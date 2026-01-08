Nam nghệ sĩ là ông chủ ở Mỹ: "Đeo chỉ vàng trên tay, ra tiệm gõ cốp cốp lên bàn, sướng lắm"

Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, ca sĩ Trang Thanh Lan đã chia sẻ về thời hoàng kim của mình:

Trang Thanh Lan

"Lúc đó tôi đi hát về chỉ có ngủ, làm gì còn thời gian mà đếm tiền. Tiền thù lao cứ để trong bao rồi cất vào trong tủ. Tôi đi hát cả ngày, về tới nhà là tối mặt tối mày, chỉ đủ thời gian lau mặt mũi, ăn uống rồi đi ngủ.

Một tuần lễ tôi chỉ dám xin bầu show cho nghỉ một ngày để relax, cho con đi chơi. Lúc đó tôi mới rảnh để đếm tiền rồi đem ra chợ mua vàng. Trung bình một tuần đi hát tôi phải mua được 2 cây vàng, rồi còn tiền tiêu xài, xe cộ nữa. Bây giờ thì mỗi năm mua được một cây vàng cũng là may rồi".

Danh hài Vân Sơn thốt lên: "Trời ơi chị Trang Thanh Lan kiếm quá nhiều. Tôi còn nhớ giai đoạn năm 1987 tôi đi diễn show được 3000 đồng một show. Mỗi đêm tôi chạy khoảng chục show, nếu không tiêu xài gì hết thì mua được 1 chỉ vàng.

Thời đó nghệ sĩ chúng tôi cũng không có gì để mua nên có tiền là cứ để ra mua vàng. Đeo chỉ vàng trên tay xong ra tiệm gõ cốp cốp lên bàn, cảm giác sướng lắm. Cỡ chị Trang Thanh Lan một tuần mua 2 cây vàng là chuyện bình thường".

Vân Sơn

Tiếp đó, Trang Thanh Lan chia sẻ về con đường sự nghiệp: "Tự tôi thì không biết được mình có khiếu văn nghệ. Ba tôi hồi đó làm trong một hãng nước ngọt của Pháp nhưng vẫn cúng rằm tháng 7.

Tôi nhớ lúc tôi 7 tuổi thì ba có đưa tôi tới cúng rằm tháng 7 ở công ty. Ở đó có một sân khấu và tôi cứ thế lên sân khấu hát tỉnh bơ, không biết ngại.

Tới năm 16 tuổi, tôi nghe trên tivi thấy chú nhạc sĩ Tùng Lâm tổ chức thi tuyển giọng ca nên đăng ký đi thử giọng. Tôi vừa lên hát vài câu thì chú Tùng Lâm bào tôi: "Con ơi con không cần thử giọng đâu, chủ nhật này con lên sân khấu hát luôn với chú".

Thế là từ đó tôi được đi hát luôn. Tôi phải công nhận Tổ nghề cho tôi có cái nhịp sẵn trong người, chứ tôi đâu được học hành gì về ca hát, nhạc lý. Tới khi có chút tiếng tăm, tôi mới đi học nhạc lý.

Âm nhạc ngấm vào tôi từ nhỏ vì nhà tôi bật radio cả ngày. Mấy bà chị tôi đều mê văn nghệ nhưng không bà nào hát được, có mình tôi làm ca sĩ.

Nghệ danh của tôi là do chú Tùng Lâm đặt cho vì chú thích tên Thanh Lan nhưng lúc đó lại có hai chị ca sĩ tên Thanh Lan rồi nên chú lấy thêm tên Trang là con gái chú ghép vào trước, thành Trang Thanh Lan".