Nông nghiệp drone cất cánh

Một vùng nông thôn hoang hóa hồi sinh nhờ du lịch sinh thái-văn hóa, điện mặt trời, nông nghiệp máy bay không người lái (drone)…

Cuối tháng 7 vừa qua, nhân kỷ niệm 5 năm thiết lập Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - ASEAN, Phái đoàn ngoại giao Trung Quốc tại ASEAN mời một đoàn nhà báo và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội từ các nước Đông Nam Á đến khảo sát thực tế tại tỉnh Quảng Đông, trong khuôn khổ chương trình “Các câu chuyện phát triển châu Á - Thái Bình Dương”.

Là một trong những vùng năng động nhất của công cuộc cải cách, mở cửa và cũng là địa phương có quan hệ gắn bó mật thiết với ASEAN, Quảng Đông được chọn làm điểm đến với bốn chủ đề chính: đổi mới công nghệ, phát triển bền vững, chấn hưng nông thôn và hợp tác truyền thông. Trong đó, câu chuyện chấn hưng nông thôn tại huyện Thanh Tân, thành phố Thanh Viễn để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho đoàn.

Ly nông bất ly hương

Nằm ở phía Bắc trung tâm tỉnh Quảng Đông, tại điểm chuyển tiếp giữa đồng bằng sông Châu Giang và các dãy núi phía Bắc, huyện Thanh Tân sở hữu mạng lưới giao thông thuận lợi với đường bộ cao tốc, đường sắt cao tốc và đường thủy nội địa kết nối nhanh chóng tới các đô thị lớn trong vùng. Thiên nhiên ưu đãi cho nơi đây nguồn nước khoáng nóng dồi dào, cảnh quan tươi đẹp và một bề dày di sản văn hóa, tạo nền tảng lý tưởng để phát triển du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng.

Drone phục vụ tưới nước, bón phân, thăm đồng ở Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: Phan Huyền

Một trong số điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Trung tâm Triển lãm huyện Thanh Tân - nơi vừa quảng bá tiềm năng đầu tư và du lịch, vừa là “chợ” livestream bán đặc sản địa phương như cá quýt, gà trắng, gạo simiao…

Nhờ ứng dụng mô hình số hóa và hệ thống triển lãm thông minh, trung tâm trưng bày trực quan các dự án phát triển, khu công nghiệp và thành tựu cải tạo đất nông nghiệp, đồng thời là nơi xúc tiến đầu tư, giới thiệu chính sách.

Dữ liệu được liên kết và chia sẻ xuyên suốt, hình thành một mô hình khép kín gắn kết công nghiệp, nông nghiệp, du lịch văn hóa với sự phát triển cân bằng giữa đô thị và nông thôn.

Một trong những ví dụ sinh động nhất cho chương trình chấn hưng nông thôn tại Thanh Tân là khu nghỉ dưỡng Sanhe Daoli hình thành từ những ngôi làng cổ ở thị trấn Tam Khánh.

Dự án là kết quả hợp tác giữa doanh nghiệp tư nhân, chính quyền và người dân địa phương, với nguyên tắc phục dựng các công trình cổ về đúng diện mạo ban đầu. Những dãy nhà hàng trăm năm tuổi cùng ruộng đồng, ao cá từng bị bỏ hoang được hồi sinh thành một quần thể villa suối nước nóng nằm giữa cánh đồng lúa, kết hợp với các hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian như múa sư tử, hát dân ca…

Theo ông Lâm Vỹ Cường, Giám đốc khu nghỉ dưỡng, phần lớn chủ nhân những ngôi nhà cổ đã rời quê lên thành phố lập nghiệp từ lâu. Nay họ góp đất, góp nhà vào hợp tác xã, để doanh nghiệp tư nhân đầu tư phục dựng và vận hành dịch vụ, khai thác nguồn nước khoáng nóng tự nhiên sẵn có.

Không gian nơi đây vẫn giữ nguyên nét kiến trúc cổ: những ngõ nhỏ men theo bụi chuối, rặng trúc, mương nước chảy qua cánh đồng lúa chín vàng và hàng cây mộc miên nở hoa đỏ.

Việc cho thuê những căn villa cải tạo từ nhà cổ mang lại nguồn thu ổn định cho người dân, trong khi hoạt động trồng trọt, chăn nuôi trên đất ruộng còn tạo thêm khoảng 145.000 nhân dân tệ (tương đương 565 triệu đồng) mỗi năm cho hợp tác xã nông nghiệp, đồng thời tạo việc làm cho hơn 60 lao động địa phương.

Khu homestay này thu hút không chỉ du khách mà cả những người muốn tìm về cội nguồn, ôn lại ký ức của tổ tiên. Cách sân bay Bạch Vân (thành phố Quảng Châu) chỉ khoảng 2 giờ lái xe, nơi đây đã trở thành điểm check-in quen thuộc của giới trẻ.

