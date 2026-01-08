Nữ nghệ sĩ nói về vụ hủy show ở Việt Nam năm 2023: "Chồng mất nên tôi không đi đâu được"

Vừa qua, tại buổi trò chuyện với nghệ sĩ Phượng Liên, con trai NSND Lệ Thủy đã chia sẻ về lí do nữ nghệ sĩ phải hủy show vào năm 2023.

Dương Đình Trí, Phượng Liên và Lệ Thủy

Anh nói: "Chắc mọi người còn nhớ, năm 2023 trên báo chí có thông tin cô Phượng Liên sẽ về Việt Nam để làm một liveshow kỷ niệm sự nghiệp ca hát ở nhà hát Trần Hữu Trang.

Lúc đó, mẹ Lệ Thủy có chuẩn bị một tiết mục chung với cô Phượng Liên và đã tập xong hết rồi, còn mời cả một số cô chú nghệ sĩ và họ đã đồng ý. Nhưng đến lúc truyền thông bán vé thì cô Liên lại báo không về được vì tình hình sức khỏe yếu, bác sĩ không cho đi. Vì thế nên liveshow đó đã không diễn ra được".

Nghệ sĩ Phượng Liên nói thêm: "Với lại, lúc đó chồng tôi mất nữa thành ra tôi không đi đâu được. Theo văn hóa Việt Nam thì người có tang cũng không nên làm gì đình đám nên tôi đành thôi".

NSND Lệ Thủy cũng chia sẻ: "Tôi nhớ chồng mất xong được vài tuần thì chị Phượng Liên cũng bệnh, phải vào viện. Vì thế nên chị Phượng Liên báo tôi rằng thôi, chị không về được.

Từ đó đến giờ cũng hai năm mấy rồi, tôi bảo chị Phượng Liên lần này về được thì chị cố gắng về để thăm mồ mả má, thăm anh chị em đồng nghiệp, bạn bè".

Nghệ sĩ Phượng Liên chia sẻ: "Đợt này về nước tôi cũng đi về được Cần Thơ thăm mộ mẹ tôi, có mấy cháu ở đây đưa về. Hôm trước thì tôi được Lệ Thủy tổ chức cho một buổi gặp mặt các anh chị em nghệ sĩ đồng nghiệp, bạn bè năm xưa, gặp một số khán giả yêu mến mình, tôi vui lắm.

Lần này về nước tôi vui lắm. Ở bên đó tôi không đi hát nên cứ tù túng, nhiều khi nghe ai đó cất lên câu vọng cổ, tim tôi như bị bóp lại".

Dương Đình Trí tiết lộ thêm: "Vừa rồi ở buổi tiệc gặp mặt, 90% nghệ sĩ cô Phượng Liên mời đều có mặt, chỉ có một vài cô chú vì lí do riêng, sức khỏe, bận show không tới được nhưng cũng gọi điện nói chuyện với cô Phượng Liên.

Cô Phượng Liên mời đầy đủ các nghệ sĩ cải lương từ thế hệ của cô tới thế hệ giữa, thế hệ sau này. Nhiều cô chú đi đứng không nổi nhưng cũng ráng đến để gặp cô Phượng Liên vì họ quý cái tình đồng nghiệp".

Nghệ sĩ Phượng Liên là một trong những "huyền thoại sống" của sân khấu cải lương miền Nam, sở hữu giọng ca thiên phú cùng phong cách biểu diễn chuẩn mực. Bà nổi danh từ thập niên 1960, được mệnh danh là một trong những "tứ đại mỹ nhân" của làng cổ nhạc bên cạnh Thanh Nga, Mỹ Châu và Lệ Thủy.

Với chất giọng thổ pha kim đặc trưng, Phượng Liên có khả năng truyền tải cảm xúc sâu lắng, đặc biệt là trong những vai diễn đào thương đầy trắc trở. Tên tuổi của bà gắn liền với các vở tuồng kinh điển như Tiếng trống Mê Linh, Lấy chồng xứ lạ hay Quỷ kế Tào Phi.

Không chỉ thành công trên sân khấu, bà còn là "nữ hoàng" của các băng đĩa đại hội chiêu quân nhờ khả năng ca dây sâm linh hoạt và chuẩn nhịp.

Dù định cư tại hải ngoại nhiều năm, hình ảnh một Phượng Liên với nét đẹp đài các và giọng ca đượm buồn vẫn in đậm trong tâm khảm mộ điệu. Bà chính là biểu tượng cho thế hệ vàng son, góp phần định hình bản sắc văn hóa cải lương Nam Bộ. Đến nay, những bài bản do bà thể hiện vẫn là khuôn mẫu cho nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ học tập.