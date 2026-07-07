NSƯT Ốc Thanh Vân bật khóc: "Quá thất đức"

"Tôi nói thẳng, tôi không còn đặt nhiều hy vọng vào việc người mẹ sẽ quay về" - Ốc Thanh Vân nói.

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng HTV7 với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Ốc Thanh Vân, ca sĩ Liz Kim Cương và cầu thủ Phạm Lý Đức.



Đáng thương nhất chương trình tuần này là hoàn cảnh em Danh Thị Mộng Xuân (sinh năm 2014), học sinh lớp 6 Trường THCS Tân Xuân, xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng, hiện sống cùng bà nội và hai chị gái. Mẹ bỏ đi khi Xuân mới một tuổi, cha em qua đời vì tai nạn giao thông vào năm 2016. Kể từ đó, bà nội trở thành chỗ dựa duy nhất của ba đứa cháu.

Gia đình em Mộng Xuân

Bà nội em là bà Đen (sinh năm 1952), mắc bệnh hở van tim ba lá, sức khỏe yếu nhưng vẫn chăn bò, nuôi gà để có thêm thu nhập nuôi các cháu. Ngoài khoản trợ cấp người cao tuổi 500 ngàn đồng mỗi tháng, bà không có nguồn thu ổn định. Căn nhà tình thương nơi bốn bà cháu sinh sống cũng đã xuống cấp, mái tôn dột nhiều mỗi khi trời mưa.

Là em út trong gia đình, mỗi ngày Mộng Xuân cùng chị gái đi bộ khoảng 10 phút đến trường. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, có những ngày cả nhà chỉ ăn cơm với muối hoặc chan nước lã, em vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan.

Cha mất lúc Xuân mới một tuổi vì vậy trong thâm tâm em luôn mong một lần được cha chở đi chơi, được ở bên cha như những bạn cùng trang lứa. Ước mơ của em là được tiếp tục học hành, có công việc ổn định để chăm lo cho bà nội và các chị. Với Xuân, bà nội là người em yêu thương và biết ơn nhất vì đã chắt chiu, hy sinh để ba chị em được tiếp tục đến trường.

Chứng kiến hoàn cảnh của ba chị em Mộng Xuân, nghệ sĩ ưu tú Ốc Thanh Vân không giấu được nước mắt, bật khóc nức nở nói:

"Tôi vô cùng xót xa khi các em còn quá nhỏ đã phải trải qua nhiều mất mát như thiếu vắng tình mẹ, mồ côi cha và lớn lên trong vòng tay người bà tuổi cao, sức yếu. Hình ảnh bà nội mang bệnh nhưng vẫn gắng gượng lao động để nuôi ba cháu khiến tôi nghẹn lòng.

Tôi nói thẳng, tôi không còn đặt nhiều hy vọng vào việc người mẹ sẽ quay về. Tôi không chấp nhận là mẹ mà bỏ con, quá thất đức, quan điểm của tôi luôn như vậy. Ai cũng có những khó khăn và lý do riêng khiến họ không thể trở về. Nhưng nếu như không có chuyện rời đi thì bây giờ các con vẫn còn có mẹ bên cạnh.

Với tôi, dù cuộc sống có khổ đến đâu thì mẹ và con vẫn nên ở bên nhau. Tôi không hiểu vì sao chị đã mang thai ba lần, sinh ra ba đứa con nhưng lại có thể rời đi như vậy. Với tôi, hạnh phúc lớn nhất của một người mẹ chính là các con".

Cầu thủ Phạm Lý Đức cũng xúc động trước hoàn cảnh của gia đình nhân vật. Anh chia sẻ sự xót xa khi bốn bà cháu không có nguồn thu nhập ổn định, chỉ biết nương tựa vào nhau và sự giúp đỡ của mọi người. Anh nói: "Tôi hi vọng mẹ của Mộng Xuân xem được chương trình này sẽ trở về".

Ca sĩ Liz Kim Cương nhiều lần lau nước mắt khi nghe ba chị em kể về những bữa cơm chỉ có cơm chan nước lã hoặc vài cọng rau bà hái quanh nhà. Điều khiến nữ ca sĩ xúc động hơn cả là các em không hề oán trách mẹ, vẫn luôn ngoan ngoãn, giàu nghị lực và cố gắng học tập. Cô cũng bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của bà nội khi tuổi đã cao nhưng vẫn phải gồng gánh cả gia đình.