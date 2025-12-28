Cao Thái Sơn đi Mỹ, nói lí do không sinh thêm con

Mới đây, danh hài Thúy Nga đi diễn tại thành phố Boston (Mỹ) thì bất ngờ gặp ca sĩ Cao Thái Sơn từ Việt Nam bay qua để diễn chung show.



Tại hậu trường, Cao Thái Sơn khiến ai cũng phải trầm trồ vì sự trẻ trung ở tuổi 40. Thúy Nga phải thốt lên: "Sơn ơi sao em trẻ hoài vậy, 40 tuổi mà cứ như thanh niên 20 tuổi".

Cao Thái Sơn

Cao Thái Sơn nghe vậy liền tiết lộ: "Tôi trẻ lâu vì tôi ăn chay. Tôi ăn chay 80%, tức là bình thường tôi ăn chay, thi thoảng mới ăn mặn. Những lúc đi show như thế này thì bầu show cho ăn gì tôi ăn đó, thường là ăn mặn, không thì ăn rau không cũng được".

Thúy Nga nói thêm: "Cao Thái Sơn có thằng bé con xinh quá, giống hệt bố nó".

Cao Thái Sơn chia sẻ về con trai mình: "Năm nay con tôi hai tuổi rồi. Chắc tôi chỉ nuôi mình nó thôi, chưa tính đẻ thêm đứa nữa vì chăm con cực quá".

Thúy Nga động viên: "Thôi đẻ thêm đứa nữa cũng được, giờ có ông bà, người giúp việc chăm cho rồi".

Việc Cao Thái Sơn chính thức lên chức bố ở tuổi U40 đã đánh dấu một bước ngoặt lớn, thay đổi hoàn toàn hình ảnh "lãng tử" của nam ca sĩ trong mắt công chúng. Từ một ngôi sao gắn liền với những bản hit tình ca, anh trở thành một người cha bỉm sữa tận tụy, dành trọn thời gian để chăm sóc cậu con trai kháu khỉnh - bé Thái Minh.

Trên trang cá nhân, nam ca sĩ không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như pha sữa, thay tã hay thức đêm dỗ con ngủ với niềm hạnh phúc rạng ngời.

Anh thừa nhận rằng sự xuất hiện của thiên thần nhỏ đã khiến anh sống điềm đạm, trách nhiệm và biết hy sinh cái tôi cá nhân nhiều hơn. Cao Thái Sơn còn đầu tư kỹ lưỡng cho tương lai của con khi chuẩn bị sẵn sàng về kinh tế và không gian sống tiện nghi.

Cao Thái Sơn bị nhiều người cho rằng đang làm bố đơn thân. Tuy nhiên, anh khẳng định: "Tôi không phải bố đơn thân, cô ấy sống cùng nhà và cùng chăm sóc bé với tôi . Cô ấy rất xinh đẹp, thông minh. Đó là người mà tôi cảm thấy có mẫu số chung với mình".

Bên cạnh đó, việc Cao Thái Sơn chuyển sang ăn chay và mở nhà hàng chay là một bước đi đầy bất ngờ, phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong tâm thức của nam ca sĩ. Sau nhiều năm thăng trầm trong sự nghiệp, anh chọn lối sống thực dưỡng để tìm lại sự bình yên và cân bằng giữa "thân - tâm - trí".