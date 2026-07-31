NSƯT Cát Tường nói một người: "Làm thế là phạm pháp"

"Làm việc như vậy là không có lương tâm, thiếu đạo đức" – Cát Tường nói.

Mới đây, NSƯT Cát Tường đã bức xúc lên tiếng về một chủ thầu được cô thuê về để sửa nhà. Cô nói: "Hai mẹ con tôi đang ức chế quá. Cuộc đời tôi trước giờ chưa từng bóc phốt ai hết và cũng không muốn làm điều này, nhưng giờ tức quá phải lên tiếng.

Cát Tường và con gái

Mọi người thấy đấy, hai mẹ con tôi đang phải tất bật dọn dẹp nhà cửa. Câu chuyện là từ hồi trước Tết tôi mua nhà cho con gái ở. Nhà người ta có kết cấu sẵn rồi, nhưng tôi muốn làm mới lại hoàn toàn cho con mình ở, nên mới thuê một ông chủ thầu về sửa cho đẹp, mới hơn. Mẫu mã là tôi chỉ.

Tôi và ông ấy còn ra quán cà phê của tôi ở Gò Vấp ngồi bàn bạc xong xuôi, báo giá hết rồi thì tôi chuyển tiền. Bảo tôi chuyển bao nhiêu, tôi chuyển đủ bấy nhiêu. Cái nhà có chút xíu thôi, nhưng kêu tôi chuyển bao tiền là tôi chuyển ngay.

Tôi bắt đầu sửa từ trước Tết mà sau Tết mới xong. Bà con làng xóm đều bảo sao sửa nhà mà từ năm ngoái qua năm nay, như vậy là xui. Tôi thì không mê tín, chỉ muốn làm cho nhanh.

Nhưng cuối cùng, nhà tôi bị bàn giao trễ 1 tháng, nhưng lại không ra gì, chất lượng kém. Làm việc như vậy là không có lương tâm, thiếu đạo đức. Tôi giao cho ông chủ thầu này sửa hẳn hai căn nhà của tôi, nhưng căn nào bàn giao cũng trễ.

Tôi đã nói rõ là nhà tôi toàn phụ nữ ở, phải sửa cho tốt. Sau này tôi mới biết ông chủ thầu đó sửa một lúc 8 căn nhà, nhưng không đủ nhân lực nên mới bị lê la ra, cứ sửa rồi lại ngừng. Bản thân ông ấy là chủ thầu, nhưng không có mặt giám sát vì nhận quá nhiều nhà.

Tôi đã trả xong 80 triệu tiền sửa rồi, nhưng tới ngày tôi đi nước ngoài con gái tôi vẫn không có chỗ ở vì nhà chưa sửa xong. Tôi còn phải nhắc là đúng ngày đó phải xong nhà không thì nhà tôi ra khách sạn ở rồi trừ tiền. Ông ấy hứa hẹn, nói sẽ đúng ngày.

Tới ngày tôi đi nước ngoài, con gái tôi dọn vào ở thì theo nguyên tắc tôi phải giữ lại một phần tiền, ở nghiệm thu xong mới chuyển hết tiền còn lại. Nhưng ông chủ thầu lại dọa sẽ khóa cửa ngoài không cho con gái tôi vào nếu tôi không chuyển hết tiền.

Tôi nói cho anh biết, anh làm thế là phạm pháp. Anh lấy quyền gì mà khóa cửa nhà người ta không cho người ta vào nhà?".