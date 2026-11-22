Khảo sát 300 người sống trên 100 tuổi tại Nhật hé lộ 10 thực phẩm xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn của họ. Bất ngờ, đứng đầu lại là một loại thịt rất quen thuộc với người Việt.

Khi nhắc đến bí quyết sống thọ, nhiều người thường nghĩ tới những thực phẩm đắt tiền hoặc chế độ ăn uống đặc biệt. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát tại Nhật Bản cho thấy những người sống trên 100 tuổi vẫn thường xuyên sử dụng các nguyên liệu rất bình dân.

Theo Health 2.0 (chương trình tư vấn sức khỏe của đài TVBS, Đài Loan - Trung Quốc), chương trình truyền hình Nhật Bản Kono Sate Nandesuka? của đài TBS đã phỏng vấn 300 người trên 100 tuổi tại nhiều địa phương để tìm hiểu thói quen ăn uống của họ.

Đáng chú ý, thực phẩm đứng đầu danh sách không phải cá hồi, rau xanh hay đậu phụ mà chính là thịt lợn.

10 thực phẩm được người sống trên 100 tuổi ăn thường xuyên nhất: Thịt lợn đứng đầu

Thịt lợn đứng đầu trong danh sách 10 thực phẩm được người sống trên 100 tuổi ăn thường xuyên nhất (Ảnh: The Takeout)

Trong cuộc khảo sát, 300 người cao tuổi được hỏi: "Những thực phẩm nào bạn ăn ít nhất 3 ngày mỗi tuần?".

Sau khi tổng hợp kết quả, chương trình công bố danh sách 10 thực phẩm được nhắc đến nhiều nhất.

Đứng đầu là thịt lợn, với 255/300 người cho biết ăn ít nhất 3 ngày mỗi tuần.

Xếp thứ hai là sữa chua với 236 người, tiếp theo là đậu phụ (230 người), cá thu (192 người), cải thảo (159 người), thịt gà (149 người), natto - đậu nành lên men (130 người), cá hồi (123 người), mơ muối (92 người) và cà chua (83 người).

Điểm đáng chú ý là phần lớn thực phẩm trong danh sách đều khá quen thuộc, không phải những nguyên liệu quý hiếm hay đắt đỏ.

Đặc biệt, thịt lợn là thực phẩm phổ biến trong bữa ăn của người Việt, có thể dễ dàng tìm mua tại các khu chợ và siêu thị.

Tuy nhiên, kết quả khảo sát chỉ phản ánh thói quen ăn uống của 300 người được phỏng vấn, không chứng minh việc ăn thịt lợn thường xuyên là nguyên nhân giúp họ sống trên 100 tuổi.

4 cách kết hợp thực phẩm được những người sống trên 100 tuổi yêu thích

Bên cạnh danh sách trên, chương trình TBS còn tìm hiểu cách kết hợp thực phẩm trong bữa ăn của những người cao tuổi.

Sau đó, bác sĩ Shirasawa Takuji, Giám đốc Phòng khám Sức khỏe và Trường thọ Ochanomizu (Nhật Bản), đã phân tích giá trị dinh dưỡng của 4 cách kết hợp đáng chú ý.

1. Thịt lợn kết hợp khoai lang

Thịt lợn và khoai lang (Ảnh: Food Network)

Một cụ bà 100 tuổi họ Izui vẫn giữ được tinh thần minh mẫn, yêu thích học hỏi. Món ăn quen thuộc của bà là thịt lợn nấu khoai lang, kết hợp hành tây, nước tương và đường để tạo hương vị.

Theo phần phân tích của chương trình, thịt lợn cung cấp vitamin B1, trong khi khoai lang chứa vitamin E, chất có vai trò hạn chế quá trình oxy hóa lipid.

2. Cá hồi kết hợp bông cải xanh

Cụ bà Ogasawara, đã ngoài 100 tuổi, thường ăn món cá hồi nấu với bông cải xanh khoảng 4 lần mỗi tuần.

Theo bác sĩ Shirasawa Takuji, cá hồi chứa astaxanthin, một chất chống oxy hóa, còn bông cải xanh cung cấp vitamin C.

Chương trình giới thiệu sự kết hợp này như một lựa chọn có lợi cho sức khỏe mạch máu.

3. Sữa chua, hành tây

Cụ ông Ikeda, 100 tuổi, có thói quen dùng sữa chua và hành tây trong bữa sáng.

Theo các chuyên gia, sữa chua chứa lợi khuẩn Bifidobacterium, trong khi hành tây cung cấp chất xơ hòa tan và oligosaccharide, có thể làm nguồn dinh dưỡng cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Nhờ đó, việc sử dụng hai thực phẩm này được cho là có thể hỗ trợ sức khỏe đường ruột.

4. Cá thu kết hợp táo

Cá thu và táo (Ảnh: A Wine Blog By Good Pair Days)

Cụ bà Seto, 103 tuổi, thường ăn cá thu sốt teriyaki cùng táo khoảng 3 lần mỗi tuần.

Cá thu chứa DHA, một loại axit béo omega-3 quan trọng đối với hoạt động của não bộ. Trong khi đó, táo cung cấp các hợp chất polyphenol có đặc tính chống oxy hóa.

Chương trình giới thiệu cách kết hợp này trong nội dung về dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe não bộ. Tuy nhiên, những món ăn trên không phải phương pháp đã được chứng minh có thể ngăn ngừa chứng sa sút trí tuệ, xơ vữa động mạch hay bảo đảm kéo dài tuổi thọ.

Cuộc khảo sát tại Nhật Bản cho thấy chế độ ăn của nhiều người sống trên 100 tuổi có sự hiện diện của những thực phẩm quen thuộc. Dù vậy, tuổi thọ còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác, không thể chỉ dựa vào một món ăn hoặc một cách kết hợp thực phẩm.

Nguồn: Health 2.0 (TVBS)