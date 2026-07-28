Nổ tung vũ khí hiếm Ukraine, Tổng tư lệnh Drapatyi phát lệnh đầu tiên về Kramatorsk - Ông Putin đã có "kế hoạch B"

Trong khi đó, Nga tuyên bố kiểm soát Torskoye. Theo 360kuai, kế hoạch B của ông Putin sẽ đánh thẳng vào điểm yếu nhất của các đồng minh Kiev.

Nổ tung vũ khí hiếm của Ukraine

Đài TST (Nga) ngày 28/7 đưa tin, quân đội Nga vừa phá hủy nhiều phương tiện chiến đấu được Ukraine điều tới khu vực Kramatorsk, trong đó có khí tài NATO và xe bọc thép ngày càng hiếm xuất hiện trên chiến trường.

Theo TST, trong quá trình trinh sát, các đơn vị vận hành UAV thuộc Lữ đoàn Sever-V phát hiện một cụm phương tiện gồm xe bọc thép HMMWV, xe bọc thép chở quân Stryker cùng các trận địa pháo của Ukraine.

Khi phát hiện UAV tấn công đang tiếp cận, kíp chiến đấu trên chiếc Stryker lập tức rời phương tiện và chạy vào khu rừng phòng hộ gần đó. Các UAV FPV của Nga sau đó liên tiếp lao xuống mục tiêu, khiến chiếc xe bọc thép bị phá hủy hoàn toàn.

Nhiều vũ khí hiếm của Ukraine bị phá hủy. Ảnh: Reuters

Không lâu sau, một xe bọc thép BTR-4E của Ukraine cũng bị tấn công gần làng Vasyutynske, cách Kramatorsk khoảng 7 km. TST nhấn mạnh đây là phương tiện do Ukraine tự sản xuất nhưng ngày càng ít xuất hiện sau thời gian dài giao tranh.

Kênh “Biên niên sử quân sự” cho biết chiếc BTR-4E di chuyển vào khu vực có các chướng ngại vật chống tăng dạng “răng rồng”. Dù tuyến phòng thủ không có hào chống tăng hoặc công trình kỹ thuật bổ sung, phương tiện vẫn mắc kẹt và mất khả năng cơ động. UAV Nga sau đó đánh trúng và thiêu rụi chiếc xe.

Theo TST, việc HMMWV, Stryker và BTR-4E liên tiếp xuất hiện gần Kramatorsk cho thấy Kiev đang điều chuyển các phương tiện có giá trị từ nhiều khu vực khác nhau về tăng cường cho tuyến phòng thủ Slovyansk – Kramatorsk.

Tân Tổng tư lệnh Ukraine phát mệnh lệnh đầu tiên về Kramatorsk

TST cho biết tướng Mikhail Drapaty đã ra lệnh tập trung lực lượng dự bị và khí tài về Kramatorsk trong bối cảnh sức ép của quân đội Nga gia tăng trên hướng Slovyansk – Kramatorsk.

Đây là một trong những mệnh lệnh đầu tiên của ông Drapaty sau khi đảm nhận vai trò chỉ huy mới. Quân đội Ukraine đang chuẩn bị cho một chiến dịch phòng thủ quy mô lớn nhằm bảo vệ toàn bộ cụm đô thị này.

Theo TST, các đơn vị xung kích Nga đã tiến tới khu vực cách Slovyansk không xa, buộc bộ chỉ huy Ukraine phải khẩn trương điều quân tăng viện. Lực lượng dự bị, phương tiện bọc thép, pháo binh và khí tài do NATO cung cấp đang được chuyển tới Kramatorsk cùng những vùng lân cận.

Một số phương tiện vừa xuất hiện gần khu vực này đã bị UAV Nga phát hiện và tấn công. TST cho rằng các tuyến vận chuyển quân cùng khí tài về Kramatorsk đang nằm trong tầm theo dõi thường xuyên của lực lượng Nga.

Ông Mykhailo Drapaty hiện là Tân Tổng tư lệnh Ukraine. Ảnh: AFP

Kramatorsk cùng Slovyansk tạo thành cụm phòng thủ quan trọng của Ukraine tại Donbass. Thành phố này còn giữ vai trò trung tâm hậu cần, chỉ huy và điều phối lực lượng. Việc tướng Drapaty ưu tiên dồn quân về đây cho thấy Kiev đánh giá hướng Kramatorsk có nguy cơ trở thành một trong những điểm nóng lớn tiếp theo.

Trong lúc củng cố Kramatorsk, quân đội Ukraine cũng mở các cuộc phản kích tại Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk.

Theo phóng viên chiến trường Yevgeny Lisitsyn, tại hướng Dnipro, quân đội Nga đang mở rộng vùng kiểm soát về phía tây Aleksandrovka. Ukraine tích cực sử dụng các nhóm trinh sát và phá hoại, trong khi giao tranh tiếp tục diễn ra trên tuyến Iskra – Poddubnoye.

Cuộc phản kích chính của Ukraine được triển khai trong khu vực hoạt động của cụm quân “Phương Đông” của Nga. Blogger quân sự Yuri Podolyaka cho rằng Kiev có thể mở các cuộc phản kích vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 nhằm tạo ra kết quả có giá trị truyền thông.

