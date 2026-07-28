10 giờ hỏa lực: Moscow bị tấn công lớn nhất, đã có thiệt hại - Kremlin phản đòn, ông Putin ký sắc lệnh thay đổi QĐ Nga

Đợt tập kích kéo dài suốt 10 giờ, gây áp lực lớn lên hệ thống phòng không bảo vệ thủ đô Nga. Loạt chi tiết về cuộc tấn công vừa được hé lộ.

Cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào Moscow, đã có thiệt hại

Theo Đài TST (Nga), quân đội Ukraine trong đêm qua đã tiến hành một trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất nhằm vào khu vực Moscow kể từ khi xung đột bùng phát. Đợt tập kích kéo dài suốt khoảng 10 giờ, gây áp lực lớn lên hệ thống phòng không bảo vệ thủ đô Nga và để lại thiệt hại tại nhiều địa điểm dưới mặt đất.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin thông báo cuộc tấn công bắt đầu từ khoảng 20h30 tối hôm trước và kéo dài tới 6h30 sáng hôm sau. Trong khoảng thời gian này, hơn 390 UAV đã được phóng về phía thủ đô Nga.

Ông Sobyanin cho biết phần lớn số UAV bị vô hiệu hóa từ các tuyến tiếp cận xa. Khi những thiết bị bay còn lại tiến gần Moscow, lực lượng phòng không tiếp tục đánh chặn và phá hủy 81 UAV.

Một cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Ảnh; AP

Các hệ thống phòng không Nga hoạt động liên tục trong đêm tại Domodedovo, Podolsk, Ramenskoye và Kolomna. Thông báo đầu tiên về việc đánh chặn UAV xuất hiện lúc 4h33 sáng, sau đó các báo cáo về mục tiêu bị tiêu diệt liên tục được cập nhật.

Tuy nhiên, đợt phòng thủ kéo dài không ngăn được hoàn toàn thiệt hại dưới mặt đất. Thống đốc tỉnh Moscow Andrei Vorobyov xác nhận một UAV đã lao vào một tòa nhà chung cư tại thành phố Chekhov.

Các lực lượng cứu hộ, cứu hỏa và cơ quan chức năng lập tức được điều động tới hiện trường. Thông tin về số người bị ảnh hưởng tiếp tục được kiểm tra sau vụ va chạm.

Tại một địa điểm khác, UAV rơi xuống khu đất trống, khiến nhiều lốp xe bốc cháy. Các đội cứu hỏa sau đó đã khống chế và dập tắt ngọn lửa.

TST cho biết tại làng Vaulovo, thuộc khu nhà vườn Dubrava, một ngôi nhà riêng cũng bốc cháy trong đợt tập kích. Ngọn lửa được khoanh vùng, trong khi không có người bên trong căn nhà khi sự việc xảy ra.

Tại khu nhà vườn Romashkino, thuộc làng Dubna, các mảnh vỡ của một UAV làm hư hại căn nhà nghỉ. Vụ việc không gây thương vong.

Mặc dù Moscow phải đối phó với cuộc tấn công quy mô lớn, các sân bay Vnukovo, Sheremetyevo và Domodedovo vẫn duy trì hoạt động. Việc tiếp nhận và điều phối các chuyến bay được thực hiện sau khi thống nhất với các cơ quan chức năng phụ trách an ninh hàng không.

Việc hơn 390 UAV xuất hiện trong một đêm cho thấy Kiev tiếp tục mở rộng phạm vi tập kích, đưa chiến sự tới sát trung tâm chính trị và quân sự của Nga.

Nga giáng đòn, quân Kiev rút khỏi Krasny Liman

Không lâu sau cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào khu vực Moscow, TST đưa tin quân đội Nga đã đạt bước tiến quan trọng tại Krasny Liman. Lực lượng chủ lực Ukraine bị đánh bật ra ngoài, trong khi các đơn vị xung kích Nga tiếp tục kiểm soát tầng hầm, nhà cao tầng và những công trình còn lại trong thành phố.

Chỉ huy một đại đội xung kích thuộc Trung đoàn Bộ binh cơ giới số 31, Tập đoàn quân hợp thành số 25 của Cụm quân “Phía Tây”, mang mật danh Dubai, cho biết hoạt động rà soát đang được tiến hành trên toàn bộ khu vực.

Các binh sĩ Nga kiểm tra từng tầng hầm, tòa nhà và vị trí có khả năng được quân đội Ukraine sử dụng làm nơi ẩn náu, trạm quan sát hoặc điểm liên lạc.

“Lực lượng chủ lực của Ukraine đã bị đánh bật khỏi Krasny Liman. Hiện chúng tôi tiếp tục rà soát các tầng hầm, công trình và nhà cao tầng, kiểm tra kỹ toàn bộ khu vực”, chỉ huy Dubai nói.

Nga cũng tiến hành các cuộc tấn công dồn dập vào Ukraine. Ảnh: NBC News

Theo nội dung liên lạc vô tuyến mà lực lượng Nga thu được, một số nhóm binh sĩ Ukraine còn mắc kẹt trong thành phố đang rơi vào tình trạng thiếu nước và lương thực. Một số nhóm đã đề cập tới việc đầu hàng hoặc tự rời khỏi vị trí.

