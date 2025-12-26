Bố ruột bé Xuân Mai tại Mỹ: "Tôi đang thất nghiệp"

Mới đây, ca sĩ Mai Thiên Vân tới nhà danh hài Thúy Nga chơi thì bất ngờ gặp ca sĩ Tuấn Cảnh - bố ruột bé Xuân Mai cũng đang ở đó.



Cả hai tỏ ra vô cùng vui mừng vì đã rất lâu mới gặp lại nhau. Tuấn Cảnh vừa thấy Mai Thiên Vân đã hỏi mua tour du lịch vì biết nữ ca sĩ hiện quản lý một công ty du lịch: "Phải có duyên lắm mới gặp được Mai Thiên Vân. Hôm nào cho tôi book một chuyến đi du lịch với vợ tôi. Tôi đang thất nghiệp, rảnh quá nên muốn đi chơi".

Tuấn Cảnh và Mai Thiên Vân

Mai Thiên Vân tiết lộ: "Tại anh Tuấn Cảnh giàu quá không chịu đi bán phở thôi, chứ làm gì có chuyện thất nghiệp. Anh Tuấn Cảnh ga lăng lắm. Ngày xưa hai anh em tôi hay đi diễn, thu băng với nhau. Thời điểm đó là năm 2003, tôi vẫn ở Việt Nam và chưa nổi tiếng, phải hơn 20 năm rồi.

Anh Tuấn Cảnh vừa là ca sĩ vừa là đầu bếp, nấu ăn rất giỏi nên mở được nhà hàng. Anh ấy ăn nói cũng giỏi, hài hước, là hài sĩ.

Mãi sau này tôi qua Mỹ mới gặp lại anh Tuấn Cảnh lúc qua tiệm phở của anh ấy ăn, tôi mừng lắm khi gặp lại người từng giúp đỡ mình".

Ca sĩ Tuấn Cảnh tiết lộ thêm: "Hồi đó chúng tôi hay đi hát ở sân khấu Trống Đồng, 126, vui lắm! Tôi còn nhớ một lần cùng Mai Thiên Vân đi hát về được em vợ nấu canh cua cho ăn nhưng để nguyên cả vỏ cả xác con cua trong canh.

Hồi đó chúng tôi nghèo nhưng vui. Chúng tôi còn chạy xe máy Honda chở nhau đi hát. Bây giờ Mai Thiên Vân giàu rồi, tôi thì vẫn còn nghèo lắm nhưng vẫn vui. Mai Thiên Vân là vừa vui vừa giàu".

Mai Thiên Vân nghe vậy liền ngăn Tuấn Cảnh lại, sợ bị tiết lộ sự giàu có. Cô nói: "Anh Tuấn Cảnh làm ông chủ tiệm phở, chẳng qua anh mệt quá không làm nữa thôi".

Tuấn Cảnh nói: "Thực ra tôi vẫn nghĩ mình sẽ làm tới 80, 90 tuổi chứ không nghỉ, chỉ là đang tạm nghỉ ngơi".

Mai Thiên Vân từng có xuất thân nghèo khó, một thân một mình từ quê miền Tây lên Sài Gòn vừa làm vừa học, đi hát cho các hội đoàn. Sau khi sang Mỹ định cư, cô được lăng xê và trở thành giọng ca Bolero nổi danh bậc nhất hiện nay. Được biết, Mai Thiên Vân hiện đang là nữ ca sĩ Bolero đắt show nhất hải ngoại, kín show mỗi tuần.

Bên cạnh đó, cô còn mở công ty du lịch riêng và tự dẫn tour du lịch, làm ăn khá phát đạt. Danh hài Hoài Tâm từng tiết lộ: "Bao nhiêu người mở ra làm du lịch chết hết, chỉ có Quang Lê và Mai Thiên Vân ăn nên làm ra".