Theo Podolyaka, giới lãnh đạo Ukraine sẵn sàng tung những đơn vị tinh nhuệ còn lại vào chiến đấu để tìm kiếm một bước tiến. Tuy nhiên, việc vừa bảo vệ Kramatorsk vừa phản kích ở phía nam có thể khiến lực lượng dự bị bị kéo căng trên nhiều hướng.

Nga tuyên bố kiểm soát Torskoye

Bất chấp việc Ukraine điều động lực lượng dự bị và mở các cuộc phản kích, phía Nga tuyên bố quân đội nước này vẫn tiếp tục tiến lên tại nhiều khu vực.

Theo Yevgeny Lisitsyn, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng Nga đã kiểm soát khu dân cư Torskoye trên hướng Konstantinovka.

Sau khi tiến vào Torskoye, các đơn vị Nga đang điều chỉnh tuyến chiến đấu và mở rộng khu vực kiểm soát. Giao tranh tiếp tục diễn ra tại Alekseyevo-Druzhkovka, khu vực Stenki, Izhevka và phía tây Chasov Yar.

TST nhận định việc kiểm soát Torskoye sẽ giúp quân đội Nga làm phẳng tuyến mặt trận, đồng thời gia tăng sức ép lên hệ thống phòng thủ của Ukraine tại hướng Konstantinovka.

Ở phía bắc, giao tranh tiếp tục diễn ra tại Krasny Liman. Kênh “Hai thiếu tá” cho biết đã xuất hiện thông tin quân đội Nga bắt đầu một đợt tấn công mới nhằm vào Borovaya.

Tại Dnipropetrovsk, phía Nga tuyên bố Lữ đoàn súng trường cơ giới độc lập số 36 thuộc Tập đoàn quân số 29 của cụm quân “Phương Đông” đã kiểm soát Kommunarovka.

Trong khi đó, tại Zaporizhzhia, quân đội Nga thông báo kiểm soát Khristoforovka và tiếp tục tiến công gần Novosyolovka, Kopani cùng Rovnoye.

Trong khi tướng Drapaty dồn lực lượng về Kramatorsk và mở phản kích tại mặt trận phía nam, quân đội Nga tuyên bố tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, đồng thời đánh chặn những đoàn khí tài Ukraine được điều tới tuyến phòng thủ Slovyansk – Kramatorsk.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

“Kế hoạch B của ông Putin” được hé lộ

Không chỉ gia tăng sức ép và tuyên bố giành lợi thế trước Ukraine trên chiến trường, Nga còn phát đi tín hiệu cảnh cáo tới các quốc gia EU – những đồng minh đang hậu thuẫn mạnh mẽ Kiev bằng tiền bạc, vũ khí và các gói trừng phạt nhằm vào Moscow.

Theo TST, sau khi phương Tây áp đặt gói trừng phạt thứ 21 đối với Nga, trang 360kuai của Trung Quốc cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đang cân nhắc chuyển sang “kế hoạch B” nhằm đánh thẳng vào điểm yếu lớn nhất của Liên minh châu Âu.

“Châu Âu sẽ rơi vào tình thế khó khăn nếu ông Putin bắt đầu triển khai kế hoạch B”, các tác giả Trung Quốc nhận định trong bài viết được ABN24 dẫn lại.

Theo bài báo, Moscow khó sử dụng vũ khí chiến lược để đáp trả các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, Nga vẫn còn một công cụ khác đủ sức đẩy châu Âu vào thế bị động: năng lượng.

Các nhà phân tích cho rằng kịch bản dự phòng của Điện Kremlin có thể tập trung vào lĩnh vực năng lượng, nơi EU vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn tài nguyên nhập khẩu. Tình hình năm nay còn trở nên phức tạp hơn do căng thẳng tại Trung Đông và kế hoạch loại bỏ hoàn toàn năng lượng Nga.

Bài viết cho biết lượng dự trữ trong các kho chứa của châu Âu mới chỉ đạt khoảng một nửa công suất. Nếu mùa đông tới gần trong lúc nguồn cung tiếp tục bị gián đoạn, nhiều quốc gia EU có thể đối mặt với áp lực lớn về giá cả, sản xuất công nghiệp và nhu cầu sưởi ấm.

Các nhà quan sát Trung Quốc không loại trừ khả năng Nga siết chặt hoặc chặn hoàn toàn những tuyến trung chuyển khí đốt còn lại hướng về châu Âu. Động thái này có thể phá vỡ kế hoạch chuẩn bị cho mùa đông và buộc các thủ đô EU phải xem xét lại chính sách đối đầu với Moscow.

Theo 360kuai, những quốc gia duy trì quan hệ với Nga như Hungary và Slovakia có thể được đối xử khác biệt. Trong khi đó, các nước thúc đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt và viện trợ quân sự cho Ukraine sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng hơn.

Như vậy, trong lúc quân đội Ukraine bị buộc phải điều lực lượng dự bị về bảo vệ Kramatorsk, mở phản kích ở phía nam và đối phó các bước tiến của Nga, những đồng minh EU của Kiev cũng đang đứng trước tín hiệu cảnh cáo mới từ Moscow. Sức ép không chỉ xuất hiện trên chiến trường mà còn có thể lan sang mặt trận kinh tế và năng lượng khi mùa đông tới gần.