, gây run rẩy, cứng cơ và khó khăn trong việc đi lại, giữ thăng bằng.

Bảo Hân chia sẻ, cô phải đối mặt với những cơn đau đớn, không thể kiểm soát được hành vi và cử động cơ thể. Nếu không uống thuốc duy trì, cơ thể cô sẽ co giật.

Hành trình sống chung với Parkinson của Bảo Hân là một cuộc chiến không ngừng nghỉ. Cô phải uống thuốc đến 6 lần mỗi ngày, tranh thủ làm mọi việc khi thuốc còn tác dụng.