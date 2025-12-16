Những người không nên uống nước chanh dù chỉ một ít

Người bị trào ngược axit

Nếu bạn bị trào ngược axit hoặc ợ nóng thường xuyên thì uống nước chanh không phải là lựa chọn tốt. Chanh có tính axit cao, có thể gây kích ứng thực quản, làm giãn cơ thắt thực quản dưới - cơ giữ axit dạ dày ở đúng vị trí. Điều này gây cảm giác nóng rát ở ngực hoặc cổ họng. Bạn nên uống nước lọc hoặc trà thảo mộc thay vì nước chanh.

Có vấn đề về răng

Báo VnExpress dẫn nguồn trang Times of India cho biết, nước chanh có tính axit đủ để làm mòn men răng theo thời gian. Điều này có nghĩa là răng trở nên nhạy cảm hơn, đổi màu, dễ bị sâu. Người đang bị ê buốt, tụt nướu hoặc mòn men nên hạn chế dùng nước chanh.

Người yêu thích đồ uống này nên sử dụng ống hút, súc miệng bằng nước lọc sau đó. Tránh đánh răng ngay sau khi uống nước chanh - axit làm mềm men răng, đánh răng ngay lập tức có thể làm hỏng men răng nhanh.

Người đang dùng một số loại thuốc

Báo Lao động dẫn lời tiến sĩ Sarah Willett, chuyên gia dinh dưỡng thuộc Đại học King’s College London (Anh), cho biết, người đang dùng thuốc huyết áp, thuốc lợi tiểu hoặc thuốc kháng viêm NSAID cũng được cảnh báo. Axit trong chanh có thể ảnh hưởng đến độ hấp thu thuốc hoặc gây tăng kích ứng dạ dày khi kết hợp với một số hoạt chất.

Người có sỏi thận

Người có sỏi thận canxi oxalat không nên dùng nước chanh thường xuyên vì chanh chứa oxalat tự nhiên, có thể làm tăng nguy cơ kết tinh.

Nước chanh tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng có thể uống được

Dạ dày nhạy cảm hoặc dễ bị kích thích

Axit trong chanh có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày ở một số người. Người bị viêm dạ dày, hội chứng ruột kích thích (IBS) hoặc dạ dày nhạy cảm, nước chanh có thể gây chuột rút, buồn nôn, đầy hơi hoặc tiêu chảy. Người có vấn đề về tiêu hóa thích uống nước chanh nên pha loãng hơn và tránh uống lúc bụng đói.

Người có nguy cơ mất nước, mất cân bằng điện giải

Nước chanh có tác dụng lợi tiểu nhẹ, uống quá nhiều có thể dẫn đến mất nước, mệt mỏi hoặc chuột rút. Người chơi thể thao, tập luyện cường độ cao hoặc sống ở vùng khí hậu nóng, hãy đảm bảo cân bằng nước chanh với nước lọc hoặc nước điện giải. Các hợp chất trong chanh có thể khiến da nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời. Vì vậy, hãy thoa kem chống nắng nếu uống nước chanh hàng ngày.

Nước chanh giá rẻ, dễ mua lại dễ làm. Tuy là thức uống giải khát rất tốt nhưng không lạm dụng vì dùng nhiều gây tác hại cho sức khỏe như làm hỏng men răng, hại dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản, gây mất nước, thừa vitamin C.