Quân đội Nga đang xác định những địa điểm này, đồng thời tìm kiếm các trạm quan sát còn hoạt động trong thành phố. Việc vô hiệu hóa hệ thống trinh sát được đặt lên hàng đầu nhằm ngăn quân đội Ukraine tiếp tục theo dõi hướng tiến quân của các nhóm xung kích.

Sau khi lực lượng chủ lực Ukraine rút ra ngoài Krasny Liman, Nga chuyển sang cắt đứt các tuyến hậu cần nối từ vùng ngoại vi vào thành phố.

TST cho biết quân đội Ukraine sử dụng các tổ hợp robot mặt đất để đưa lương thực, đạn dược và nhu yếu phẩm tới những nhóm còn trụ lại. Các phương tiện này bị UAV FPV của Nga phát hiện và tấn công trên đường di chuyển.

Trước đó, lực lượng vận hành UAV FPV Nga đã chặn một đợt vận chuyển nhu yếu phẩm tới các đơn vị Ukraine tại khu vực Krasny Liman. Việc các tuyến tiếp tế liên tục bị đánh phá khiến những nhóm còn lại trong thành phố đối mặt với nguy cơ bị cô lập hoàn toàn.

Ngoài các phương tiện vận chuyển, quân đội Nga cũng truy tìm những trung tâm điều khiển UAV Ukraine nằm phía ngoài Krasny Liman. Khi phát hiện tọa độ, các nhóm xung kích chuyển thông tin về sở chỉ huy để điều UAV tới xác định và phá hủy mục tiêu.

Nga đồng thời sử dụng các phương tiện tác chiến điện tử để áp chế “đôi mắt” của đối phương. Những trạm chuyên trách được thiết lập nhằm phát hiện tín hiệu điều khiển, gây nhiễu và vô hiệu hóa UAV trinh sát Ukraine.

Các UAV Mavic của Nga cũng được triển khai để đánh chặn thiết bị bay đối phương. Khi một nhóm xung kích phát hiện trạm kiểm soát hoặc UAV Ukraine, lực lượng hỗ trợ lập tức đưa phương tiện bay tới tiêu diệt mục tiêu, qua đó mở đường cho bộ binh tiến lên.

Đòn đáp trả tại Krasny Liman vì thế không chỉ diễn ra bằng các cuộc xung kích trực diện. Nga đồng thời đánh vào hậu cần, hệ thống điều khiển UAV, phương tiện trinh sát và những nhóm quân còn bị cô lập trong thành phố.

Ông Putin ký sắc lệnh, quân đội Nga biến động từ hôm nay

Trong lúc chiến trường Krasny Liman nóng lên, Điện Kremlin cũng công bố một quyết định quan trọng liên quan trực tiếp tới quy mô và cơ cấu của quân đội Nga. Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bổ sung thêm 25.000 người, nhưng lực lượng mới không được đưa vào các đơn vị chiến đấu thông thường.

TST cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tăng quân số quân đội Nga thêm đúng 25.000 người, nâng tổng biên chế lên 2.426.130 người.

Điểm đáng chú ý nhất trong sắc lệnh là 25.000 người mới không được bổ sung trực tiếp cho các đơn vị chiến đấu. Nga sẽ sử dụng lực lượng này để tái lập các đơn vị xây dựng quân sự từng hoạt động rộng rãi dưới thời Liên Xô.

Các đơn vị xây dựng quân sự sẽ đảm nhiệm việc xây mới, sửa chữa và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ quân đội. Phạm vi hoạt động không chỉ giới hạn tại hậu phương mà còn bao gồm khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt và những vùng lãnh thổ Nga tuyên bố sáp nhập.

Ông Putin ký sắc lệnh thay đổi quy mô của Quân đội Nga. Ảnh: 1Lurer

Quân nhân xây dựng sẽ được đưa tới những địa bàn có mức độ nguy hiểm cao, nơi các đơn vị thi công dân sự khó duy trì hoạt động. Nhiệm vụ bao gồm xây dựng doanh trại, căn cứ, kho tàng, công trình phòng thủ và hệ thống bảo đảm kỹ thuật.

Nhà quan sát quân sự, đại tá nghỉ hưu Viktor Litovkin giải thích quân đội Nga đang tiếp nhận nhiều loại vũ khí và tên lửa mới, kéo theo nhu cầu xây dựng hầm phóng, cơ sở lưu trữ và công trình vận hành chuyên dụng.

Ngoài cơ sở phục vụ vũ khí, Nga cần xây dựng thêm ký túc xá và nhà ở cho các tình nguyện viên trở về từ chiến trường nhưng muốn tiếp tục phục vụ trong quân đội.

Các khu quân sự mới cũng cần trường học, nhà trẻ, cơ sở sinh hoạt và việc làm cho thành viên gia đình quân nhân. Việc tái lập lực lượng xây dựng giúp quân đội trực tiếp kiểm soát tiến độ, nhân lực và an ninh của các công trình.

Đây là lần thứ ba trong vòng một năm Nga tăng biên chế quân đội. Hai lần điều chỉnh trước diễn ra vào đầu năm và trong tháng 6.

Sắc lệnh của ông Putin cho thấy quân đội Nga đang thay đổi không chỉ về quân số mà còn về cơ cấu. Bên cạnh việc duy trì các lực lượng chiến đấu tại tiền tuyến, Moscow xây dựng thêm một bộ phận chuyên trách để củng cố căn cứ, mở rộng doanh trại và bảo đảm hoạt động lâu dài.