Những villa 3 tầng có bể bơi khoáng nóng riêng, không gian mở hòa vào thiên nhiên có giá thuê lên tới 10.000 nhân dân tệ (gần 40 triệu đồng) một đêm và cũng là lựa chọn của nhiều cặp đôi muốn tổ chức đám cưới ấm cúng, riêng tư. Buổi tối, du khách còn được hòa mình vào các điệu múa dân tộc quanh lửa trại, thưởng thức đặc sản địa phương tại những nhà hàng xung quanh khu suối khoáng.

Bản thân ông Lâm cũng từng nhiều năm làm việc trong ngành nhà hàng - khách sạn ở thành phố, trước khi quyết định trở về quê quản lý khu nghỉ dưỡng cách đây hai năm. Mô hình hợp tác ba bên giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền đã làm thay đổi diện mạo làng quê, giúp người dân có thêm thu nhập và quay về làm việc ngay trên chính mảnh đất của mình - một hướng đi mà theo nhiều thành viên trong đoàn, hoàn toàn có thể tham khảo để giải bài toán “ly nông bất ly hương” của lao động trẻ ở nhiều vùng nông thôn Việt Nam.

Ông Vũ Thế Cường, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thành viên đoàn báo chí ASEAN, chia sẻ, ông đã khám phá một Quảng Đông năng động, đặc biệt ấn tượng với các dự án chấn hưng nông thôn và việc ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nông sản.

Ðiện mặt trời trên cao, dương xỉ dưới tán pin

Cũng tại Thanh Tân, dự án nông nghiệp kết hợp năng lượng mặt trời Tam Khánh mang đến một hướng đi khác: xây dựng hệ thống sản xuất đa chiều theo mô hình “phát điện trên tấm pin, trồng dương xỉ tổ chim dưới tấm pin”. Hơn 1.000 mẫu đất núi đã được cải tạo để xây dựng nhà máy điện mặt trời công suất 120 MW, cho sản lượng khoảng 95 triệu kWh mỗi năm hòa vào lưới điện quốc gia.

Tác giả chụp ảnh cùng robot hình người ở Quảng Châu - trung tâm kinh tế, tài chính của tỉnh Quảng Đông

Diện tích đất có bóng râm dưới các tấm pin được tận dụng để trồng cây dương xỉ tổ chim theo tiêu chuẩn, còn một công ty phát triển liên doanh với 14 làng trong thị trấn để giám sát vận hành thống nhất và tạo việc làm cho lao động địa phương. Nhờ đó, mô hình tạo ra vòng tuần hoàn thu nhập kép từ năng lượng sạch và nông nghiệp đặc trưng.

Nhà máy gạo thông minh

Một mảnh ghép khác của bức tranh chấn hưng nông thôn Thanh Tân là nhà máy chế biến nông sản thông minh Thanh Nguyên, tích hợp đầy đủ dây chuyền sấy, xay xát tự động, đóng gói chân không và kho lạnh, vận hành bằng hệ thống điều khiển thông minh từ xa để sản xuất gạo đặc sản simiao ở quy mô lớn.

Với ba phân khúc chức năng - sản xuất thông minh, kho lạnh và bán hàng theo đơn đặt hàng - cơ sở có công suất sấy 240 tấn/ngày, sản lượng gạo đạt 120.000 tấn mỗi năm, liên kết với hàng chục nghìn hộ nông dân trên hơn 30.000 mẫu đất trồng lúa. Mô hình này khép kín chuỗi giá trị từ nông trại đến chế biến, bán hàng, giúp ổn định thu nhập và giảm rủi ro cho nông dân.

Từ chính sách chấn hưng nông thôn của Trung Quốc tại Thanh Viễn, có thể rút ra nhiều bài học đáng tham khảo cho chương trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam, như kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di sản kiến trúc, phát triển du lịch văn hóa và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp…

Việc ứng dụng công nghệ điều khiển từ xa, robot đóng gói - vận chuyển và dây chuyền tự động đã giúp công ty cắt giảm nhân sự từ hàng trăm người xuống còn 20 người, trong khi thu nhập bình quân đầu người tăng lên khoảng 4.000 nhân dân tệ/tháng (gần 16 triệu đồng); riêng nhân viên kỹ thuật vận hành máy móc công nghệ cao có thể nhận lương tới 10.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 40 triệu đồng)

Với lợi thế những cánh đồng quy mô lớn, Quảng Đông cũng đang phổ biến hóa việc sử dụng robot nông nghiệp và máy bay không người lái (drone) phục vụ tưới nước, bón phân, thăm đồng. Công ty Công nghệ Quảng Châu XAG là một ví dụ tiêu biểu, khi tích hợp sâu công nghệ robot, trí tuệ nhân tạo và năng lượng mới để phát triển các dòng robot nông nghiệp có độ chính xác và hiệu quả vượt xa lao động thủ công truyền thống. Công ty này theo đuổi mục tiêu “nông nghiệp drone” bằng chiến lược “thay thế con người bằng robot”, đồng thời đã xuất khẩu drone nông nghiệp ra nhiều thị trường trong khu vực và trên thế giới.