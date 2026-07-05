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Ngọc Sơn tặng quà cho các chiến sĩ công an có hoàn cảnh khó khăn

Tùng Ninh
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Ngọc Sơn đã trao tặng các phần quà tiền mặt cho các cán bộ, chiến sĩ công an có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Nai.

Vừa qua, danh ca Ngọc Sơn đã có chuyến ghé thăm Trung tâm Huấn luyện Bồi dưỡng Nghiệp Vụ & Giáo dục Nghề nghiệp Số 2 ở tỉnh Đồng Nai.

Tại đây, nam danh ca có nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa như thăm hỏi, trình diễn văn nghệ.

Ngọc Sơn tặng quà cho các chiến sĩ công an có hoàn cảnh khó khăn- Ảnh 1.

Ngọc Sơn trao quà cho các cán bộ, chiến sĩ công an có hoàn cảnh khó khăn

Đặc biệt hơn cả, Ngọc Sơn đã trao tặng các phần quà tiền mặt cho các cán bộ, chiến sĩ công an có hoàn cảnh khó khăn tại đây. Hành động này được đánh giá là ý nghĩa và thiết thực, thể hiện tấm lòng của nam danh ca.

Ngọc Sơn cũng được khen ngợi vì thái độ trao quà đúng mực khi luôn cúi đầu, trao quà bằng hai tay tới các cán bộ, chiến sĩ. Ngoài tiền mặt, Ngọc Sơn còn trao tặng nhiều phần quà hiện vật khác. Anh đi bộ tới từng địa điểm và tự tay trao quà để thể hiện lòng trân trọng của mình.

Không chỉ trao quà, Ngọc Sơn còn ngồi uống trà, hỏi han, trò chuyện, đi thăm hỏi nhiều nơi, từng bộ phận, khu vực và tự tay cùng các cán bộ, chiến sĩ đắp vữa, cất từng viên gạch xây nhà, rất hòa đồng. Đây là một hình ảnh đẹp của người nghệ sĩ như Ngọc Sơn cùng các cán bộ, chiến sĩ.

Ngọc Sơn tặng quà cho các chiến sĩ công an có hoàn cảnh khó khăn- Ảnh 2.

Tiếp đó, Ngọc Sơn còn biểu diễn văn nghệ rất nhiệt huyết cho các cán bộ, chiến sĩ thưởng thức. Anh hát những ca khúc đậm tình yêu quê hương, đất nước như Yêu dân tộc Việt Nam, Anh em một nhà, Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh… Trong đó, Yêu dân tộc Việt Nam và Anh em một nhà là hai ca khúc do chính Ngọc Sơn sáng tác.

Dù đã ở tuổi U60 nhưng Ngọc Sơn vẫn giữ được giọng hát truyền cảm, ngọt ngào và không kém phần khỏe khoắn, với làn hơi dài. Chưa dừng lại ở đó, nam danh ca còn hát những bài nhạc sôi động với năng lượng tràn đầy để khuấy động không khí. Anh còn nhảy cùng các chiến sĩ một cách hòa đồng, tạo nên bầu không khí vui nhộn, hồ hởi.

Ngọc Sơn tặng quà cho các chiến sĩ công an có hoàn cảnh khó khăn- Ảnh 3.

Ngọc Sơn được biết đến là ca sĩ rất yêu nước. Anh để ảnh Bác Hồ ở vị trí trang trọng trong nhà và tâm sự: "Học trò của tôi ở nước ngoài hay ở đâu về tôi đều dắt tới đúng chỗ này vì có ảnh Bác Hồ. Tôi một lòng đi theo bước chân của Bác và muốn học trò mình cũng vậy. Đó là lý tưởng không bao giờ phai nhạt trong tôi bất kể giông tố như thế nào.

Dù ai có hiểu lầm tôi, nói tôi như thế nào thì lý tưởng sống của tôi, lòng trung thành của tôi với đất nước, với con đường của Bác cũng không bao giờ thay đổi".

Với tấm lòng đó, Ngọc Sơn luôn làm từ thiện suốt nhiều năm qua và nổi tiếng qua hình ảnh làm từ thiện của mình.

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Tags

sao Việt

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