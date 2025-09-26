NSƯT Kim Tử Long lần đầu nói về người bạn gái Việt kiều Mỹ

Vừa qua, tại chương trình Antrich, NSƯT Kim Tử Long lần đầu tiết lộ chuyện tình cảm của mình với một người bạn gái Việt kiều sống tại Mỹ cách đây nhiều năm.

Anh nói: "Hồi xưa tôi tỏ tình là dùng văn tự chế luôn. Lúc đó tôi theo đuổi mẹ Su Su là em gái cầu thủ Hồng Sơn. Tôi viết hẳn thơ lục bát hoặc sáng tạo tại chỗ, gọi điện thoại nói tại chỗ luôn.

Ví dụ, có lần tôi gọi điện thoại cho mẹ Su Su nói: "Chiều nay anh nhớ thương em, làm sao anh gặp được em bây giờ. Em ơi bớt chút thời giờ, chiều nay anh tới chở em ăn mì.

Kim Tử Long và vợ hai là em gái cầu thủ Hồng Sơn

Tôi cứ tỏ tình như thế và dính hết, chưa lần nào bị từ chối. Sở dĩ như vậy vì tôi chỉ tỏ tình với những người sẽ lấy làm vợ. Tôi tỏ tình với mẹ của Su Su (vợ hai) và Trinh Trinh (vợ ba), còn những mối tình khác thì tôi không tỏ tình kiểu đó.

Hồi đó tôi và mẹ của Mai Ka chia tay. Tới năm 29 tuổi, tôi có quen một cô Việt kiều bên Mỹ. Cô ấy là fan của tôi, rất ái mộ và thương tôi. Người đó thì tôi lại không tỏ tình theo kiểu dùng thơ như với các bà vợ của mình.

Kim Tử Long và vợ đầu

Lí do vì cô ấy là Việt kiều, sống ở Mỹ đã lâu nên mọi thứ đều khá Tây, tất cả mọi hành xử đều rất văn minh và theo kiểu Tây nên tôi cũng phải làm theo, chiều theo.

Tôi không tỏ tình với cô ấy vì cô ấy thương tôi trước và bày tỏ trước. Tôi tỏ tình là với những người tôi thích trước, tôi đã thích thì phải tìm cách "đốn" bằng được nên mới tỏ tình.

Thực sự từ xưa tới giờ tôi chỉ tỏ tình với đúng hai người là mẹ Su Su (vợ hai) và Trinh Trinh (vợ ba). Riêng mẹ Mai Ka (vợ đầu) thì tôi gặp trong tình huống khá trẻ, khi tôi mới 19 tuổi, còn chưa được 20 tuổi. Vì thế nên tôi không tỏ tình kiểu như vậy".

Kim Tử Long từng trải qua đổ vỡ hôn nhân. Trong cuộc đời, anh đã kết hôn 3 lần và có 5 người con.

Anh kết hôn cùng người vợ đầu tiên tên là Bạch Lan, có cô con gái là diễn viên Hoàng Kim Phụng (nghệ danh Maika). Hiện Hoàng Kim Phụng đã kết hôn. Sau khi ly hôn người vợ đầu tiên, anh kết hôn lần thứ hai với Cẩm Tú - em gái của Nguyễn Hồng Sơn, có thêm 2 cô con gái là Hoàng Gia Linh và Hoàng Gia Hân.

Sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, ông đã lập gia đình lần thứ 3 với nghệ sĩ Trinh Trinh, cháu gái của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng và là con gái của hai nghệ sĩ cải lương Hữu Cảnh - Xuân Yến, có thêm hai cậu con trai là Hoàng Gia Khánh (Andy) và Hoàng Gia Khiêm (Peter).