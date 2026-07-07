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"Mọi thứ an bài cho tôi ở lại Mỹ, tôi không còn sự lựa chọn nào khác"

Tùng Ninh
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"Không kịp cứu nữa, tội lắm! Con là con mình mà" – Thúy Nga nói.

Vừa qua, tại chương trình Nhịp đập giải trí, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ về quyết định ngừng đi show để chuyển qua kinh doanh vì con gái.

Cô nói: "Con gái tôi bắt đầu vào lứa tuổi dậy thì nên tôi không muốn đi diễn xa nữa, cứ phải bay tới bay lui, không ở gần để quản lý con được. Tôi phải ở cạnh để kèm cặp con.

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Thúy Nga và con gái

Nếu tôi cứ bay đi diễn xa để con ở nhà một mình, không có sự quản lý của người mẹ thì con tôi sẽ hư, dễ đi vào con đường xấu, thiếu định hướng.

Tôi đã nghĩ, chẳng thà tôi kiếm ít tiền, không nhận show, nghỉ diễn luôn cũng được nhưng phải định hướng một con đường để ở cạnh con, quan sát nó.

Tôi bán hàng online để vẫn ngồi nhà nấu cơm cho con, vẫn đi chợ. Trong những lúc đó tôi vẫn làm việc với khách hàng. Thậm chí, tôi vừa làm việc với khách hàng vừa dọn dẹp mấy cái nhà cũng được.

Một ngày của tôi rất bận rộn nhưng tôi vẫn làm được nhiều thứ. Tôi đã chứng kiến nhiều người kiếm được nhiều tiền nhưng bị cuốn vào nó, ham mê kiếm tiền, đến lúc nhìn lại thì con cái hư hỏng hết không kịp cứu nữa, tội lắm! Con là con mình mà.

Kể cả bây giờ con tôi cũng đâu chịu đi theo tôi, tôi mới là người phải đi theo nó. Vừa rồi tôi cũng tổ chức sinh nhật cho con gái và quay lại. Ban đầu nó không chịu cho tôi quay, giận tới giận lui nhưng tôi bảo đây là những kỷ niệm, một năm chỉ có một lần thôi".

Thúy Nga cũng từng chia sẻ, cô ở lại Mỹ đến giờ này cũng là vì con. Cô nói: "Ở Việt Nam thì tôi đi diễn cả tuần cũng được, rất vui, được làm nghề thỏa thích. Còn ở Mỹ tôi chỉ đi diễn được cuối tuần, còn cả tuần chỉ có tiêu tiền, phá tiền ra để tiêu xài, ăn chơi.

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Đó là cái khiến tôi không thỏa mãn với sức làm nghệ thuật như mình. Tôi lại là người mê nghề, mê quay, luôn muốn được đi diễn, quay hình nhưng ở bên Mỹ này lại không có những điều kiện làm nghề nhiều.

Tôi về Việt Nam làm được rất nhiều thứ nhưng từ lúc Covid quay ngược lại Mỹ lưu diễn là ở lại Mỹ luôn đến giờ.

Tôi cảm giác bây giờ mọi thứ an bài cho tôi ở lại Mỹ. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Thời điểm này tôi muốn về Việt Nam cũng không được. Con gái tôi vẫn còn quá nhỏ, tôi không thể để nó ở Mỹ một mình. Tuổi dậy thì này khó lắm, lại là con gái. Tôi phải cận kề con, không bỏ nó được".

Quốc Thiên sang Mỹ gặp chuyện sốc nặng
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Tags

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sao Việt

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hài thúy nga

Đời sống nghệ sĩ hải ngoại

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