Nóng: Từ bỏ Thái Lan, Honda chuyển dây chuyền làm xe máy điện sang Việt Nam

Trong giai đoạn đầu, sản lượng xuất xưởng dự kiến sẽ được giới hạn ở mức vừa phải để thăm dò thị trường.

Honda Motor đang lên kế hoạch khởi động dây chuyền sản xuất dòng xe máy điện UC3 ngay tại Việt Nam vào tháng Chín tới. Chia sẻ với tờ Nikkei, bà Sayaka Arai - Tổng giám đốc Honda Việt Nam - cho biết quyết định này nhằm đón đầu xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang các phương tiện thuần điện tại nhiều đô thị lớn.

Theo đó, Honda sẽ dịch chuyển dây chuyền lắp ráp dòng xe UC3 từ Thái Lan về nhà máy ở tỉnh Phú Thọ. Trong giai đoạn đầu, sản lượng xuất xưởng dự kiến sẽ được giới hạn ở mức vừa phải để thăm dò thị trường.

Động thái của Honda diễn ra ngay sau khi Hà Nội chính thức áp dụng phân vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm thành phố từ đầu tháng này, nhằm hạn chế xe máy chạy bằng xăng lưu thông vào các ngày cuối tuần. Dù các quy định này đã được nới lỏng hơn so với dự thảo ban đầu sau những kiến nghị từ hiệp hội các nhà sản xuất ô tô, xe máy, và tạm thời chưa gây xáo trộn lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân, nhưng đây rõ ràng là một tín hiệu pháp lý mang tính bước ngoặt.

Bất chấp những thận trọng ban đầu, Tổng giám đốc Sayaka Arai nhận định: “Xu hướng chuyển đổi sang xe điện của người tiêu dùng đang diễn ra nhanh hơn dự kiến. Các đại lý của chúng tôi liên tục ghi nhận lượng khách hàng tìm kiếm các dòng xe hai bánh chạy điện tăng trưởng ổn định.”

Bà cho biết thêm, làn sóng chuyển dịch sang xe chạy điện đang được đẩy nhanh hơn bao giờ hết dưới tác động của cuộc khủng hoảng giá xăng dầu leo thang - hệ quả từ cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran.

Để nhanh chóng thâu tóm thị phần, Honda đang đặt kỳ vọng lớn vào một mẫu xe điện thế hệ mới dự kiến sẽ trình làng vào năm sau.

“Phân khúc xe hai bánh chạy điện bán chạy nhất tại Việt Nam hiện nay đang tập trung ở khoảng giá dưới 30 triệu đồng. Đây cũng chính là phân khúc mục tiêu mà chúng tôi sẽ dốc lực nhắm tới,” bà Arai tiết lộ vị thế cạnh tranh của hãng.

Kể từ năm 2023, tổng doanh số xe hai bánh (bao gồm cả xe xăng lẫn xe điện) của các nhà sản xuất lớn tại Việt Nam duy trì ổn định ở mức khoảng 2,5 triệu đến 2,65 triệu chiếc mỗi năm. Con số này dù đã sụt giảm khoảng 20% so với thời kỳ đỉnh cao, nhưng sức cầu đối với dòng xe máy xăng truyền thống vẫn tỏ ra vô cùng bền bỉ.

Bày tỏ cái nhìn thận trọng về hành vi tiêu dùng, bà Arai phân tích: “Nhiều khả năng đang có hiện tượng khách hàng vẫn giữ lại chiếc xe máy xăng cũ và mua thêm một chiếc xe điện có mức giá phải chăng để di chuyển ngắn, dẫn đến số lượng sở hữu xe trên mỗi hộ gia đình tăng lên. Đây có thể là động thái mua sắm đón đầu tương lai, và chúng tôi vẫn chưa thể dự báo chính xác điều này sẽ tác động thế nào đến xu hướng thị trường dài hạn.”

Hiện tại, các đại lý của Honda tại Hà Nội và các tỉnh thành khác đang ráo riết triển khai lắp đặt các trạm sạc chuyên dụng, do UC3 là dòng xe hai bánh duy nhất trên thị trường ứng dụng chuẩn sạc CHAdeMO.

“Chúng tôi kỳ vọng sẽ sớm đưa các trạm sạc này phủ sóng tại các địa điểm công cộng như trung tâm thương mại,” bà Arai chia sẻ về tầm nhìn hạ tầng. “Nếu các thương hiệu khác cùng bắt tay áp dụng tiêu chuẩn sạc này, nó sẽ kiến tạo nên một hệ sinh thái liên thông vô cùng thuận tiện cho người dùng.”

Theo: Nikkei



